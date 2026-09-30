Росія розпочала нову кампанію проти енергосистеми України: названо цілі атак

Окупанти будуть систематично та методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії.

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Росія готує серію ударів по енергосистемі України - монітори / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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РФ розпочала кампанію зі знищення енергосистеми України

Вночі під ударом у Київській області опинилися ТЕЦ, ТЕС та ГЕС

Аналітики закликали українців запасатися портативними зарядними пристроями

Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар, проаналізувавши атаку на Україну в ніч на 30 вересня.

"Під час наступних атак росіяни будуть системно та методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.

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Експерти назвали цілі окупантів:

відключити українські АЕС від об'єднаної мережі;

повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання;

зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.

"Цілями нічної атаки ворога в Київській області стали ТЕЦ, ТЕС, ГЕС та підстанції", - зазначили монітори та закликали українців запасатися портативними зарядними пристроями.

До кордону з Україною перекинули десятки дронів

Як писав Главред, дронні атаки на Україну з боку російської армії триватимуть. За даними моніторів, окупанти перекинули десятки дронів у село Цимбулово в Орловській області, яке розташоване за 160–180 кілометрів по прямій від України.

"Вночі ворог доставив 90 реактивних БПЛА на пускову локацію "Цимбулово" в Орловській області", - пише моніторинговий канал єРадар.

Аналітики припускають, що ціллю ударів стане Київ.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Російські дрони стали небезпечнішими - Ігнат

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що російські війська підвищують роздільну здатність камер на своїх безпілотниках і використовують для їх виготовлення дорожчі та якісніші матеріали.

За словами речника, якість оптики безпосередньо впливає на здатність ворога детально аналізувати обстановку на землі.

"Противник використовує високоякісні матеріали у своїх БПЛА, збільшує роздільну здатність камер. Тобто камери стають дедалі дорожчими, якіснішими, що дозволяє противнику детально оглядати ситуацію на землі та застосовувати цей БПЛА для тієї чи іншої мети", - пояснив Ігнат.

Повітряні атаки РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 30 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У місті виникли пожежі. Також під удар потрапила й Київська область. Є жертви та постраждалі. На Київщині загинула дитина.

Вісім осіб отримали поранення в результаті російських ударів по Одеській області в ніч на 29 вересня. Вогонь охопив житлові будинки, виробниче підприємство та притулок для тварин.

У ніч на 29 вересня країна-агресор Росія завдала чергового балістичного удару по Києву. Також вночі столицю атакували реактивними дронами. Зафіксовано пошкодження будівель у трьох районах столиці.

Вдень 28 вересня Росія атакувала Київ безпілотниками. У результаті атаки в центрі столиці було зафіксовано падіння БПЛА на будівлю Національної академії наук України.

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