Це сильно зачепило: принц Вільям опинився втягнутим у черговий конфлікт

Принца Вільяма сильно вразили нові одкровення щодо його родини.

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Принц Вільям, Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

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Що написав брат принцеси Діани

Як це пов’язано з Вільямом

Принц Вільям знову опинився втягнутим у гучний конфлікт усередині королівської родини - цього разу приводом стала відверта книга його дядька, брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера.

Як повідомляє Page Six, у своїх мемуарах Спенсер розкрив болючі подробиці подій 1997 року та заявив, що виступав проти рішення змусити юних Вільяма та Гаррі йти за труною матері під час похорону. За його словами, він тоді відкрито конфліктував із королем Чарльзом, але не зміг вплинути на ситуацію.

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За даними інсайдерів, такі одкровення сильно зачепили принца Вільяма. Джерела стверджують, що він сприймає те, що відбувається, як особисту зраду, особливо з огляду на те, що інформація надходить від близького родича.

Вільяма знову втягнули в конфлікт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Ситуація ускладнюється тим, що публікація книги знову роз'ятрила старі рани й нагадала про давній розкол у родині. На цьому тлі напруга між Вільямом і принцом Гаррі лише посилюється: молодший брат, як повідомляється, скоріше підтримує дядька і може бути залучений до нових проєктів, пов’язаних із пам’яттю про Діану.

При цьому король Чарльз також виявився незадоволеним публікацією, вважаючи її спробою очорнити його роль у тих подіях. У результаті нова хвиля обговорень знову загострила відносини всередині королівської родини, які й без того залишаються напруженими вже кілька років.

Експерти зазначають, що тема трагічної смерті принцеси Діани досі залишається болючою для її синів, і будь-які публічні заяви з цього приводу неминуче викликають резонанс і посилюють внутрішні конфлікти.

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Раніше також стало відомо, що в родині голлівудського актора Чада Лоу сталася трагедія - його 13-річна донька Фіона померла. Про те, що сталося, повідомили сам артист і його дружина, продюсерка Кім Пейнтер.

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