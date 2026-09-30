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ЗСУ просунулися на Донбасі та у Запорізькій області – ISW

Віталій Кірсанов
30 вересня 2026, 10:55
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ISW також повідомляє, що під час відступу до газопроводу на північ від Куп’янська військові РФ використовували цивільних українців як живий щит.
ЗСУ просунулися на Донбасі та у Запорізькій області
ЗСУ просунулися на Донбасі та в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Українські військові продовжують прориватися до Часового Яру через Миколаївку
  • ЗСУ, ймовірно, витіснили російські розвідувальні групи з позицій на південний захід від Дружківки

Сили оборони України за останні кілька діб не тільки зупинили просування російських військ на низці напрямків, а й змогли покращити свої позиції на окремих ділянках фронту. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 27 і 28 вересня російські війська продовжували наступальні дії на Куп’янському напрямку, однак не досягли просування. Цьому, зокрема, завадили контратаки українських військових на південний схід від Куп’янська.

відео дня

Крім того, українські сили ефективно перехоплювали різні типи російських безпілотників у цьому районі.

ISW також повідомляє, що під час відходу до газопроводу на північ від Куп’янська російські військовослужбовці використовували цивільних українців як живий щит. Аналітики нагадують, що подібні дії порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Бої на Донбасі

На Боровському напрямку російські війська 27 і 28 вересня також робили спроби наступу, однак не змогли досягти успіху.

У тактичному районі Лимана окупаційні сили продовжили штурмові дії. При цьому українські контратаки не дозволили їм просунутися вперед.

На схід від Слов’янська російські підрозділи атакували в напрямку Миколаївки. За оцінкою ISW, дії українських військових не дали російським силам можливості просунутися на цій ділянці.

Окремо аналітики звернули увагу на ситуацію в районі Часового Яру. Російські військові блогери визнають присутність українських підрозділів у місті.

Зокрема, один із пов’язаних із Кремлем російських блогерів 27 вересня заявив, що українські військові продовжують проникати в Часовий Яр через Миколаївку. При цьому, за його твердженням, сама Миколаївка залишається "сірою зоною".

ISW також відзначає нещодавнє просування українських сил на південний захід від Часового Яру. Аналітики вважають, що російські війська, ймовірно, поки що не мають повністю консолідованих позицій у Миколаївці та Подільському.

Крім того, ЗСУ, ймовірно, витіснили російські розвідувальні групи з позицій на південний захід від Дружківки. Російські військові блогери повідомляли про кілька українських контратак у цьому районі.

За оцінками російських блогерів, такі дії можуть ускладнити спроби російських військ оточити Дружківку з південно-західного напрямку.

ЗСУ просунулися в Запорізькій області

Українські військові також нещодавно просунулися на південний схід від Орехова. Про це, за даними ISW, свідчать геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня.

На кадрах зафіксовано удар російських військ по українських позиціях на південь від Малої Токмачки. За оцінками аналітиків, це може свідчити про недавнє просування українських підрозділів у цьому районі.

Коли РФ може розпочати масштабний наступ на фронті

Військовий експерт Роман Світан зазначав, що Росія готується перейти до більш масштабного етапу наступальних дій, а основне застосування техніки може припасти на жовтень-листопад.

За його словами, російські війська чекатимуть на погодні умови, які ускладнять роботу українських дронів та авіарозвідки.

"Зараз тривають підготовчі операції, зокрема інфільтраційні дії, переважно силами оперативно-тактичних резервів - тих угруповань, які були сформовані ще влітку. Стратегічні резерви, особливо техніка, у повному обсязі ще не прибули", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що Сили оборони України звільнили нові населені пункти в Донецькій області. Українські військові взяли під контроль Ридкодуб, Нове та Катеринівку. Також захисники відновили контроль поблизу Новомихайлівки та Липового.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді". Крім того, підрозділи Десантно-штурмових військ успішно виконують завдання в рамках ще однієї операції активної оборони.

У DeepState також зазначали, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу міста Белицьке Добропільської міської громади Покровського району.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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