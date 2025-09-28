Удар РФ по Києву: армія Путіна вбила 12-річну дівчинку

Основне:
- У Києві внаслідок російської атаки четверо загиблих
- Кількість постраждалих зросла до 10
Російські окупанти у ніч на 28 вересня завдали масованого удару по Україні. У Києві вибухи лунали впродовж всієї ночі та вранці. Внаслідок російської атаки двоє людей загинули і 10 поранені. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Разом по Києву станом на зараз підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих. Дані, ймовірно, не остаточні", - зазначив він.відео дня
Ткаченко уточнив, що деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка.
"Росіяни знову відкривають лічильник вбивств дітей", - написав він.
UPD: Кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох.
Масований удар по Україні - останні новини
Як писав Главред, близько першої ночі Росія почала атакувати Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Частина з них уже долетіла до Києва.
Пізніше ворог випустив ракети, які також тримали курс на столицю. У деяких районах спалахнули пожежі.
Цієї ночі російські загарбники також атакували Запоріжжя. Росіяни нанесли щонайменше 8 ударів з першої години ночі до 05:30. Внаслідок ворожого удару постраждали люди, серед яких троє дітей.
Читайте також:
- Літаки РФ вже у повітрі, загроза ударів висока: коли ракети підлетять до України
- РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинки
- Розтрощені вулиці та ракета на дорозі: зʼявилися моторошні кадри атаки РФ по Києву
Про персону: Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред