РФ вдарила по Києву та області балістикою та дронами: є жертви та постраждалі

У області з-під завалів зруйнованого приватного будинку врятували дитину. Ще одна дитина загинула.

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Атака на Київ 30 вересня - кількість жертв зросла / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Київ атакували балістичними ракетами

У місті загорілися житлові будинки, склад і магазин

На Київщині загинула дитина, є руйнування та постраждалі

У ніч на середу, 30 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У місті виникли пожежі. Також під удар потрапила й Київська область. Є жертви та постраждалі. Про наслідки ворожої атаки розповіла місцева влада.

О 2:44 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичних ракет. Згодом стало відомо про рух балістичних ракет у напрямку Києва.

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О 3:12 мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу в секторі приватних житлових будинків у Святошинському районі.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загоряння складської будівлі в Голосіївському районі.

В Оболонському районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні магазину.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих.

"Наразі двоє постраждалих внаслідок атаки ворога. Одну поранену жінку медики госпіталізували", - написав Кличко о 4:03.

Після скасування тривоги через балістику в Києві о 04:43 оголосили про небезпеку через ворожі дрони.

Вранці стало відомо про загоряння приватного житлового будинку в Подільському районі.

За даними КМВА, кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів зросла до 4 осіб.

"На жаль, стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожих ударів", – йдеться у повідомленні.

Оновлено. В ДСНС вранці повідомили, що внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, ще четверо - постраждали.

З вечора 29 вересня та на ніч 30 вересня внаслідок російських обстрілів сталися пожежі та руйнування у 4 районах міста.

Святошинський район: пошкоджено близько 10-ти приватних будинків.

Подільський район: ворог влучив у нежитлову будівлю, виникла пожежа на шостому поверсі. Також спалахнуло складське приміщення. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. Ще за однією адресою спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку.

Голосіївський район: сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежу було ліквідовано.

Солом'янський район: горів травʼяний настил на відкритій території.

Оновлено о 07:24. У КМВА повідомили про ще одну загиблу жінку.

Внаслідок ворожої атаки загинули 2 особи. Постраждали 4 особи.

На Київщині загинула дитина

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що Київщина зазнала чергової ракетно-дронової атаки ворога.

У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Серед них - дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка - травми ноги. Їм надається необхідна медична допомога.

Під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять розблокування.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, сталася пожежа.

Також зафіксовано наслідки атаки на об’єкти інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Оновлено. На Київщині в результаті масованої ракетної атаки РФ загинула дитина, ще троє людей травмовані, серед них - дитина, повідомили в ДСНС.

У Вишгороді на місці влучення зруйновано приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт під уламками конструкцій рятувальники виявили дитину 2012 року народження.

"Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Також у місті виникли пожежі у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Знищено 8 гаражів. Кількість пошкоджених та знищених автомобілів уточнюється. Усі пожежі було ліквідовано.

Роботи з ліквідації наслідків атаки РФ тривають.

Дроновий терор у Києві триватиме - монітори

Як писав Главред, дронові атаки Росії на Україну триватимуть. За даними моніторів, окупанти перекинули десятки дронів у село Цимбулово в Орловській області, яке розташоване за 160–180 кілометрів по прямій від України.

"Вночі ворог доставив 90 реактивних БПЛА на пускову позицію "Цимбулово" в Орловській області", - пише моніторинговий канал єРадар.

Аналітики припускають, що ціллю ударів стане Київ.

"Судячи з усього, терор столиці триватиме", - зазначили на каналі.

Повітряні атаки РФ - новини

Як писав Главред, вісім осіб отримали поранення в результаті російських ударів по Одеській області в ніч на 29 вересня. Вогонь охопив житлові будинки, виробниче підприємство та притулок для тварин.

У ніч на 29 вересня країна-агресор Росія завдала чергового балістичного удару по Києву. Також вночі столицю атакували реактивними дронами. Зафіксовано пошкодження будівель у трьох районах столиці.

Вдень 28 вересня Росія атакувала Київ безпілотниками. У результаті атаки в центрі столиці було зафіксовано падіння БПЛА на будівлю Національної академії наук України.

Також вдень 28 вересня армія РФ атакувала Дніпро безпілотниками. В результаті обстрілу загинули 3 людини, ще 12 отримали травми.

У ніч на 28 вересня російська армія завдала подвійного удару КАБами по двох районах Харкова. Один із "прильотів" припав на багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Постраждали понад 20 осіб. Також наслідки зафіксовано в Київському районі.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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