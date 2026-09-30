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"Київстар" підвищує вартість тарифів: кого торкнуться зміни

Віталій Кірсанов
30 вересня 2026, 10:10
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Останнім часом зросла вартість палива, обладнання та інших ресурсів, необхідних для забезпечення стабільної роботи зв’язку.
"Київстар" підвищує вартість тарифів / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Коротко:

  • Нові ціни почнуть діяти з 8 жовтня 2026 року
  • Зміни торкнуться лише частини абонентів оператора

Мобільний оператор "Київстар" з 8 жовтня 2026 року змінить вартість деяких тарифних планів. Нові ціни діятимуть не для всіх абонентів.

Про зміну умов компанія повідомила у своїй заяві, пояснивши перегляд вартості зростанням витрат на утримання та відновлення телекомунікаційної мережі.

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"Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають", - пояснили в "Київстарі".

У компанії зазначили, що останнім часом зросла вартість пального, обладнання та інших ресурсів, необхідних для забезпечення стабільної роботи зв’язку. Крім того, повномасштабна війна створює додаткові складнощі для експлуатації мережі та логістики.

Окремо оператор наголосив на необхідності подальших інвестицій у стійкість інфраструктури.

"Ми й надалі системно інвестуємо в енергостійкість мережі та посилюємо резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв’язок у разі можливих перебоїв з електропостачанням", - заявили в компанії.

Нові ціни почнуть діяти з 8 жовтня 2026 року. Зміни торкнуться лише частини абонентів оператора.

Користувачів, яких торкнеться перегляд вартості, "Київстар" обіцяє попередити заздалегідь за допомогою SMS. У повідомленні буде вказано нову ціну тарифу, оновлені умови та доступні додаткові можливості.

Якщо нові умови не влаштують абонента, він зможе обрати інший тариф з актуальної лінійки оператора. Крім того, договір можна достроково розірвати відповідно до чинного законодавства.

Тарифи на мобільний зв'язок - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, український мобільний оператор "Київстар" переглянув вартість низки тарифів, зокрема "Київстар Комфорт 2018" та "LOVE UA Базовий". Зміни набули чинності з 1 березня.

Водночас оператор Vodafone Україна також оголосив про суттєве зростання вартості одного з популярних пакетів. З початку березня абоненти платять за нього вже 300 гривень замість колишніх 240, що означає підвищення на 25%.

Крім того, Vodafone раніше оновив тарифи лінійки FLEXX - нові умови для користувачів набули чинності з 14 січня 2026 року, про що повідомлялося на сайті компанії.

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Про джерело: "Київстар"

ПрАТ "Київстар" - телекомунікаційна компанія в Україні, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G в Україні.

12 грудня 2023 року через збій у користувачів "Київстару" зникли мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар".

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