Зняв себе перед смертю: з’явилося тривожне відео сина Сінді Кроуфорд із реабілітаційного центру

Син Сінді Кроуфорд зняв себе напередодні смерті та опублікував відео в мережі.

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Син Кроуфорд прибув до реабілітаційного центру під впливом наркотичних речовин / Колаж Главред, фото Instagram/cindycrawford

Коротко:

Чому хлопця терміново відвезли до реабілітаційного центру

У якому стані він прибув на місце

З'явилися нові шокуючі подробиці останніх годин життя Преслі Гербера - сина Сінді Кроуфорд. У мережу потрапило відео, зняте ним самим у реабілітаційному центрі незадовго до смерті.

За даними TMZ, відео було записано ввечері того дня, коли він опинився в реабілітаційному центрі. На кадрах Преслі показує кімнату та інші приміщення, однак, за словами джерел, його стан викликає серйозні питання - він виглядає дезорієнтованим і, ймовірно, перебуває під впливом речовин.

відео дня

Як стверджують інсайдери, ще до прибуття до центру його команда попереджала співробітників, що він уже перебуває в стані сп’яніння. Незважаючи на це, заклад погодився прийняти його.

Дивіться повне відео на TMZ

Повідомляється, що раніше того ж дня Гербер вжив заборонені речовини й злякався, що втрачає контроль. Після цього його вирішили терміново доправити до реабілітаційного центру, однак це не допомогло запобігти трагедії.

Відео, зняте в стінах центру, стало одним із останніх зафіксованих моментів його життя та посилило питання щодо дій співробітників закладу. У мережі вже обговорюють, чи могли фахівці запобігти тому, що сталося, і чому його прийняли в такому стані.

Нагадаємо, 27-річний Преслі Гербер помер незабаром після надходження до реабілітаційного центру. Припускають, що причиною могло стати передозування, однак розслідування триває.

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Про особу: Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд - американська супермодель та акторка. Сінді Кроуфорд з’являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, зокрема таких, як Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan та Allure; також вона була обличчям багатьох модних будинків, таких як Gianne Versace, Escada та інших. У 2000 році Кроуфорд пішла з модельного бізнесу. Кроуфорд посіла п’яте місце у списку 100 найпривабливіших зірок XX століття за версією журналу Playboy. У 1997 році за результатами опитування журналу Shape її було названо однією з найкрасивіших жінок світу. У 2002 році Кроуфорд була названа однією з п’ятдесяти найкрасивіших людей світу журналом People. У 40 років вона посіла 26-те місце в рейтингу журналу Maxim Hot 100,

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