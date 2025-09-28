Росія випустила по Україні понад 600 ракет і дронів - названа головна ціль атаки

Внаслідок удару ворога зафіксовано влучання ракет і дронів по 16 об'єктах на території України, атака росіян досі триває, вказують Повітряні сили.

Удар по Україні 28 вересня - названа головна ціль атаки

У ніч на 28 вересня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по території Україні. Ціллю ворожої атаки став Київ. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що російські війська завдали комбінованого удару по території України, використавши ударні безпілотники, а також ракети повітряного і морського базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували та супроводжували 643 цілі. Серед них:

593 дрони-камікадзе Shahed, "Гербера" та інші безпілотники, запущені з території РФ та окупованого Криму;

два реактивні дрони "Бандероль" з Курської області;

дві аеробалістичні ракети "Кинджал", випущені з повітряного простору Липецької області;

38 крилатих ракет Х-101, запущених із Саратовської області;

вісім крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомляють Повітряні сили.

Станом на 10:30 сили протиповітряної оборони знищили або подавлено 611 повітряних цілей. Серед них:

566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;

2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";

35 крилатих ракет Х-101;

8 крилатих ракет "Калібр".

Водночас зафіксовано влучання п'яти ракет та 31 ударного безпілотника по 16 об’єктах, а уламки збитих цілей впали ще на 25 різних локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають військові.

Яка ціль російських атак - думка експерта

Як писав Главред, Росія й далі застосовує тактику масованих ракетно-дронових ударів, спрямованих передусім проти мирного населення та енергетичної інфраструктури України. Про це в ефірі Українського Радіо розповів військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, протягом ночі вся територія України на картах моніторингових систем була позначена "червоною" через рух ворожих ракет і дронів. Це свідчить, що армія Путіна продовжує політику ракетного терору, прагнучи завдати максимальних збитків енергосистемі країни.

"Бо ж ми продовжуємо готуватися до опалювального сезону. А руйнація нашої енергетики – це холодні квартири без світла, без сталого зв'язку, без тепла і це безумовно серйозний виклик", – зазначив Селезньов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, остання масштабна атака Росії проти України тривала понад 12 годин і була свідомим терором, спрямованим проти мирних міст. Про це написав президент Володимир Зеленський, уточнивши, що агресор запустив майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були й "Кинджали".

У ніч на 28 вересня Росія знову обстріляла Київ. У Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах постраждали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, повідомили в ДСНС.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, вибухи в столиці лунали всю ніч і вранці. Внаслідок масованого удару загинули двоє людей, ще десять отримали поранення.

