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Операція "Вівальді": як таємний контрнаступ ЗСУ зірвав плани Росії щодо Донбасу

Юрій Берендій
15 вересня 2026, 17:42оновлено 15 вересня, 18:19
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Операція "Вівальді" тривала чотири місяці в повній секретності. Росія втратила виступ біля Лимана, а ЗСУ повернули понад 200 км².
Операція 'Вівальді': як таємний контрнаступ ЗСУ зірвав плани Росії щодо Донбасу
Лиманський напрямок - чому успіх ЗСУ змінює плани Росії на Донбасі / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Що відомо про операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку
  • Які наслідки ліквідації російського виступу біля Лимана
  • Як ліквідація виступу РФ вплинула на плани ворога щодо Донецької області

Українські військові провели багатомісячну наступальну операцію на північ від Лимана, унаслідок якої російський виступ на цій ділянці фронту фактично ліквідований, а сили РФ були відтиснуті в напрямку річки Жеребець. За оцінками західних аналітиків, ідеться про повернення під контроль України території площею близько 200 км².

Главред з'ясував, що відомо про контрнаступ ЗСУ на Лиманському напрямку.

відео дня

Що відомо про операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив, що українські підрозділи проводять на Лиманському напрямку окрему наступальну операцію. За його словами, йдеться не про спонтанну серію контратак, а про заздалегідь сплановану кампанію, якій дали назву "Вівальді". Водночас командування навмисно не розкриває повного задуму та закликає не поспішати з оприлюдненням деталей.

Білецький зазначив, що завдяки плануванню та діям військовослужбовців Третього армійського корпусу було завдано значного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ. Окремим завданням стало знищення російської тактики інфільтрації, коли невеликі групи військових намагаються проникати на значну глибину українських бойових порядків.

Саме такі осередки, за словами генерала, українські підрозділи ліквідовували під час пошуково-ударних дій у районах Новоселівки, Ярової та Коров'ячого Яру. Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середня Донецької області, який, як заявив Білецький, повністю перейшов під контроль України. Паралельно українські військові працювали над порушенням російської логістики, і завдяки діям підрозділів безпілотних систем противник був змушений перенести постачання паливно-мастильних матеріалів за державний кордон України, у Воронезьку область РФ.

"Під час першого етапу операції противник втратив півтори тисячі військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем. Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано", - повідомив Білецький.

Дивіться відео про операцію "Вівальді":

Окремо командир Третього армійського корпусу відреагував на припущення щодо подальшої мети операції. У відкритих джерелах дедалі частіше звучить версія, що українські війська прагнуть вийти до річки Чорний Жеребець, однак Білецький закликав не сприймати такі оцінки як офіційно підтверджений план. Він наголосив, що сама назва "Вівальді" має для операції символічне значення, а нинішній етап є лише першим.

"У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій - вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири пори року. І це - лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть, але зараз наші дії потребують тиші. Далі буде", - наголосив Білецький.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

Як ЗСУ чотири місяці проводили операцію біля Лимана

Французький військовий OSINT-аналітик Клеман Молен повідомив, що українські сили почали контрнаступальні дії поблизу Лимана ще на початку травня. За його оцінкою, операція тривала близько чотирьох місяців і залишалася малопомітною через обмежену кількість публічних матеріалів із геоприв’язкою.

Молен аналізував, зокрема, райони російських авіаційних ударів, намагаючись за непрямими ознаками встановити зміни контролю над територією. Він також зазначив, що протягом червня та липня українські військові вже повертали окремі населені пункти, однак ця інформація не виносилася у відкритий простір.

"Нарешті про це заговорили російські (а отже, й проросійські) джерела; це означає, що тепер і дислоковані там підрозділи можуть безпечно розповідати про стан справ, який вони успішно приховували протягом багатьох місяців", - написав Клеман Молен.

Ситуація на Лиманському напрямку
Ситуація на Лиманському напрямку / Фото: Clément Molin/X

За його оцінкою, результатом багатомісячних дій стало фактичне зрізання російського виступу та відкидання окупаційних підрозділів у бік річки Жеребець. Водночас поінформовані джерела BBC у військово-політичному керівництві підтвердили сам факт української наступальної операції, наголосивши, що вона ще не завершена.

Які наслідки ліквідації російського виступу біля Лимана

Військовий оглядач із позивним "Мучний" також описав операцію як результат кількох місяців системних українських контратак. За його оцінкою, 3-й армійський корпус провів масштабні дії проти російського угруповання на північ від Лимана після поступового покращення тактичної ситуації на цій ділянці.

За його даними, йдеться про повернення під контроль України понад 200 квадратних кілометрів. Основним результатом він вважає не лише зміну лінії фронту, а руйнування російського виступу, який створював додаткові можливості для тиску на Лиман та подальшого просування у напрямку Слов’янська.

"Після кількох місяців системних контратак та поступового покращення тактичного положення на Лиманщині, 3 АК вдалося провести серйозну операцію проти ворожого угруповання на північ від Лимана. За повідомленнями, наші воїни змогли перерізати російський виступ, який противник формував для розвитку наступу на місто, та повернути під контроль понад 200 км² території", - повідомив "Мучний".

Він наголошує, що значення цієї операції виходить за межі декількох населених пунктів. Російський виступ давав можливість окупаційним військам тиснути на Лиман із півночі, розширювати зону проникнення та створювати умови для подальшого наступу в напрямку Слов'янська. Його ліквідація змушує російське командування заново вибудовувати передній край, відмовлятися від частини раніше зайнятих позицій та фактично втрачати результати багатомісячного просування.

Особливу увагу "Мучний" звертає на склад російського угруповання, яке діяло на цій ділянці. Проти українських військових тривалий час діяли 20-та та 25-та загальновійськові армії РФ, а також 1-ша танкова армія. За оцінкою оглядача, російські підрозділи місяцями накопичували сили, шукали слабкі місця в українській обороні та намагалися поступово розширювати свій виступ, однак значна частина цієї роботи була зведена нанівець українськими діями.

"20-тій та 25-тій загальновійськовим арміям РФ, схоже, довелося відмовитися від очікуваного розвитку наступу: замість цього вони отримали контрудар, втрату значної частини раніше зайнятої території та необхідність перебудовувати свої позиції", - зазначив "Мучний".

Водночас військовий оглядач застерігає від передчасних висновків щодо остаточних масштабів операції. За його оцінкою, бойові дії ще можуть продовжуватися, а конфігурація фронту здатна змінюватися. Тому цифри щодо звільненої території та точна лінія зіткнення потребують подальшої перевірки.

"Водночас важливо розуміти: операція ще може продовжуватися, а тому остаточні масштаби звільненої території та нова конфігурація лінії фронту можуть уточнюватися", - зазначив Мучний.

Як ліквідація виступу РФ вплинула на план оточення Донеччини

Американський Інститут вивчення війни оцінює українські дії біля Лимана як значно ширшу операцію, наслідки якої можуть позначитися на російському плані оточення українського "Фортечного поясу" в Донецькій області. За оцінкою ISW, російське командування розраховувало одночасно тиснути на укріплені міста зі сходу та півдня, а також створити північний і південний фланги для масштабного охоплення.

Операція 'Вівальді': як таємний контрнаступ ЗСУ зірвав плани Росії щодо Донбасу
/ Фото: ISW

У ISW наголошують, що російський план передбачав одночасний тиск із півночі та півдня. На північному фланзі російські війська намагалися просунутися через Лиман і далі в напрямку Слов’янська, тоді як на південному фланзі противник намагався розвивати наступ із району Покровська та Добропілля. З’єднання цих напрямків мало створити умови для масштабного оточення українських сил.

Аналітики також зазначають, що українські війська протягом зими та весни 2026 року повернули понад 745 квадратних кілометрів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, не враховуючи нові здобутки. На думку ISW, російські темпи просування наразі недостатні для швидкого захоплення всієї Донецької області.

"Російські війська не захоплять Донецьку область до 2032 року з їхніми нинішніми темпами просування – якщо взагалі зможуть її захопити", - зазначили аналітики.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Окреме питання - стан російських формувань, які діяли безпосередньо на Лиманському напрямку. У районі міста працювали підрозділи 25-ї загальновійськової армії РФ, тоді як 20-та загальновійськова армія переважно концентрувалася на ділянці на північ від Лимана. Точний масштаб втрат цих формувань після багатомісячних боїв залишається невідомим.

У ISW припускають, що російське командування може опинитися перед необхідністю перерозподіляти сили. Якщо Москва визнає, що відновити північний фланг операції з оточення Слов’янська вже неможливо, частину вцілілих підрозділів можуть перекинути на інші напрямки. Інший варіант - скоротити російську присутність біля Лимана, залишивши там сили, достатні для стримування подальшого українського просування.

Водночас ISW не виключає, що Росія спробує відновити втрачений плацдарм. Для цього окупаційне командування може посилити тиск безпосередньо на Лиман і використати частину підрозділів, які раніше діяли в районі вже ліквідованого виступу. Таким чином РФ може спробувати знову сформувати північний фланг для свого задуму.

Однак реалізація такого сценарію залишається складною. Російські війська не змогли захопити Лиман із осені 2022 року, а у 2026 році були змушені застосовувати проникнення невеликими групами через українські укріплення та насичену безпілотниками систему оборони.

Операція 'Вівальді': як таємний контрнаступ ЗСУ зірвав плани Росії щодо Донбасу
/ Фото: ISW

"Проте після цієї драматичної поразки російські війська навряд чи зможуть використати підкріплення для проведення успішних масштабних піхотних або механізованих атак у найближчому майбутньому", - вважають аналітики ISW.

Оцінка американського інституту також ґрунтується на повідомленнях російських військових блогерів. Вони заявляли, що українські сили відтиснули російські підрозділи до річки Жеребець, а бойові дії перемістилися вздовж її русла. Водночас ISW наголошує, що повна конфігурація фронту поки залишається невизначеною через обмежену кількість підтверджених даних із відкритих джерел.

Чому операція біля Лимана важлива для Слов'янська та Краматорська

Оперативне значення змін на Лиманському напрямку окремо пояснив військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець. Він наголосив, що українська операція тривала близько чотирьох місяців і була організована таким чином, щоб мінімізувати публічність та поступово змінювати ситуацію на користь Сил оборони.

За словами Згурця, Лиман має особливе значення для оборони Слов’янсько-Краматорської агломерації, оскільки контроль над районом створює або, навпаки, обмежує можливості російської армії розвивати наступ із півночі. Тому відсунення російських підрозділів від міста має значення для ширшої оборонної конфігурації Донеччини.

"Ми говоримо про планову наступальну операцію, яка триває вже, напевно, четвертий місяць і проводиться Третім армійським корпусом. Вона весь час проходила достатньо в таємничому режимі, тому що українська сторона не надавала жодної інформації про ці дії в напрямку Лимана", - розповів він в ефірі "Еспресо".

Експерт вважає, що західні аналітики поступово зафіксували результати цих дій, зокрема скорочення площі території, яку контролювали російські сили. За його оцінкою, йдеться приблизно про 200 квадратних кілометрів, що може мати вже оперативне, а не лише локальне значення.

"Це достатньо значний, навіть не тактичний, а оперативний успіх, який був здійснений українськими військовими під керівництвом командування Третього армійського корпусу", - наголосив експерт.

Водночас він звернув увагу на характер українських дій. За його словами, операція не була побудована на масованих штурмах із великими силами. Основний акцент робився на поступовому просуванні, діях невеликих підрозділів, технологічних рішеннях і контролі над ситуацією.

"Це були не масові штурми з українського боку, а дії малими силами, достатньо розтягнуті в часі, з використанням технологічних рішень і керованості", - пояснив Сергій Згурець.

Експерт також пов’язав інформаційну паузу з необхідністю закріпити досягнуті результати. На його думку, українське командування поки не зацікавлене розкривати всі деталі операції, оскільки ситуація на місцевості продовжує змінюватися.

"Українські війська не хочуть про це оголошувати, дотримуючись певного режиму тиші, який важливий для того, аби закріпити ті досягнення, які сьогодні забезпечені нашими підрозділами", - додав він.

Згурець також зазначив, що відсунення російських сил від Лимана зменшує можливості РФ тиснути на Слов’янсько-Краматорську агломерацію з півночі. Це, за його оцінкою, безпосередньо впливає на російський задум одночасного тиску на агломерацію з різних напрямків.

"Це суттєво впливає на концептуальний план ворога оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі і з півдня. Якщо нам вдасться збалансувати дії противника на флангах, то таким чином суттєво загальмуємо подальше просування ворога до Слов'янсько-Краматорської агломерації", - підсумував Сергій Згурець.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК)

3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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