Загроза розколу Європи: експерт попередив, у чому небезпека для України

У Німеччині та Франції центральні уряди можуть опинитися під впливом нових правих сил, не виключає Максим Розумний.

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У ЄС не виключено розкол через Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Розумного:

Розкол у ЄС може набувати різних форм і пролягати за різними лініями

Відразу кілька країн Європи зайняли принципову позицію щодо РФ

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний прокоментував ймовірність розколу всередині Європи щодо України.

"Розкол тут поки що під питанням. Він може набувати різних форм і пролягати за різними лініями. Якщо в Німеччині та Франції центральні уряди опиняться під значним впливом нових правих сил, більш лояльно налаштованих до Росії, то мова, можливо, йтиме вже не стільки про розділення Європи, скільки про певне зближення позицій. Адже подібної позиції щодо Росії дотримувалися й деякі інші країни, зокрема Словаччина та Угорщина", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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За словами експерта, Німеччина, Франція, скандинавські країни, а також Нідерланди займали більш принципову позицію.

"А якщо з цього пулу рішучих відколяться дві найбільші європейські країни з найбільшим потенціалом, то Європа ризикує перетворитися не стільки на розділену чи поляризовану політичну реальність, скільки на таке політичне болото, в якому дуже важко ухвалити будь-яке рішення", - зазначив він.

Співрозмовник переконаний у тому, що росіяни мріють про таку Європу, яка починає втрачати колективну суб’єктність, стратегічну ясність і дієздатність.

"І вони, звичайно, докладатимуть для цього всіх зусиль. Але в європейських суспільствах досить багато людей, які хочуть бачити Європу об’єднаною, самостійною та суб’єктною. Вибори ніколи не припиняються. Це дає можливість цим настроям проявлятися в політичній площині, і за певних умов проєвропейські сили можуть взяти реванш. Тому росіяни над цим працюють, але говорити, що вони вже можуть святкувати перемогу, поки що зарано", - додав Розумний.

Велика Британія готує новий формат допомоги Україні

Велика Британія розглядає розширення підтримки України, яке включатиме не лише посилення протиповітряної оборони, а й заходи щодо запобігання російським ракетним атакам ще до запуску боєприпасів. Про це заявив британський прем’єр-міністр Енді Бернем.

За його словами, Лондон має намір зміцнювати можливості української ППО, перешкоджати надходженню до Росії комплектуючих для виготовлення озброєння, а також сприяти знищенню ракет та інших засобів ураження до того, як їх можна буде застосувати проти українських міст.

Допомога Україні - новини за темою

"Главред" писав, що Італія готує новий масштабний пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше Енді Бернем став одним із британських політиків, які послідовно підтримували Україну не лише на рівні політичних заяв, а й через конкретні гуманітарні та муніципальні ініціативи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним скороченням витрат. Стан державних фінансів України Корецький охарактеризував як "близький до критичного".

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Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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