Розтрощені вулиці та ракета на дорозі: зʼявилися моторошні кадри атаки РФ по Києву

Київ продовжує відбиватися від російських дронів.

Київ під атакою ворожих дронів

Коротко:

У Києві лунають вибухи

Над столицею продовжують фіксувати ворожі дрони

Російські окупанти продовжують атакувати дронами Україну. На Київ летить щонайменше 15 БПЛА. Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

"Основна частина ударних БпЛА на Київщині та на Чернігівщині. Ворог продовжує атакувати безпілотниками столицю та інші громади Київської області", - йдеться в повідомленні. відео дня

Telegram-канал "Николаевский Ванёк" пише, що над Києвом та околицях зафіксовано близько 15 російських дронів.

Наслідки атаки на Київ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки на столицю постраждали 6 осіб.

"Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що у Соломʼянському районі пожежа в нежитловій забудові. У Дарницькому уламки впали на територію дитсадка.

Кличко пізніше зазначив, що у Святошинському районі уламки впали на житловий будинок. Наразі екстрені служби прямують на місце.

Мер Києва уточнив, що у Соломʼянському районі столиці горить лікарня. Там можуть бути постраждалі.

Тим часом у Telegram-каналах почали зʼявлятися відео з наслідками ворожого удару по Києву.

На кадрах можна помітити розтрощені вулиці та пожежі, які рятувальники все ще намагаються локалізувати.

У Мережі з’явилися кадри пожежі в житловому будинку під Києвом, що спалахнула після удару дрона "Шахед". Жителі Києва також зафіксували ракету, яка лежить просто на дорозі.

Нагадаємо, Главред писав, що РФ планує серії ракетно-дронових ударів по Україні. Росіяни накопичили велику кількість ракет та ударних дронів.

Пізніше зʼявилася інформація, що російські окупанти підняли у повітря борти стратегічної авіації, якими ворог обстрілює Україну під час масованих атак. Загроза ударів висока.

Перші вибухи прогриміли у Києві, на столицю летів "табун" дронів.

