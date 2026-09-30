РФ вдарила по Києву та області балістикою та дронами: є жертви та постраждалі

Коротко:
- Київ атакували балістичними ракетами
- У місті загорілися житлові будинки, склад і магазин
- На Київщині загинула дитина, є руйнування та постраждалі
У ніч на середу, 30 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У місті виникли пожежі. Також під удар потрапила й Київська область. Є жертви та постраждалі. Про наслідки ворожої атаки розповіла місцева влада.
О 2:44 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичних ракет. Згодом стало відомо про рух балістичних ракет у напрямку Києва.
О 3:12 мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу в секторі приватних житлових будинків у Святошинському районі.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загоряння складської будівлі в Голосіївському районі.
В Оболонському районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні магазину.
Спочатку повідомлялося про двох постраждалих.
"Наразі двоє постраждалих внаслідок атаки ворога. Одну поранену жінку медики госпіталізували", - написав Кличко о 4:03.
Після скасування тривоги через балістику в Києві о 04:43 оголосили про небезпеку через ворожі дрони.
Вранці стало відомо про загоряння приватного житлового будинку в Подільському районі.
За даними КМВА, кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів зросла до 4 осіб.
"На жаль, стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожих ударів", – йдеться у повідомленні.
Оновлено. В ДСНС вранці повідомили, що внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, ще четверо - постраждали.
З вечора 29 вересня та на ніч 30 вересня внаслідок російських обстрілів сталися пожежі та руйнування у 4 районах міста.
- Святошинський район: пошкоджено близько 10-ти приватних будинків.
- Подільський район: ворог влучив у нежитлову будівлю, виникла пожежа на шостому поверсі. Також спалахнуло складське приміщення. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. Ще за однією адресою спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку.
- Голосіївський район: сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежу було ліквідовано.
- Солом'янський район: горів травʼяний настил на відкритій території.
Оновлено о 07:24. У КМВА повідомили про ще одну загиблу жінку.
Внаслідок ворожої атаки загинули 2 особи. Постраждали 4 особи.
На Київщині загинула дитина
Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що Київщина зазнала чергової ракетно-дронової атаки ворога.
У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Серед них - дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка - травми ноги. Їм надається необхідна медична допомога.
Під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять розблокування.
У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку.
У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, сталася пожежа.
Також зафіксовано наслідки атаки на об’єкти інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.
Оновлено. На Київщині в результаті масованої ракетної атаки РФ загинула дитина, ще троє людей травмовані, серед них - дитина, повідомили в ДСНС.
У Вишгороді на місці влучення зруйновано приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт під уламками конструкцій рятувальники виявили дитину 2012 року народження.
"Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.
Також у місті виникли пожежі у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Знищено 8 гаражів. Кількість пошкоджених та знищених автомобілів уточнюється. Усі пожежі було ліквідовано.
Роботи з ліквідації наслідків атаки РФ тривають.
Дроновий терор у Києві триватиме - монітори
Як писав Главред, дронові атаки Росії на Україну триватимуть. За даними моніторів, окупанти перекинули десятки дронів у село Цимбулово в Орловській області, яке розташоване за 160–180 кілометрів по прямій від України.
"Вночі ворог доставив 90 реактивних БПЛА на пускову позицію "Цимбулово" в Орловській області", - пише моніторинговий канал єРадар.
Аналітики припускають, що ціллю ударів стане Київ.
"Судячи з усього, терор столиці триватиме", - зазначили на каналі.
Повітряні атаки РФ - новини
Як писав Главред, вісім осіб отримали поранення в результаті російських ударів по Одеській області в ніч на 29 вересня. Вогонь охопив житлові будинки, виробниче підприємство та притулок для тварин.
У ніч на 29 вересня країна-агресор Росія завдала чергового балістичного удару по Києву. Також вночі столицю атакували реактивними дронами. Зафіксовано пошкодження будівель у трьох районах столиці.
Вдень 28 вересня Росія атакувала Київ безпілотниками. У результаті атаки в центрі столиці було зафіксовано падіння БПЛА на будівлю Національної академії наук України.
Також вдень 28 вересня армія РФ атакувала Дніпро безпілотниками. В результаті обстрілу загинули 3 людини, ще 12 отримали травми.
У ніч на 28 вересня російська армія завдала подвійного удару КАБами по двох районах Харкова. Один із "прильотів" припав на багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Постраждали понад 20 осіб. Також наслідки зафіксовано в Київському районі.
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