Чи вдасться закінчити війну до 2027 року: прогнози експертів, українців та ШІ

Українці сподіваються, що переломний момент у війні настане вже скоро. Політологи, експерти та штучний інтелект оцінили ситуацію.

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Неочікувані прогнози щодо термінів закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема мехвнізована бригада, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Чи можливі результативні переговори про мир у найближчий час

Чи закінчиться війна в Україні до кінця наступного року

Як терміни закінчення війни оцінюють експерти, українці та ШІ

Україна не покидає мирних зусиль, щоб війна, яку почала країна-агресор Росія закінчилася. Проте, через спротив Кремля, активні переговори тривають вже кілька місяців і наразі конкретних результатів немає.

Главред дізнався, чи є цього року шанси на закінчення війни, коли в Україні може настати мир та на яких умовах.

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Світові лідери готуються до етапу закінчення війни

Військовий експерт Олег Старіков на своєму YouTube-каналі зазначив, що у найближчий час можливий дипломатичний розворот. Про це свідчать зокрема й підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Вашингтоні.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

На його думку, після тривалого періоду ескалації лідери двох держав знайшли спільну позицію щодо безпеки на континенті. Аналітик переконаний, що свою лінію вже коригують і ключові союзники Києва.

"Найголовніша заслуга чи висновок із саміту у Вашингтоні між головою Сі та президентом Трампом – це те, що дві супердержави ухвалили рішення не допустити великої війни на європейському театрі воєнних дій. Якщо на європейському театрі не буде, то не буде і з боку Китаю, і на Близькому Сході. Це найголовніше. І друге – вони домовилися, що війна їм не потрібна. Тобто війна їм не вигідна. Після таких заяв зараз вирішується питання, пов'язане зі спробою врегулювати російсько-українську війну. За непрямими розвідознаками я бачу, до чого все йде. Навіть наші стратегічні партнери – німці, британці, французи – почали робити так, щоб війну потихеньку завершити", - наголосив він.

Як приклад експерт наводить повідомлення Bloomberg про напружену розмову Зеленського з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях Генасамблеї ООН, імовірно, щодо фінансової допомоги Україні.

Європейська комісія / Інфографіка: Главред

За його спостереженнями, партнери стали виділяти менше коштів. Також Старіков нагадує, що Трамп запросив Путіна на саміт G20 у Маямі, а глава МЗС Німеччини поспілкувався з Лавровим у Нью-Йорку, чого раніше не було.

"Отже, підводні течії йдуть і йдуть дуже серйозно. Розвідознаки я навів. Це серйозно. Тепер питання у тому, коли і як це вийде у публічну площину", - додав він.

Водночас експерт не очікує стабілізації найближчим часом. На його думку, ескалаційна складова поки що зростатиме, а далі ситуація піде або різко вниз, або ще вгору, без виходу на плато.

Україна, США та РФ проведуть нові переговори

Британський історик та економіст Ніл Фергюсон в інтерв'ю виданню NV заявив, що до кінця 2026-го сторони конфлікту опиняться в одному форматі переговорів з американцями та провідними державами Європи. Саме такий розвиток подій він називає оптимальним для Заходу в довгостроковій перспективі.

"Думаю, на Росію та Україну чинився тиск, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів. І я вважаю, що цього року відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною та Сполученими Штатами, Великобританією, Францією та Німеччиною, які виступатимуть посередником. Я вважаю, що це станеться, і тому саме цей шлях найрозумніший для нас, дивлячись у майбутнє", - заявив Фергюсон.

Україна готова не на будь-які поступки заради миру

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю головній редакторці The Wall Street Journal Еммі Такер після зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку розповів, що американський лідер прагне зібрати його та Володимира Путіна за одним столом. Глава держави визнав, що цей задум наштовхується на серйозні перешкоди.

"І це непросто. Я кажу, що непросто, тому що один із нас не готовий", - зазначив Зеленський.

Наступним етапом, за словами президента, має стати пошук розв'язки, але й тут Київ бачить проблему з боку Кремля.

"Друге - знайти якесь рішення. Коли ти хочеш знайти рішення, ти хочеш знайти якісь компроміси. І знову - це непросто, тому що один із нас не готовий до компромісів", - продовжив він.

Зеленський припустив, що в розмовах із Трампом Путін наполягав на виведенні українських військ із частини територій. Президент нагадав, що Київ відкинув такі вимоги ще на початку повномасштабного вторгнення і не збирається змінювати позицію.

"Для нас це проблема. Тому що як це можливо? Ми не зробили цього в перший день війни. І після всіх цих днів виживання просто продати нашу незалежність і продати нашу свободу - я думаю, це не про нас", - заявив він.

Президент переконаний, що бажання Білого дому зупинити бойові дії саме по собі результату не дасть. Для цього, на його думку, потрібні конкретні кроки щодо Кремля.

"У президента Трампа є політична воля завершити війну. Але у випадку з Путіним самої волі недостатньо. На Путіна треба тиснути", - заявив він.

​Обіцянки Кремля та реальність ​ / Інфографіка: Главред

Закінчення війни у найближчі місяці чекати не варто

Кандидат політичних наук, академік Академії політичних наук України Максим Ялі у Facebook поставив під сумнів поширену, зокрема серед західних спецслужб, думку про те, що сприятливий момент для врегулювання настане навесні 2027 року.

Експерт переконаний, що Кремль і далі робитиме ставку на зміну політичного ландшафту в Європі. За словами Ялі, такі прогнози спираються на небажання Путіна пом'якшувати свої умови та на неготовність Зеленського приймати вимоги Кремля.

Прихильники "весняного" сценарію розраховують, що Москва вкотре переконається в стійкості українців до ударів по енергетиці, а економічні труднощі в РФ поглибляться.

"Не вважаю, що ці припущення є правильними та обґрунтованими. Тобто вони не стануть причиною припинення війни. Ціна на російську нафту сягнула 120 доларів за барель. Це в 3,5 рази вище, ніж наприкінці минулого року після введення Трампом санкцій проти російської нафтової галузі. Тобто гроші "рікою" течуть до бюджету, покриваючи дефіцит першої половини цього року. І поки Іран блокує нафту в Перській затоці, а хусити завдають ударів по нафтових об'єктах у Саудівській Аравії, ціни продовжуватимуть зростати", - пише Ялі.

Аргумент про можливий прорив фронту й захоплення всього Донбасу аналітик також вважає слабким. За його даними, Сили оборони не дають окупантам узяти Краматорськ і Слов'янськ, темпи російського наступу мінімальні, а з настанням сезону дощів сповільняться ще більше. До того ж ЗСУ регулярно й доволі успішно контратакують.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Головним недооціненим чинником Ялі називає політичний календар Європи. У Франції навесні фаворитом президентської гонки є Марін Ле Пен, у Німеччині на регіональному рівні стрімко зростає підтримка "Альтернативи для Німеччини", що може спричинити дострокові вибори до Бундестагу.

Парламентські кампанії відбудуться також у Польщі, Іспанії та Італії, а продовження антиросійських санкцій потребує одностайності всіх держав ЄС.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

"Вибори у зазначених країнах відбуватимуться протягом року. Тож, на мою думку, "вікно можливостей" для переговорів може навіть не відкритися не лише наступної весни, а й восени. Адже Путін дотримуватиметься старої і перевіреної стратегії - перечекати. Він уже перечекав Байдена, Трамп фактично призупинив пряму економічну та військову підтримку України й уже півтора року тисне на Зеленського, а не на Путіна, щоб саме Україна погодилася на умови Кремля, водночас не надаючи Україні жодних гарантій безпеки", - наголошує політолог.

Без вирішення питання безпекових гарантій будь-які домовленості, за оцінкою Ялі, стануть "Мінськом-3", на який Зеленський не погодиться. Експерт також вважає, що Трампа цікавить насамперед Нобелівська премія миру, а в Москві це добре розуміють і погрожують, що умови для Києва згодом лише погіршуватимуться.

"Відповідно, я б не сподівався на компроміси з боку Путіна. Реальних передумов для того, щоб ситуація на полі бою істотно змінилася на користь України, я поки що теж не бачу. Ресурсів - як людських, так і матеріальних - у РФ більше. Україна вже постійно перебуває на межі, і її залежність від фінансової допомоги з боку Заходу постійно зростає", - додає аналітик.

Науковиця прогнозує закінчення війни у 2027 році

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю "Телеграфу" висловила обережний оптимізм щодо строків закінчення війни. Водночас вона визнала, що не має конкретних аргументів для свого прогнозу і спирається радше на інтуїцію.

"Я чогось бачу. Я думаю, що наступного року все закінчиться. Я не знаю, чого я так вважаю. Відчуваю. Думаю, що в 2027 році все закінчиться", - сказала дослідниця.

Демографічну "ціну" війни для України Лібанова оцінила приблизно в 10 млн осіб. До цієї цифри вона зараховує не лише загиблих, а й тих, хто виїхав за кордон, ненароджених через війну дітей та інші наслідки вторгнення. За її словами, зниження народжуваності та зміни смертності відбувалися б і без війни, але бойові дії ці процеси посилили, так само як міграція та окупація.

Науковиця попередила, що демографічні проблеми не зникнуть із настанням миру, проте частину нинішніх втрат, на її переконання, вдасться компенсувати.

Українці шукають відповіді на питання, коли закінчиться війна

Тривала війна виснажила багатьох українців, тож вони шукають знаки про мирне врегулювання не лише в словах чиновників та експертів, але й в повір'ях. Зокрема у Threads нещодавно з'явився цікавий прогноз.

За давнім повір'ям, незвично багатий урожай грибів віщує великі суспільні потрясіння, зокрема війну чи голод, хоча наукових доказів такого зв'язку немає. Нову хвилю обговорень запустив допис Андрія Ватаманюка, який порівняв "грибні" сезони останніх років із подіями в Україні.

Прогноз перебігу війни в Україні у Threads / фото: скріншот

Автор публікації зазначив, що у 2026 році кількість грибів повернулася до рівня, характерного для періоду до 2020-го. Спираючись на власні спостереження з 2021 року, він допустив завершення війни в першій половині 2027-го, але наголосив, що не вважає це реальним прогнозом, а скоріше, експериментальним спостереженням.

Щодо другої половини наступного року користувач запропонував зробити висновки після завершення осіннього сезону.

Одні читачі сприйняли теорію з гумором, інші пригадали схожі розповіді старших родичів про "віщі" знахідки в лісі перед важливими історичними подіями:

"Я вже навіть у гриби готова повірити, аби скоріше закінчилась ця клята війна", - написала одна з користувачок.

"Мова про білі (гриби - Главред)? Бо за 13 і 21 рік підтверджую, білі відрами носили з лісу", - поділилася спогадами ще одна українка.

Коментарі українців під дописом у Threads / фото: скріншот

ШІ оновив прогноз щодо термінів закінчення війни

Від народних прикмет частина українців переходить до запитів штучному інтелекту, який також не називає конкретної дати. Згідно з аналізом ChatGPT, оприлюдненим виданням УНІАН, найімовірнішим періодом для припинення масштабних бойових дій є проміжок від грудня 2026 року до літа 2027-го.

Водночас штучний інтелект не стверджує, що саме тоді буде підписано остаточний мирний договір.

У прогнозі розмежовано припинення інтенсивних боїв і юридичне завершення війни. Перше може настати раніше, тоді як переговори про гарантії безпеки, територіальні питання та довгострокове врегулювання здатні тривати значно довше.

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Про персону: Максим Ялі Максим Ялі - політолог, кандидат політичних наук. Оглядач, журналіст, перекладач, дипломат, експерт-міжнародник. Народився 14 січня 1980 року в місті Маріуполь. Закінчив факультет іноземних мов в МГУ м. Маріуполя, а також Дипломатичну Академію при МЗС України. Є старшим науковим співробітником в Інституті всесвітньої історії при Академії наук України.

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