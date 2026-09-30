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Літак Flydubai подав сигнал про захоплення, Ізраїль підняв у небо винищувачі: що відомо

Анна Ярославська
30 вересня 2026, 10:08оновлено 30 вересня, 12:17
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Літак різко змінив курс на Саудівську Аравію, Нетаньяху скликав термінову нараду з Міністерством оборони.
Літак Flydubai
Рейс Дубай - Тель-Авів розвернули над Йорданією / Колаж: Главред, фото: Flydubai, Flightradar

Коротко:

  • Рейс Flydubai Дубай - Тель-Авів подав код захоплення
  • Літак розвернувся над Йорданією у бік Саудівської Аравії
  • ВПС Ізраїлю підняли винищувачі, Нетаньяху скликав нараду

Пасажирський Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Flydubai, що летів до Тель-Авіва, передав транспондерний код 7500 - міжнародний сигнал про незаконне втручання - і різко змінив курс на Саудівську Аравію. Ізраїль підняв у повітря винищувачі. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху терміново скликав нараду з представниками міністерства оборони, повідомляє The Jerusalem Post.

Літак FDB1549 вилетів із Дубая о 07:05 і мав приземлитися в аеропорту Бен-Гуріон приблизно о 09:10–09:30 за місцевим часом. Приблизно через півтори години польоту, вже увійшовши в повітряний простір Йорданії, літак спочатку передав код 7700 (загальна аварійна ситуація), а незабаром - 7500, після чого виконав розворот і почав знижуватися в ручному режимі.

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Код 7500 використовується в авіації для непомітного для пасажирів повідомлення диспетчерам про незаконне втручання в роботу екіпажу або можливе викрадення літака. Його передача сама по собі не означає, що захоплення повітряного судна фактично відбулося.

За даними Ynet, на борту перебували 174 пасажири, серед них 27 дітей. Інші джерела наводять інші цифри: The Jerusalem Post пише про 180 осіб, близько сотні з яких - ізраїльтяни, тоді як Calcalist повідомляє про понад 150 громадян Ізраїлю.

Реєстраційний номер літака - A6-FKF.

Літак Flydubai розвернули над Йорданією - що сталося з літаком
Рейс Flydubai розвернули над Йорданією - що сталося з літаком / Flightradar

Найбільше занепокоєння в ізраїльських силових структурах викликала не сама передача коду, а те, що сталося після неї.

"Немає підтвердженої інформації про захоплення, пілот активував сигнал лиха. Ми не можемо встановити контакт із пілотом, і це викликає занепокоєння", - зазначило джерело в службі безпеки Ізраїлю в коментарі Ynet.

Винищувачі супроводу та нарада в Єрусалимі

ВПС Ізраїлю підвищили рівень бойової готовності та відправили назустріч лайнеру два винищувачі. У силових структурах не уточнюють, чи був цей крок суто превентивним, чи реакцією на конкретну загрозу.

Паралельно в Єрусалимі розпочалися екстрені консультації за участю прем’єр-міністра, міністра оборони Ізраїлю Каца та міністра транспорту Мірі Регев.

Офіційної позиції Flydubai щодо стану літака та обставин інциденту на момент публікації не оприлюднено.

Представник авіаційних властей, якого цитує The Jerusalem Post, утримався від версій до моменту приземлення літака.

"Неможливо зі стовідсотковою впевненістю сказати, що саме сталося, доки це не відбудеться", - сказав він.

Що перевірятимуть після приземлення

Серед робочих версій силовиків - не лише зовнішнє втручання. Виданню Walla джерело в службі безпеки повідомило про надходження даних щодо розбіжностей у комунікації між командиром повітряного судна та рештою екіпажу.

Процедура після приземлення вже визначена: правоохоронці проведуть огляд вантажного відсіку та допит членів екіпажу. Лише за підсумками цих дій можна буде встановити, що відбувалося в салоні під час польоту, підкреслили в службі безпеки.

Що сталося насправді

Видання Walla згодом повідомило, що побоювання щодо викрадення літака авіакомпанії FlyDubai, який вилетів у середу з аеропорту Дубая до Ізраїлю, розвіялися.

На борту перебувало понад 150 пасажирів, більшість із яких були ізраїльтянами.

"Сигнал лиха було отримано після запеклої бійки між головним пілотом, росіянином за походженням, та українським другим пілотом", - йдеться в повідомленні.

"Сигнал лиха надійшов після запеклої сутички між пілотами, під час якої один із них втратив свідомість", - додають журналісти.

Після вильоту винищувачів у цей район літак з ізраїльськими пасажирами здійснив аварійну посадку в Саудівській Аравії.

Оновлено. Ізраїльські медіа спростовують інформацію про бійку пілотів з РФ та України на борту літака рейсом Дубай - Тель-Авів.

За оновленими даними, другий пілот був громадянином Оману, а капітан - громадянином ОАЕ.

За даними журналіста Аміта Сегаля, один з пілотів міг хотіти вкоротити собі віку, спровокувавши авіакатастрофу.

Суїцидник нібито різко скерував літак вниз, однак інший пілот вступив в боротьбу з ним та зміг вирівняти курс повітряного судна.

За словами пасажирів, в кабіні була кров - за її словами, один з пілотів завдав ножового поранення іншому. Пасажири допомогли зупинити сутичку, після чого літак здійснив посадку.

Як повідомляв Главред, 29 вересня російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 розбився в Амурській області РФ під час навчально-тренувального польоту. Загинули шестеро членів екіпажу, ще один військовослужбовець отримав травми та був госпіталізований.

У липні Сили оборони України знищили російський літак. Точні дані про тип збитого повітряного судна, район ураження або засоби, за допомогою яких це було здійснено, не повідомлялися. У Повітряних силах не розкрили подробиці операції, обмежившись констатацією факту знищення цілі.

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Про ресурс: The Jerusalem Post

The Jerusalem Post - це найбільше англомовне видання в Ізраїлі.

Заснована в 1932 році як The Palestine Post. Перейменована в The Jerusalem Post у 1950 році. Штаб-квартира знаходиться в Єрусалимі, пише Вікіпедія.

Належить медіагрупі The Jerusalem Post Group. Контролюється ізраїльським бізнесменом Елі Азуром.

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