Удар РФ по Києву: армія Путіна вбила 12-річну дівчинку

Кількість постраждалих стрімко зростає.

https://glavred.net/ukraine/udar-rf-po-kievu-armiya-putina-ubila-12-letnyuyu-devochku-10701914.html Посилання скопійоване

У Києві внаслідок російської атаки 28 вересня двоє людей загинули / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, КОВА

Основне:

У Києві внаслідок російської атаки четверо загиблих

Кількість постраждалих зросла до 10

Російські окупанти у ніч на 28 вересня завдали масованого удару по Україні. У Києві вибухи лунали впродовж всієї ночі та вранці. Внаслідок російської атаки двоє людей загинули і 10 поранені. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Разом по Києву станом на зараз підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих. Дані, ймовірно, не остаточні", - зазначив він. відео дня

Ткаченко уточнив, що деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка.

"Росіяни знову відкривають лічильник вбивств дітей", - написав він.

UPD: Кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох.

Якими ракетами РФ бʼє по Україні / Інфографіка: Главред

Масований удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, близько першої ночі Росія почала атакувати Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Частина з них уже долетіла до Києва.

Пізніше ворог випустив ракети, які також тримали курс на столицю. У деяких районах спалахнули пожежі.

Цієї ночі російські загарбники також атакували Запоріжжя. Росіяни нанесли щонайменше 8 ударів з першої години ночі до 05:30. Внаслідок ворожого удару постраждали люди, серед яких троє дітей.

Читайте також:

Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред