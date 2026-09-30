В Україну вривається справжня жовтнева погода: як зміниться температура

Ви дізнаєтеся:
- Де синоптик прогнозує опади у перший день жовтня
- Як зміниться температура в Україні
- Чи затримається в Україні тепла погода
Погода в Україні завтра, 1 жовтня, буде сонячною під впливом північного антициклону. Як повідомила синоптик Наталія Діденко, опадів не буде у більшості областей.
Лише в Криму та Приазов’ї місцями пройде невеликий дощ. Денна температура повітря у четвер прогнозується в межах +17+22 градусів.
"У південній частині України, в східних областях та на Дніпропетровщині пориви північно-східного вітру досягатимуть штормових значень, до 15-20 метрів за секунду", - попередила синоптик.
Погода в Києві 1 жовтня
У столиці у четвер очікується сонячна, суха та помірно тепла погода. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +16+18 градусів.
"Така погода, суха та порівняно тепла, триватиме до кінця тижня", - додала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погоду в Україні до 4 жовтня, визначатиме малорухомий антициклон та його південна периферія. У більшості областей очікується стійкий характер погоди, без істотних опадів та зі стабільним температурним режимом.
Раніше повідомлялося, що до 2 жовтня в Укргідрометцентрі прогнозують суху погоду без опадів. При цьому у західних областях вночі та вранці місцями будуть тумани.
Напередодні стало відомо, що у першій половині жовтня можливі заморозки. Їхня ймовірність особливо висока в ясні та безвітряні ночі, коли поверхня землі швидко втрачає накопичене вдень тепло.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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