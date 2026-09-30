Померла 13-річна дочка популярного американського актора: родина у глибокій скорботі

Коротко:
- Що сталося з дівчинкою
- Яку заяву зробила її родина
У родині голлівудського актора Чада Лоу сталася трагедія - його 13-річна донька Фіона померла. Про те, що сталося, повідомили сам артист і його дружина, продюсерка Кім Пейнтер.
За даними Page Six, в офіційній заяві батьки зізналися, що переживають найважчу втрату. Вони назвали Фіону "світлом свого життя" і підкреслили, що вона була доброю, талановитою та творчою дівчинкою, яка обожнювала танці.
У Фіони залишилися дві сестри - старша Мейбл і молодша Ніксі, з якими вона була дуже близька. Родина попросила поважати їхній особистий простір у цей складний період.
Причина смерті дівчинки офіційно не розголошується. При цьому у зверненні близькі наголосили на важливості підтримки психічного здоров’я та закликали звертатися за допомогою до кризових служб.
Відомо, що Фіона нещодавно відсвяткувала своє 13-річчя, а її батько раніше не раз ділився в соцмережах тим, як пишається доньками і вважає батьківство головним сенсом свого життя.
Трагедія стала серйозним ударом для родини, яка вже пережила важкий період - у 2025 році їхній будинок був знищений під час великої пожежі в Каліфорнії.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше "Главред" повідомляв, що російський співак-путініст Григорій Лепс, який від початку війни підтримує російську агресію та регулярно відвідує окуповані території, визнаний у РФ важким та агресивним алкоголіком, зробив несподіване зізнання.
Колишній партнер актриси Хайден Панеттьєрі - Володимир Кличко - вжив термінових юридичних заходів після її смерті.
Вас також може зацікавити:
- Померла легендарна українська актриса
- Померла популярна французька актриса та співачка
- Померла популярна російська актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"
Про особу: Чад Лоу
Чад Лоу - американський актор і телевізійний режисер. Лоу здобув популярність у середині вісімдесятих, ставши кумиром підлітків разом зі своїм братом Робом Лоу. Він грав другорядні ролі в серіалах "Мелроуз-Плейс", "Найкращі", "Зараз або ніколи", "Швидка допомога" та "24 години". Починаючи з 2010 року він грає роль Байрона Монтгомері, батька головної героїні в серіалі "Милі ошуканки".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред