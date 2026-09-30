Пугачову звинуватили у смерті путініста Сосєдова

У Росії з кожним днем все більше дивують абсурдними заявами.

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Пугачову в РФ пов’язали зі смертю Соседова / Колаж Главред, фото Instagram/alla_orfey, sosedov.official

Коротко:

Хто звинуватив Пугачову у смерті Соседова

Якими аргументами він апелював

У терористичній Росії вже не знають, що робити з російською співачкою Аллою Пугачовою, яка ніяк не хоче підтримувати військовий напад на Україну.

Цього разу Пугачову звинуватили у смерті путініста, музичного критика Сергія Соседова. До речі, свого часу покійний Соседов не знав, з якого боку підійти до Примадонни, і сипав на неї компліментами. Однак пізніше, коли Пугачову почали критикувати в РФ, Соседов різко змінив свою риторику і став обливати Пугачову брудом.

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Путініст Сергій Соседов впав на сходах / Фото Стархіт

Тепер же, як пишуть російські пропагандисти, російський продюсер Леонід Дзюнік заявив, що Алла Пугачова може бути причетна до смерті Соседова. На його непопулярну думку, до трагедії може бути причетна впливова співачка, про яку критик неодноразово висловлювався не в найкращому ключі.

"Розумієте, все дуже різниться. Хтось каже, що він впав зі сходів, хтось - просто на майданчику впав. Директор готелю взагалі сказав, що він вийшов покурити й повернувся назад, і це тромб… Моя подруга Леся Сазикіна зателефонувала мені одразу, коли ми дізналися про загибель Сергія. Леся мені сказала: "Леня, минулого року тобі погрожували через те, що ти так багато й без прикрас говориш про Пугачову. Адже Сергій говорив не менше за тебе. І не тільки про Пугачову, а й про інших зірок різко висловлювався, які отримують мільйони за свої концерти і потім хваляться, як розкішно живуть. Може, Соседову все-таки погрожували?", - міркує Дзюник.

Алла Пугачова живе спокійно за межами РФ / скрін з відео

Соседов - робота в Україні

Путініст Сергій Соседов став одним із членів журі популярного талант-шоу "Х-фактор". З 2010 по 2015 рік він регулярно приїжджав до України і входив до складу зіркового журі. Тим часом це не завадило путіністу стати на бік Росії та підтримувати її терористичне насильство щодо України.

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Раніше "Главред" повідомляв, що російський співак-путініст Григорій Лепс, який з початку війни підтримує російську агресію та регулярно відвідує окуповані території, визнаний у РФ важким та агресивним алкоголіком, зробив несподіване зізнання.

Раніше також стало відомо, що в родині голлівудського актора Чада Лоу сталася трагедія - його 13-річна донька Фіона померла. Про те, що сталося, повідомили сам артист і його дружина, продюсерка Кім Пейнтер.

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Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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