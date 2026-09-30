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Кліматичний "монстр" набирає обертів: чому Ель-Ніньо раптово розбушувався

Олексій Тесля
30 вересня 2026, 02:15
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Дослідники пов’язують незвичайний розвиток цього явища з поєднанням тривалого потепління океану та різкої зміни атмосферних процесів.
Клімат України
/ Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтеся:

  • Звідки береться Ель-Ніньо - відповідь вчених
  • Глобальне потепління створило додатковий запас
  • Східні вітри посилили процес змін

Поточний епізод Ель-Ніньо вже демонструє виняткову потужність у контексті зміни клімату, хоча його максимальна фаза ще попереду.

Дослідники пов'язують незвичайний розвиток явища з поєднанням довгострокового потепління океану та різкої зміни атмосферних процесів над Тихим океаном, пише New Scientist.

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Звідки береться Ель-Ніньо

Щоб розібратися в механізмі, вчені пропонують згадати Ла-Нінью - протилежну фазу кліматичного циклу. Під час неї стійкі вітри переміщують нагріту поверхневу воду до західної частини Тихого океану, де біля берегів Австралії та Індонезії поступово накопичується величезний запас тепла.

Рівень моря в цьому районі може ставати приблизно на 20 сантиметрів вищим за звичайний. Коли напрямок або сила вітрів змінюються, накопичена тепла вода починає рухатися назад на схід. У результаті поверхня центральної та східної частин Тихого океану різко прогрівається, що позначається на температурі та погоді в різних регіонах світу.

Глобальне потепління створило додатковий запас

За словами американського дослідника Майкла МакФейдена з NOAA, за останні десятиліття західна частина Тихого океану поступово ставала теплішою через загальне підвищення температури планети.

До кінця 2025 року там накопичився значний обсяг теплової енергії. Однак сам по собі цей фактор ще не пояснював би незвичайну потужність нинішнього Ель-Ніньйо.

Показово, що ще більше тепла океан накопичив перед подією 2023–2024 років. Тоді цьому сприяла тривала Ла-Нінья, під час якої сильні вітри протягом кількох років переміщували теплу воду на захід. Зазвичай така фаза кліматичного циклу триває близько 9–12 місяців.

Східні вітри посилили процес

Другою важливою обставиною стала серія сильних вітрів, спрямованих на схід. Вони почали переміщати величезні запаси теплої води із західної частини Тихого океану в бік Південної Америки.

Причому тепло поширюється не тільки по поверхні. Під впливом вітрів усередині океану формуються потужні хвилі Кельвіна - своєрідні потоки теплої води, які рухаються із заходу на схід.

На проходження Тихого океану така хвиля може витрачати близько шести-восьми тижнів. Послідовний рух цих потоків сприяє подальшому підвищенню температури води і може значно посилити Ель-Ніньо, що розвивається.

Як змінилася температура в Україні за останні десятиліття

За період приблизно з 1995 по 2025 рік середньорічна температура в Україні зросла приблизно на 1,2 °C. Таку зміну вчені розглядають як помітний кліматичний сигнал на тлі глобального потепління. Міжнародні кліматичні угоди передбачають прагнення утримати підвищення середньої світової температури значно нижче 2 °C.

За словами доцента кафедри охорони природи ЛНУ імені Івана Франка Ірини Койнової, потепління позначається не лише на температурних показниках. Зміна клімату поступово впливає й на розташування природних зон, а також на склад місцевої флори та фауни.

Одні види здатні пристосовуватися до нових умов і продовжувати існувати на території України. Інші змушені переміщатися в більш сприятливі регіони, тоді як менш адаптивні організми можуть зникати.

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що астрономи виявили зоряну систему з незвичайною структурою: планети в ній розташовані не так, як це зазвичай вважається типовим сценарієм формування.

Раніше повідомлялося, що, за словами експертів, у людей з деменцією можуть з’являтися два характерні симптоми, особливо вночі, і вони часто стають більш вираженими у міру прогресування захворювання.

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Про джерело - New Scientist

Щотижневий науково-популярний журнал англійською мовою, що виходить з 1956 року. New Scientist також публікує статті, що не пройшли рецензування. Зміст журналу варіюється від поточних досліджень і новин науки до спекуляцій на технічні та філософські теми.

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