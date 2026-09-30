Армія РФ вбила дитину поблизу Києва, є поранені: останні дані про наслідки атаки

Коротко:
- Росія завдала ракетного удару по Київській області
- У Вишгороді загинула дитина, ще троє людей отримали травми
- Зруйновано приватний будинок, виникли пожежі, знищено 8 гаражів
На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина, ще троє людей отримали травми, серед них - дитина.
Як повідомили в ДСНС, у Вишгороді на місці влучання зруйновано приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт під уламками конструкцій рятувальники виявили дитину 2012 року народження.
"Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться в повідомленні.
Також у місті виникли пожежі в приватному житловому будинку та господарській будівлі. Знищено 8 гаражів. Кількість пошкоджених і знищених автомобілів уточнюється. Усі пожежі було ліквідовано.
Роботи з ліквідації наслідків атаки РФ тривають.
Крім того, внаслідок атаки ворожої БПЛА в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа.
"На місце направили бригади екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, там можуть бути постраждалі. Служби працюють на місці", - повідомив у середу вранці голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Як писав Главред, раніше голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в ніч на 30 вересня Київщина зазнала чергової ракетно-дронової атаки ворога. Наслідки зафіксовано в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
За даними моніторів, цілями нічної атаки ворога в Київській області стали ТЕЦ, ТЕС, ГЕС та підстанції.
Атака на Київ 30 вересня
У ніч на середу, 30 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У місті виникли пожежі.
В результаті російського обстрілу одна людина загинула, ще четверо - постраждали.
Зафіксовано пожежі та руйнування в 4 районах міста.
- Святошинський район: пошкоджено близько 10 приватних будинків.
- Подільський район: ворог влучив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа на шостому поверсі. Також загорілося складське приміщення. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. Ще за однією адресою спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку.
- Голосіївський район: сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежу було ліквідовано.
- Солом’янський район: горів трав’яний настил на відкритій території.
Росія вночі завдавала ударів по Україні різними типами ракет і дронів
Минулої ночі армія РФ атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також БПЛА. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.
Як йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару була Київська область.
Під час нової атаки ворог застосував:
- протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" з Курської області РФ;
- балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 з Воронезької та Брянської областей РФ;
- 188 ударних БПЛА типу Shahed (з яких 86 - реактивні);
- БПЛА типу "Гербера";
- дрони-імітатори типу "Пародія".
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або придушила 160 повітряних цілей:
- 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/"Онікс";
- 155 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.
Станом на ранок у небі над Україною все ще перебувають ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
РФ готує серію ударів по енергосистемі України - монітори
Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар.
"Під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.
Експерти назвали цілі окупантів:
- відключити українські АЕС від об'єднаної мережі;
- повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання;
- зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.
Як писав Главред, атаки російської армії на Україну за допомогою дронів триватимуть. За даними моніторів, окупанти перекинули десятки дронів у село Цимбулово в Орловській області, яке розташоване за 160–180 кілометрів по прямій від України.
"Вночі ворог доставив 90 реактивних БПЛА на пускову локацію "Цимбулово" в Орловській області", - пише моніторинговий канал єРадар.
Аналітики припускають, що метою ударів стане Київ.
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Про джерело: ДСНС
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