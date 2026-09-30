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Овочі в Україні подорожчають до 20% у жовтні: експерти назвали, які саме

Віталій Кірсанов
30 вересня 2026, 14:22
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Російські удари по логістичній інфраструктурі залишаються одним із ризиків для цін.
Ціни на овочі в Україні зростуть на 20% у жовтні
Ціни
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овочі в Україні зростуть на 20 % у жовтні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Овочі для борщу можуть подорожчати до 7%
  • У жовтні можуть зрости ціни на яловичину, свинину та курятину

У жовтні 2026 року в Україні очікується подорожчання деяких овочів. Про це "Главреду" повідомила головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало.

За її прогнозом, овочі борщового набору можуть подорожчати до 7%, а салатні овочі - до 20% через сезонне скорочення пропозиції.

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Водночас ситуація з фруктами буде різною. Зокрема, українські яблука можуть подешевшати до 10% завдяки збільшенню їхньої пропозиції на ринку.

"У жовтні очікується поступове подорожчання овочів борщового набору порівняно з нинішніми цінами - до 7 %. Водночас прогнозується незначне здешевлення яблук - до 10 % - у зв’язку з розширенням обсягів їхніх продажів. Ціни на салатні овочі в жовтні 2026 року, у зв’язку зі скороченням їхньої пропозиції, зростуть порівняно з нинішніми цінами до 20%", - зазначила Сало.

За словами експерта, восени ціна на овочі та фрукти значною мірою залежатиме від того, у скільки обійдуться їхнє зберігання та доставка до магазинів.

"На формування цін на плодоовочеву продукцію суттєво впливають оперативність і обсяги поставок, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також істотне зростання цін на паливо", - пояснила експерт.

Російські удари по логістичній інфраструктурі також залишаються одним із ризиків для цін. Водночас поки що вони не призвели до дефіциту овочів і фруктів.

"Наразі дефіциту фруктів та овочів через удари по логістичній інфраструктурі не спостерігається... Товарна пропозиція плодоовочевої продукції цілком достатня", - підкреслила Сало.

Також у жовтні в українських супермаркетах можуть зрости ціни на яловичину, свинину та курятину. За прогнозом провідного наукового співробітника Інституту аграрної економіки Наталії Копитець, подорожчання може становити до 3%.

"За прогнозними оцінками вчених Інституту аграрної економіки, у продуктових супермаркетах у жовтні 2026 року на основні види м’яса - яловичину, свинину та курятину - можливе підвищення роздрібних цін до 3%", - розповіла вона головному редактору.

При цьому у вересні єдиної тенденції на ринку м’яса не спостерігалося: одні види продукції дорожчали, інші - дешевшали. Одним із головних чинників, який визначатиме ціни восени, стане вартість зернових.

За словами Копітець, саме корми становлять близько 70% собівартості м’яса.

"Восени визначальним фактором, що впливає на ціну основних видів м’яса, є ціна на зернові та їхній фактичний урожай, адже у структурі собівартості м’яса близько 70% становлять саме корми", - пояснила експертка.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що може подорожчати восени - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів "Главреду", що в Україні восени можуть зрости ціни на молочні продукти, м'ясо, овочі, крупи та хліб. Найбільше подорожчання прогнозується для тепличних овочів - у другій половині осені їхня вартість може зрости більш ніж на 20%.

За його словами, на ціни впливатимуть не лише обсяги врожаю, а й подорожчання логістики, електроенергії, сушіння, пакування та зберігання продукції. Зокрема, молочні продукти восени можуть подорожчати на 10–15%, а м’ясо та м’ясні вироби - приблизно на 10%.

"Овочева продукція восени, у другій половині осені, може подорожчати більш ніж на 20%. А продукція з відкритого ґрунту, яка перебуватиме на зберіганні, подорожчає на 5–10%", - прогнозує Марчук.

Експерт також очікує подорожчання зернових приблизно на 15%, а хлібобулочних виробів - до 12% до кінця року. Водночас він закликав українців не скуповувати продукти у великих кількостях через побоювання дефіциту

Ціни на продукти - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, аналітики EastFruit повідомили про зростання цін на ріпчасту цибулю. Станом на 10 вересня українські виробники пропонували ріпчасту цибулю по 13–20 гривень за кілограм.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив про початок зростання цін на м'ясо та молочні продукти. Він підкреслив, що зростання цін почалося з вересня і матиме поступовий характер.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили про зниження відпускних цін на моркву. Вони зазначили, що морква подешевшала на 10% і наразі пропонується за ціною 9–15 грн за кілограм.

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Про особу: Інна Сало

Інна Сало - головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції в цій сфері.

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