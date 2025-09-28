'Москва хоче далі воювати': Зеленський різко відповів на удар РФ по Україні

Зеленський наголосив, що Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор.

https://glavred.net/ukraine/moskva-hochet-dalshe-voevat-zelenskiy-rezko-otvetil-na-udar-rf-po-ukraine-10701938.html Посилання скопійоване

Реакція Зеленського на російську атаку / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Офіс президента

Головне із заяви президента:

Атака РФ на Україну тривала понад 12 годин

Окупанти запустили майже 500 безпілотників та понад 40 ракет

Відомо про щонайменше 40 поранених людей

Остання масована російська атака на Україну тривала понад 12 годин. Це був свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, країна-агресор Росія запустила майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема Кинджали.

відео дня

"Вранці знову в нашому небі російсько-іранські Шахеди. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти", - йдеться в повідомленні.

Президент додав, що під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу", - наголосив Зеленський.

На його думку, Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот.

"Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки"", - підсумував він.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред