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Армія РФ вбила дитину поблизу Києва, є поранені: останні дані про наслідки атаки

Анна Ярославська
30 вересня 2026, 09:12
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Минулої ночі Київська область зазнала масованого удару з боку РФ.
Наслідки нападу на Київську область 30 вересня
Наслідки атаки на Київську область 30 вересня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія завдала ракетного удару по Київській області
  • У Вишгороді загинула дитина, ще троє людей отримали травми
  • Зруйновано приватний будинок, виникли пожежі, знищено 8 гаражів

На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина, ще троє людей отримали травми, серед них - дитина.

Як повідомили в ДСНС, у Вишгороді на місці влучання зруйновано приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт під уламками конструкцій рятувальники виявили дитину 2012 року народження.

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"Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Також у місті виникли пожежі в приватному житловому будинку та господарській будівлі. Знищено 8 гаражів. Кількість пошкоджених і знищених автомобілів уточнюється. Усі пожежі було ліквідовано.

Роботи з ліквідації наслідків атаки РФ тривають.

Крім того, внаслідок атаки ворожої БПЛА в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа.

"На місце направили бригади екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, там можуть бути постраждалі. Служби працюють на місці", - повідомив у середу вранці голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС

Як писав Главред, раніше голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в ніч на 30 вересня Київщина зазнала чергової ракетно-дронової атаки ворога. Наслідки зафіксовано в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

За даними моніторів, цілями нічної атаки ворога в Київській області стали ТЕЦ, ТЕС, ГЕС та підстанції.

Атака на Київ 30 вересня

У ніч на середу, 30 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У місті виникли пожежі.

В результаті російського обстрілу одна людина загинула, ще четверо - постраждали.

Зафіксовано пожежі та руйнування в 4 районах міста.

  • Святошинський район: пошкоджено близько 10 приватних будинків.
  • Подільський район: ворог влучив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа на шостому поверсі. Також загорілося складське приміщення. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. Ще за однією адресою спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку.
  • Голосіївський район: сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежу було ліквідовано.
  • Солом’янський район: горів трав’яний настил на відкритій території.

  • Атака на Київ 30 вересня 2026
    Атака на Київ 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 30 вересня 2026
    Атака на Київ 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 30 вересня 2026
    Атака на Київ 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 30 вересня 2026
    Атака на Київ 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 30 вересня 2026
    Атака на Київ 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 30 вересня 2026
    Атака на Київ 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 30 вересня 2026
    Атака на Київ 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 30 вересня 2026
    Атака на Київ 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 30 вересня 2026
    Атака на Київ 30 вересня 2026 Фото: ДСНС

Росія вночі завдавала ударів по Україні різними типами ракет і дронів

Минулої ночі армія РФ атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також БПЛА. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.

Як йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару була Київська область.

Під час нової атаки ворог застосував:

  • протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" з Курської області РФ;
  • балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 з Воронезької та Брянської областей РФ;
  • 188 ударних БПЛА типу Shahed (з яких 86 - реактивні);
  • БПЛА типу "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або придушила 160 повітряних цілей:

  • 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/"Онікс";
  • 155 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

Станом на ранок у небі над Україною все ще перебувають ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Звіт Повітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

РФ готує серію ударів по енергосистемі України - монітори

Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар.

"Під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.

Експерти назвали цілі окупантів:

  • відключити українські АЕС від об'єднаної мережі;
  • повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання;
  • зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.

Як писав Главред, атаки російської армії на Україну за допомогою дронів триватимуть. За даними моніторів, окупанти перекинули десятки дронів у село Цимбулово в Орловській області, яке розташоване за 160–180 кілометрів по прямій від України.

"Вночі ворог доставив 90 реактивних БПЛА на пускову локацію "Цимбулово" в Орловській області", - пише моніторинговий канал єРадар.

Аналітики припускають, що метою ударів стане Київ.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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