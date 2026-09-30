Магнітна буря рівня G1 знову охопить Землю: коли почнеться новий шторм

Фахівці попередили метеочутливих людей про новий шторм, який може вплинути на їхнє самопочуття.

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Прогноз магнітних бур 30 вересня - 2 жовтня / фото: freepik.com

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Коли почнеться нова магнітна буря

Якої сили буде геомагнітний шторм

Кілька днів геомагнітна обстановка на Землі була стабільною. Але вже у перші дні жовтня вона зміниться. Дослідники прогнозують нову магнітну бурю рівня G1.

Про це повідомила Британська геологічна служба. За її даними, 28 вересня на Сонці стався викид корональної маси, спрямований у бік нашої планети. Цей викид, попередньо, досягне магнітного поля Землі 1-2 жовтня.

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Магнітні бурі 30 вересня - 2 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 1,7 відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Сонячний спалах С8 відповідає жовтому рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні.

Завтра, 1 жовтня, К-індекс буде на такому ж рівні, але вже 2 жовтня показник підвищиться до 4,7, тобто жовтого рівня.

Геомагнітна активність 30 вересня - 2 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми. Мова йде про:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та піших прогулянках;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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