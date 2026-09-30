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Обмежене перемир'я між Україною та РФ: ЗМІ дізналися про новий план США

Анна Косик
30 вересня 2026, 10:57
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Американські чиновники прагнуть поступово досягти закінчення війни в Україні.
Обмежене перемир'я між Україною та РФ: ЗМІ дізналися про новий план США
Нові переговори щодо припинення вогню почнуться за лічені дні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • США хочуть досягти обмеженого перемир'я
  • У жовтні відбудуться нові тристоронні переговори
  • Трамп хоче посадити Путіна і Зеленського за один стіл

Американські чиновники планують у жовтні зібрати за одним столом делегації США, України та країни-агресора Росії для переговорів про обмежене припинення вогню.

Як повідомляє видання The Atlantic, насамперед сторони будуть обговорювати взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Найімовірніше, ці переговори відбудуться в Абу-Дабі.

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Підготовка тристороннього формату стала продовженням серії контактів американських представників із Києвом і Москвою. Під час нещодавнього візиту до української столиці Джаред Кушнер і Стів Віткофф кілька годин провели з Володимиром Зеленським та його переговорною командою.

За словами двох українських учасників процесу, ключовою темою тих розмов були різні варіанти виходу на часткове перемир'я. Логіка американської сторони полягає в поетапному звуженні масштабу бойових дій - з розрахунком, що згодом це відкриє шлях до ширшої угоди про завершення війни.

Що обговорюватимуть делегації

Основним предметом жовтневої зустрічі, якщо вона відбудеться, має стати домовленість про захист критичних об'єктів від повітряних атак. Йдеться про електростанції, нафтопереробні підприємства та іншу інфраструктуру, пов'язану з виробництвом і транспортуванням енергоресурсів.

Паралельно переговорники опрацьовують окремий сюжет - безпеку цивільного судноплавства. За даними The Atlantic, заборона ударів могла б поширитися на вантажні судна в Чорному морі, зокрема ті, що везуть зерно на ринки Близького Сходу та Африки. Для цього треку Вашингтон розглядає можливість залучити як посередника Єгипет.

Окремим завданням американської дипломатії залишається організація прямої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що кремлівського диктатора та воєнного злочинця запросили на саміт G20, який має відбутися в грудні в Маямі.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

"Там Трамп міг би спробувати посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Путін поки що не прийняв це запрошення", - йдеться у статті.

Які зараз шанси на завершення війни до зими

Главред писав, що за словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, сподіватися на те, що війна в Україні може завершитися ще до початку зими можна, однак варто бути готовими і до продовження бойових дій узимку.

Він додав, що зараз готується нова тристороння зустріч представників США, України та Росії, під час якої в планах обговорення зменшення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Дональд Трамп сумнівається, що Володимир Путін погодиться на енергетичне перемир’я до настання зими. Водночас Україна вже отримала від Росії певні сигнали про готовність розглянути таку домовленість.

Раніше повідомлялося, що після нових російських атак на українські міста попри переговори, в Конгресі США посилилися заклики до президента Дональда Трампа використовувати додаткові економічні інструменти проти Росії.

Напередодні стало відомо, що Україна не очікує припинення вогню в Чорному морі, яке б розблокувало експорт зерна, у найближчі місяці - Росія відхилила всі пропозиції, які передавали Києву країни-посередники.

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Про джерело: The Atlantic

The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

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