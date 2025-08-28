Що приховує нова тактика РФ: експерт розкрив головну мету масованих обстрілів

Військовий експерт наголошує, що Путін не реагує на заклики світу й продовжує тиснути силою зброї.

Селезньов закликає зміцнювати оборону та відповідати на атаки руйнацією російського військового потенціалу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Міноборони РФ

Коротко:

Росія атакувала ракетами та дронами по всій Україні

Ударів зазнали Київ та інші регіони країни

Під загрозою енергетична інфраструктура перед зимою

Росія продовжує застосовувати тактику ракетно-дронових атак, головною метою яких є цивільне населення та енергетична інфраструктура України. Про це в ефірі Українського Радіо заявив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, вночі під ударом опинилася не лише столиця, а й інші регіони країни.

"Вночі вся наша країна була червоною на позначках моніторингових ресурсів, які слідкували за рухом російських ракет і дрон. Тобто путінська армія продовжує свою тактику ракетного терору, намагаючись максимально зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Бо ж за кілька днів настає осінь, відповідно, ми продовжуємо готуватися до опалювального сезону. А руйнація нашої енергетики – це холодні квартири без світла, без сталого зв'язку, без тепла і це безумовно серйозний виклик", – зазначив Селезньов.

Випробування для енергетики та воєнної зими

Експерт наголосив, що Україна вже має досвід переживання воєнних зим, однак кожна нова атака ставить під загрозу енергосистему.

"У будь-якому разі ми маємо розуміти, що на жаль, будь-які аргументи, навіть аргументи від лідера країн демократичного світу Дональда Трампа, на Путіна не впливають. Він готовий далі силою зброї здобувати омріяні квадратні кілометри українських територій. Він і далі готовий силою зброї змушувати нас прийняти "умови капітуляції". Звісно, що навряд чи хтось із притомних українських політиків на такі рішення зголоситься, а отже війна триває", – сказав Селезньов.



Зброя як контраргумент

Селезньов підкреслив, що єдиним дієвим контраргументом залишається зброя:

"Неважливо, чи вона виготовляється на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу чи тієї зброї, яку нам передають наші партнери, але зброя потрібна, бо на кожну таку атаку ми маємо відповідати симетрично. Звісно, симетрично не в плані вбивств цивільних росіян, а в плані руйнації ворожого військового потенціалу, потенціалу оборонно-промислового комплексу, а також руйнації об'єктів енергетики, зв'язку, комунікацій. Все це надзвичайно важливо, бо все це послаблює бойовий потенціал російської армії. І тут нам є над чим працювати", – пояснив він.

Відповідь українських дронів

Експерт також звернув увагу на дії українських дронів:

"У той час, коли російські дрони та ракети поцілили, зокрема, в п'ятиповерхівку в Києві, зруйнувавши цілий під'їзд, в той самий час наші дрони завдавали удари по об'єктах нафтопереробного комплексу в самій Російській Федерації, тим самим руйнуючи спроможність росіян продавати нафту і нафтопродукти, а відповідно поповнювати військовий бюджет Росії", – додав Селезньов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети та ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

Загалом під російським масованим ударом опинились Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

У столиці кількість жертв різко зросла — наразі відомо про 13 загиблих, серед них троє дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

