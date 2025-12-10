Дружина співака Ніколаєва більше не хоче бути його дружиною

Юлія Проскурякова образилася на підписників за те, що ті називають її дружиною Ніколаєва.

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова в шлюбі багато років/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Проскурякова

Дружина російського співака і композитора Ігоря Ніколаєва, який мовчить про терористичну війну в Україні, Юлія Проскурякова, більше не хоче бути просто "дружиною Ніколаєва".

Як пишуть російські пропагандисти, Проскурякова ображається на те, що ніхто не помічає її таланту, а просто вважають її "дружиною Ніколаєва". Вона вирішила нагадати, що була "зіркою" ще до заміжжя зі співаком.

"До Ігоря у мене було творче життя, завжди була закоханою в музику людиною. Багато хто пише, що у мене немає голосу і що до Ігоря я на сцені ніколи не була", - скаржиться Проскурякова.

Ігор Ніколаєв і Проскурякова обидва артисти / Фото 7Дней

За її словами, скільки б вона не говорила протилежне, люди "наче сліпі й глухі". "І голос є, і сцена, і глядачі. Шкода, що люди живуть стереотипами. Статус "чоловічої дружини" є у багатьох жінок і це чудово, але особистість у людині ніхто не відміняв", - каже вона.

Проскурякова образилася / Фото Instagram/uliaveronika

Пізніше вона виправдалася і заявила, що Ігор Ніколаєв все ж дуже талановитий і вона пишається, що стала його дружиною.

Про персону: Ігор Ніколаєв Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв воліє мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив із Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

