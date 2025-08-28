Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Що приховує нова тактика РФ: експерт розкрив головну мету масованих обстрілів

Руслан Іваненко
28 серпня 2025, 20:03
104
Військовий експерт наголошує, що Путін не реагує на заклики світу й продовжує тиснути силою зброї.
Искандер
Селезньов закликає зміцнювати оборону та відповідати на атаки руйнацією російського військового потенціалу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія атакувала ракетами та дронами по всій Україні
  • Ударів зазнали Київ та інші регіони країни
  • Під загрозою енергетична інфраструктура перед зимою

Росія продовжує застосовувати тактику ракетно-дронових атак, головною метою яких є цивільне населення та енергетична інфраструктура України. Про це в ефірі Українського Радіо заявив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, вночі під ударом опинилася не лише столиця, а й інші регіони країни.

відео дня

"Вночі вся наша країна була червоною на позначках моніторингових ресурсів, які слідкували за рухом російських ракет і дрон. Тобто путінська армія продовжує свою тактику ракетного терору, намагаючись максимально зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Бо ж за кілька днів настає осінь, відповідно, ми продовжуємо готуватися до опалювального сезону. А руйнація нашої енергетики – це холодні квартири без світла, без сталого зв'язку, без тепла і це безумовно серйозний виклик", – зазначив Селезньов.

Випробування для енергетики та воєнної зими

Експерт наголосив, що Україна вже має досвід переживання воєнних зим, однак кожна нова атака ставить під загрозу енергосистему.

"У будь-якому разі ми маємо розуміти, що на жаль, будь-які аргументи, навіть аргументи від лідера країн демократичного світу Дональда Трампа, на Путіна не впливають. Він готовий далі силою зброї здобувати омріяні квадратні кілометри українських територій. Він і далі готовий силою зброї змушувати нас прийняти "умови капітуляції". Звісно, що навряд чи хтось із притомних українських політиків на такі рішення зголоситься, а отже війна триває", – сказав Селезньов.

Що приховує нова тактика РФ: експерт розкрив головну мету масованих обстрілів
Балестические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Зброя як контраргумент

Селезньов підкреслив, що єдиним дієвим контраргументом залишається зброя:

"Неважливо, чи вона виготовляється на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу чи тієї зброї, яку нам передають наші партнери, але зброя потрібна, бо на кожну таку атаку ми маємо відповідати симетрично. Звісно, симетрично не в плані вбивств цивільних росіян, а в плані руйнації ворожого військового потенціалу, потенціалу оборонно-промислового комплексу, а також руйнації об'єктів енергетики, зв'язку, комунікацій. Все це надзвичайно важливо, бо все це послаблює бойовий потенціал російської армії. І тут нам є над чим працювати", – пояснив він.

Відповідь українських дронів

Експерт також звернув увагу на дії українських дронів:

"У той час, коли російські дрони та ракети поцілили, зокрема, в п'ятиповерхівку в Києві, зруйнувавши цілий під'їзд, в той самий час наші дрони завдавали удари по об'єктах нафтопереробного комплексу в самій Російській Федерації, тим самим руйнуючи спроможність росіян продавати нафту і нафтопродукти, а відповідно поповнювати військовий бюджет Росії", – додав Селезньов.

Масована атака по Україні 29 серпня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети та ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

Загалом під російським масованим ударом опинились Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

У столиці кількість жертв різко зросла — наразі відомо про 13 загиблих, серед них троє дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Читайте також:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агент

"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агент

21:04Світ
Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дім

Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дім

20:55Війна
Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

20:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

Шлях достатку відкриється для чотирьох знаків зодіаку 28 серпня: хто в списку

Шлях достатку відкриється для чотирьох знаків зодіаку 28 серпня: хто в списку

Останні новини

21:04

"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агент

20:57

Часник буде розміром із кулак: простий крок у серпні, який змінить врожайВідео

20:55

Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дім

20:37

Експерти назвали 5 найкращих і найгірших продуктів для жінок 50+ років

20:36

Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
20:07

"Буде на папері": Зеленський розповів, коли з'являться гарантії безпеки

20:03

Що приховує нова тактика РФ: експерт розкрив головну мету масованих обстрілів

19:44

Трамп поставив дедлайн: розкрито коли буде підписана угода між Україною та РосієюВідео

19:33

Джордж Клуні не зміг взяти участь у Венеційському кінофестивалі: у чому причина

Реклама
19:22

Пекельна спека накриває регіони: синоптики назвали дату похолодання

19:15

Підозрюваний у розкраданні землі ДГ "Дніпро" Олександр Овсюк працевлаштував на підприємство свою співмешканку актуально

19:10

Відкладений терор по Києву: що влаштувала РФПогляд

19:03

В Україні дорожчає один із найважливіших продуктів - що буде з цінами у вересні

18:33

Шалений стрибок євро і обвал гривні: яким буде новий курс валют

18:20

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

18:14

З'явилась перша реакція США на масовані удари РФ по Києву - що сказали у Трампа

17:52

Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

17:48

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

17:40

Велике церковне свято 29 серпня: що не можна робити цього дня

17:40

Не на ту напала: Волочкова отримала несподівану підставу від шанувальниці

Реклама
17:39

Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

17:21

Ексдружина Олександра Цекало подала на нього до суду через аліменти

17:19

Мова не про території: політолог назвав складне питання на переговорах з РФ

17:07

Дуже складно: Лорак скаржиться на доньку, яка потоваришувала з донькою Кіркорова

16:56

УПЦ МП офіційно визнали пов'язаною з РПЦ – що чекає на церкву далі і чи буде заборона

16:45

"Удари успішні": у Кремлі цинічно висловилися про атаку на КиївФотоВідео

16:36

Україна зануриться в екстремальну спеку: синоптик розповів, коли вдарить +32

16:23

"Оскар-2026": стало відомо, який фільм представить Україну на кінопремії

16:11

Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

15:54

Чи була Україна прабатьківщиною індоєвропейців: Курганна теорія Гімбутас

15:48

Софія Ротару показала понівечений Росією Київ: що написала співачка

15:38

Виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство - що порушив артистВідео

15:14

РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

15:09

Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

15:06

Ким були таври: жорстокі ритуали і загадка зникнення

14:58

Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році: які передбачені штрафи

14:57

"Два прямих прильоти в дім": Ігнат - про підлу атаку на КиївФотоВідео

14:40

Росія вдарила по кораблю ВМС України: є жертва, тривають пошуки моряків

14:35

Яке слово заховане на малюнку: тільки одиниці здогадаються за 15 секунд

14:29

Ідеально на сніданок чи обід: рецепт лінивого хачапурі на сковороді за 10 хвилин

Реклама
14:18

Зекономить гроші та паливо: яку секретну кнопку в авто потрібно натиснути

14:11

Георгій Кістяківський: учений із Києва, що став радником президента США

13:58

Постраждала квартира судді Мастер Шеф, де вона живе з донькою

13:49

Дрони ЗСУ спричинили пожежу біля палацу Путіна: ЗМІ дізнались, чи зачепило маєток

13:46

Чому 29 серпня не можна вживати м'ясні продукти: яке церковне свято

13:45

Всередині були працівники: РФ вдарила по депо Нової пошти в Києві

13:12

Китайський гороскоп на завтра 29 серпня: Кроликам - сум, Коням - образи

13:08

З перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полонВідео

13:06

Фотографічна схожість: Джанабаєва засвітила крихітку-доньку від Меладзе

12:50

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти