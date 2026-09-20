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Сили оборони звільнили нові населені пункти: в DeepState оновили карту

Анна Косик
20 вересня 2026, 10:51
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Аналітики зафіксували масштабне просування ЗСУ на Донеччині.
Сили оборони звільнили нові населені пункти: в DeepState оновили карту
Аналітики повідомили про нові успіхи Сил оборони в рамках операції "Вівальді" / Колаж: Главред, фото: 34 ОБрМП, скріншот з DeepState

Головне:

  • Українські військові просунулися вперед на Донеччині
  • В рамках операції "Вівальді" звільнені нові населені пункти

Сили оборони України звільнили ще 43,5 квадратних кілометрів територій та два населені пункти в рамках операції "Вівальді". Про це свідчать оновлені дані аналітиків DeepState.

Повідомляється, що окупаційна армія країни-агресора Росії остаточно втратила контроль над селами у Лиманській громаді Донецької області.

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"Сили Оборони України звільнили Шандриголове та Дерилове, а також просунулися поблизу Шандриголового", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони звільнили нові населені пункти: в DeepState оновили карту
Звільнена територія на Донеччині на карті DeepState / фото: скріншот

У Третьому армійському корпусі підтвердили, що операція "Вівальді" триває і набирає обертів. Сили оборони не лише звільнили Шандриголове, Дерилове, але й встановили повний контроль над Дробишевим.

"У 1 та 2 сезонах наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус та придані підрозділи повернули під український контроль вже 125 км² територій, з яких 50 км² - деокуповали", - йдеться у повідомленні.

Знищено ще 800 солдатів противника. Загальні втрати РФ за обидва сезони - понад 3000 окупантів. Наступальний потенціал одразу трьох російських армій - 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової, слабне.

"Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БпЛА та НРК. Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника", - зауважив бригадний генерал Андрій Білецький.

Він додав, що операція "Вівальді" обнулила Путіну виборчу картинку, адже армія РФ не має ні перемог, ні досягнутих цілей на Донбасі.

"Наступна частина концерту і новини - скоро", - підсумував Білецький.

Яка мета операції "Вівальді"

Главред писав, що за словами командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, операція "Вівальді", яку українські військові проводять на півночі Донецької області, спрямована на те, щоб вивести підрозділи на вигідніші позиції для подальшої оборони.

Командир також пояснив, чому подробиці операції "Вівальді" не розголошуються заздалегідь. Збереження інформації в таємниці необхідне для ефективності контрнаступальних дій. Окремі результати можна розкривати лише після виходу українських підрозділів на певні рубежі.

Операція "Вівальді" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 15 вересня офіційно повідомили, що у режимі інформаційної тиші підрозділи Третього армійського корпусу ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 км² в рамках операції "Вівальді". Ще 10 км² - деокуповано.

Згодом стало відомо, що за минулий тиждень Сили оборони здійснили нові просування на півночі Донецької області в межах першого етапу операції "Вівальді" .

Також повідомлялося, що окремим напрямом операції "Вівальді" стало порушення постачання російських військ. Українські удари змусили противника переносити критично важливі елементи логістики на більшу відстань від лінії бойового зіткнення.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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