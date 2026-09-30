Померла 13-річна дочка популярного американського актора: родина у глибокій скорботі

На момент смерті дівчинці було лише 13 років, і її родина зробила дивну заяву.

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Померла дочка популярного актора / Колаж Главред, фото Instagram/ichadlowe

Коротко:

Що сталося з дівчинкою

Яку заяву зробила її родина

У родині голлівудського актора Чада Лоу сталася трагедія - його 13-річна донька Фіона померла. Про те, що сталося, повідомили сам артист і його дружина, продюсерка Кім Пейнтер.

За даними Page Six, в офіційній заяві батьки зізналися, що переживають найважчу втрату. Вони назвали Фіону "світлом свого життя" і підкреслили, що вона була доброю, талановитою та творчою дівчинкою, яка обожнювала танці.

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Дівчинку звали Фіона, і вона дуже любила танці / Фото Instagram/ichadlowe

У Фіони залишилися дві сестри - старша Мейбл і молодша Ніксі, з якими вона була дуже близька. Родина попросила поважати їхній особистий простір у цей складний період.

Причина смерті дівчинки офіційно не розголошується. При цьому у зверненні близькі наголосили на важливості підтримки психічного здоров’я та закликали звертатися за допомогою до кризових служб.

Дівчинку звали Фіона, і вона дуже любила танці / Фото Instagram/ichadlowe

Відомо, що Фіона нещодавно відсвяткувала своє 13-річчя, а її батько раніше не раз ділився в соцмережах тим, як пишається доньками і вважає батьківство головним сенсом свого життя.

Трагедія стала серйозним ударом для родини, яка вже пережила важкий період - у 2025 році їхній будинок був знищений під час великої пожежі в Каліфорнії.

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Про особу: Чад Лоу Чад Лоу - американський актор і телевізійний режисер. Лоу здобув популярність у середині вісімдесятих, ставши кумиром підлітків разом зі своїм братом Робом Лоу. Він грав другорядні ролі в серіалах "Мелроуз-Плейс", "Найкращі", "Зараз або ніколи", "Швидка допомога" та "24 години". Починаючи з 2010 року він грає роль Байрона Монтгомері, батька головної героїні в серіалі "Милі ошуканки".

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