Дрон влучив прямо в супермаркет, 5 загиблих, немає світла: деталі нічного удару РФ

Головною ціллю нічної атаки стала енергетика столиці та Київської області. Удари також зафіксували щонайменше у дев’яти областях.

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Росія завдала удару по Києву та області за допомогою балістичних ракет і дронів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Дрон влучив у супермаркет в Іванковичах

У Києві під удар потрапило складське приміщення

Без світла та води частина столиці та Київщини

Відомо про п'ятьох загиблих, серед них дитина

П'ятеро людей загинули, а ще 14 отримали поранення внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну в ніч на 30 вересня. Ворог застосував майже 190 ударних дронів та балістичну зброю, а основною ціллю стала енергетика столиці та Київської області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, з ночі на місцях працюють екстрені служби та ремонтні бригади. Тривають роботи з відновлення електропостачання та водопостачання там, де їх немає. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків.

відео дня

Вранці окупанти влучили дроном прямо в продуктовий супермаркет в Іванковичах Київської області, де рятувальники гасили пожежу.

У самому Києві удару зазнала складська будівля - там загинула одна людина.

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету в Обухівському районі. Постраждала одна людина. Їй надали необхідну медичну допомогу. У жінки - гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Їй надали медичну допомогу.

Дивіться відео удару РФ по Іванковичах за посиланням.

Руйнування в дев'яти областях

Географія атаки вийшла далеко за межі столичного регіону. Об'єкти критичної інфраструктури зазнали ударів у Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Наслідки зафіксували також в Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Ставка на балістику та дрони

Частину балістичних цілей українські захисники перехопили, однак уникнути влучень не вдалося. Останніми днями Україна отримала нові пакети підтримки протиповітряної оборони - Зеленський подякував партнерам за ракети та тим, хто виконує домовленості щодо посилення захисту неба.

"Кожна ракета-перехоплювач дійсно рятує життя. І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно", - зазначив глава держави.

Щодо мети ворожої тактики президент висловився прямо.

"Ми маємо зробити все, щоб російська ставка на балістичний і дроновий терор не спрацювала. Дякую всім, хто з Україною", - підкреслив Зеленський.

Атака на Київ та область 30 вересня - новини

Як писав Главред, у ніч на середу, 30 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У місті виникли пожежі.

У результаті російського обстрілу одна людина загинула, ще четверо - постраждали. Зафіксовано пожежі та руйнування в 4 районах міста.

На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина 2012 року народження. Ще троє людей отримали травми, серед них - дитина.

У Вишгороді на місці влучання зруйновано приватний житловий будинок. Також у місті виникли пожежі в приватному житловому будинку та господарській будівлі. Знищено 8 гаражів.

Крім того, внаслідок атаки ворожої безпілотної літальної апарати в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа.

РФ готує серію ударів по енергосистемі України - монітори

Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар.

"Під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.

Експерти назвали цілі окупантів:

відключити українські АЕС від об'єднаної мережі;

повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання;

зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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