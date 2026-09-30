Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Загроза розколу Європи: експерт попередив, у чому небезпека для України

Олексій Тесля
30 вересня 2026, 00:02
google news Підпишіться
на нас в Google
У Німеччині та Франції центральні уряди можуть опинитися під впливом нових правих сил, не виключає Максим Розумний.
Україна, Євросоюз, ЄС
У ЄС не виключено розкол через Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Розумного:

  • Розкол у ЄС може набувати різних форм і пролягати за різними лініями
  • Відразу кілька країн Європи зайняли принципову позицію щодо РФ

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний прокоментував ймовірність розколу всередині Європи щодо України.

"Розкол тут поки що під питанням. Він може набувати різних форм і пролягати за різними лініями. Якщо в Німеччині та Франції центральні уряди опиняться під значним впливом нових правих сил, більш лояльно налаштованих до Росії, то мова, можливо, йтиме вже не стільки про розділення Європи, скільки про певне зближення позицій. Адже подібної позиції щодо Росії дотримувалися й деякі інші країни, зокрема Словаччина та Угорщина", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

відео дня

За словами експерта, Німеччина, Франція, скандинавські країни, а також Нідерланди займали більш принципову позицію.

"А якщо з цього пулу рішучих відколяться дві найбільші європейські країни з найбільшим потенціалом, то Європа ризикує перетворитися не стільки на розділену чи поляризовану політичну реальність, скільки на таке політичне болото, в якому дуже важко ухвалити будь-яке рішення", - зазначив він.

Співрозмовник переконаний у тому, що росіяни мріють про таку Європу, яка починає втрачати колективну суб’єктність, стратегічну ясність і дієздатність.

"І вони, звичайно, докладатимуть для цього всіх зусиль. Але в європейських суспільствах досить багато людей, які хочуть бачити Європу об’єднаною, самостійною та суб’єктною. Вибори ніколи не припиняються. Це дає можливість цим настроям проявлятися в політичній площині, і за певних умов проєвропейські сили можуть взяти реванш. Тому росіяни над цим працюють, але говорити, що вони вже можуть святкувати перемогу, поки що зарано", - додав Розумний.

Велика Британія готує новий формат допомоги Україні

Велика Британія розглядає розширення підтримки України, яке включатиме не лише посилення протиповітряної оборони, а й заходи щодо запобігання російським ракетним атакам ще до запуску боєприпасів. Про це заявив британський прем’єр-міністр Енді Бернем.

За його словами, Лондон має намір зміцнювати можливості української ППО, перешкоджати надходженню до Росії комплектуючих для виготовлення озброєння, а також сприяти знищенню ракет та інших засобів ураження до того, як їх можна буде застосувати проти українських міст.

Допомога Україні - новини за темою

"Главред" писав, що Італія готує новий масштабний пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше Енді Бернем став одним із британських політиків, які послідовно підтримували Україну не лише на рівні політичних заяв, а й через конкретні гуманітарні та муніципальні ініціативи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним скороченням витрат. Стан державних фінансів України Корецький охарактеризував як "близький до критичного".

Читайте також:

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Максим Розумний
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори про закінчення війни в Україні: у Берліні зробили важливу заяву

Переговори про закінчення війни в Україні: у Берліні зробили важливу заяву

01:04Світ
РФ хоче паралізувати Київ ще до початку зими: The Economist розкрив нові цілі Кремля

РФ хоче паралізувати Київ ще до початку зими: The Economist розкрив нові цілі Кремля

23:10Україна
Жовтень буде спекотним: Зеленський оприлюднив плани щодо дальнобійних ударів по РФ

Жовтень буде спекотним: Зеленський оприлюднив плани щодо дальнобійних ударів по РФ

21:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Кличко зважився на терміновий фінансовий крок щодо спадщини Панеттьєрі

Кличко зважився на терміновий фінансовий крок щодо спадщини Панеттьєрі

Кінець важкого періоду: на чотири знаки зодіаку чекає приємний поворот

Кінець важкого періоду: на чотири знаки зодіаку чекає приємний поворот

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на картинці дівчинки з котом за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на картинці дівчинки з котом за 45 с

Гаряча вода, фольга і сода творять дива: для чого їх радять змішувати

Гаряча вода, фольга і сода творять дива: для чого їх радять змішувати

Для чого засипати сіль у раковину на ніч: трюк вирішує поширену проблему

Для чого засипати сіль у раковину на ніч: трюк вирішує поширену проблему

Останні новини

01:04

Переговори про закінчення війни в Україні: у Берліні зробили важливу заяву

00:02

Загроза розколу Європи: експерт попередив, у чому небезпека для України

29 вересня, вівторок
23:56

Волоський горіх віддячить врожаєм: що обов’язково зробити з деревом восени

23:10

РФ хоче паралізувати Київ ще до початку зими: The Economist розкрив нові цілі Кремля

22:58

Кияни попередили про перебої з оплатою проїзду в транспорті: названо дати

Подорожчання продуктів, субсидії, пенсії та зміни для ВПО: що зміниться для українців з 1 жовтняПодорожчання продуктів, субсидії, пенсії та зміни для ВПО: що зміниться для українців з 1 жовтня
22:41

Федишин розсекретила стать дитини та влаштувала яскраву гендерну вечіркуВідео

22:14

Вирішив покінчити: путініст Лепс зізнався у подробицях свого життя

22:12

Про керамічну плитку можна забути: чим оформлюють кухонний фартух у 2026 році

22:10

Як зберегти багаторічники до весни: правила догляду після осінньої посадкиВідео

Реклама
22:05

Провокації Росії проти НАТО можуть вплинути на допомогу Україні: чого чекати

21:35

Стара кухонна губка отримає друге життя: трюк з минулого знову популярнийВідео

21:25

Жовтень буде спекотним: Зеленський оприлюднив плани щодо дальнобійних ударів по РФВідео

20:15

Досвідчені господині ніколи не виливають воду після варіння картоплі: де її застосовують

20:10

В Україні готують нову тактику роботи ППО - що зміниться

19:47

Осінній компост дозріє в рази швидше: що потрібно додати до купи

19:43

Як платити менше за опалення у 2026 році: хитрість, яка працюєВідео

19:28

ФРН та Франція різко змінюють курс: розкрито найгірший сценарій для України

19:14

У Кремлі передали таємний сигнал Україні щодо перемир'я - ЗМІ розкрили деталі

19:12

Глава ЦРУ привіз до Москви таємне послання: про що Реткліфф попередив Путіна

19:10

Путін різко збільшує армію: Маляр про те, що насправді задумали у КремліПогляд

Реклама
18:38

Джонні Депп здивував дивною витівкою: актор пожував траву і запив ромомВідео

18:35

Осіннє прибирання саду: чому ідеальний порядок може нашкодитиВідео

18:14

Місячний посівний календар на жовтень 2026: найсприятливіші дні для великого урожаюВідео

17:45

Нові українські перехоплювачі вже працюють проти дронів РФ: Клименко розкрив деталі

17:35

Бульйон вийде насиченим і ароматним: що додати в каструлю під час варіння

17:28

Росія вдарила КАБами по школі в Сумах, є загиблі та поранені: Зеленський відреагував

17:10

РФ зробила ставку на реактивні дрони, але активно накопичує балістику: що готує ворог

16:52

Для чого засипати сіль у раковину на ніч: трюк вирішує поширену проблему

16:51

Бельгія до кінця року передасть Україні партію винищувачів F-16 - що відомо

16:44

Київ все більше нагадує прифронтове місто - The Guardian

16:13

В Росії стратегічний бомбардувальник Ту-95МС розбився після зльоту: що з екіпажем

16:13

Долар полетів угору, а євро різко обвалився: новий курс валют на 30 вересня

16:00

Заходять з нового напрямку: чи можуть війська РФ прорватися у Запоріжжя взимку

16:00

Чому 30 вересня не можна байдикувати: яке церковне свято

15:59

"Хвороба забирає всі сили": Харчишин зізнався та скасував концерти

15:54

Підступна головоломка із сірниками: правильну відповідь бачать лише одиниціВідео

15:44

Гороскоп Таро на завтра, 30 вересня: Близнюкам — говорити, Тельцям — прямолінійність

15:40

Як пересадити лілії восени, щоб вони пережили зиму і зацвілиВідео

15:31

"Моліться": пропагандистка Сімоньян із лікарні благає дати їй шанс на життя

15:20

Навіщо водії ставлять миску з водою в авто: дивний трюк для економії пальногоВідео

Реклама
15:17

Хіт 1994 року, створений за 6 годин: як продавець відеомагазину став світовою зіркоюВідео

15:14

Гетманцев: повільна детінізація після реформи БЕБ коштувала бюджету $1 млрд

15:11

Кинув мікрофон: Меладзе розлютився на глядачів під час концерту

15:05

Без штрафу і дозволів: які дрова можна збирати в лісі восениВідео

14:45

Виставка про стерту історію життя козацької еліти вирушить з Чернігівщини до Львова

14:26

Ще одна дочка Джолі та Пітта прийняла неприємне рішення щодо батька

14:24

Три знаки зодіаку зможуть здійснити свої найзаповітніші мрії до кінця вересня

14:16

Для чого насправді потрібен отвір у ложці для спагеті: відповідь здивує

14:07

Справа не лише в опаленні: як фінам вдається зберігати тепло в оселі у сильні морози

13:40

Чи позбавлять Потапа звання "Заслужений артист": Зеленський відповів на петицію

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти