Мав 35 компонентів з США: з'явилися нові деталі удару Іскандера по Кабміну

Анна Косик
9 вересня 2025, 08:19
В Україні з'ясували, компоненти яких країн використала Росія для виробництва Іскандеру, що вдарив по урядовій будівлі.
По Кабміну влучила лише частина крилатої ракети

Що повідомив Власюк:

  • По будівлі Кабміну влучила частина Іскандера
  • Ракету уразили перед ударом, тому бойова частина не спрацювала
  • В аналогічній ракеті знайшли більше 35 компонентів з США та Європи

У ніч на 7 вересня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Удар припав і на столицю, де ракета типу "Іскандер" влучила у будівлю Кабміну.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у Facebook розповів нові деталі ворожого удару по урядовій будівлі.

Що саме влучило по будівлі Уряду

За даними Власюка, частина крилатої ракети "Іскандер 9М727" завдала удару по будівлі. В результаті атаки горіло пальне, а бойова частина не спрацювала. Причиною цього, попередньо, є те, що ракета була уражена.

Які компоненти Росія використала у ракеті

В Україні визначили, що аналогічний досліджений "свіжий" Іскандер містить приблизно 35 компонентів з США, а також по одному японського, британського та швейцарського виробництва, ще 5 з Білорусі та 57 з РФ.

"Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (Білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (РФ)", - наголосив Власюк.

Чиновник зазначив, що у порівнянні з попередніми роками, компонентів з США та Європи у ракеті стало менше, однак Україна надала партнерам усю необхідну інформацію, щоб звести цю кількість до нуля завдяки санкційному реагуванню.

Як експерт оцінив удар РФ по будівлі Кабміну

Главред писав, що авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, що удар по даху Кабміну був показовим. Росіяни хотіли продемонструвати проблеми у функціонуванні системи протиповітряної оборони, адже їм вдалося нанести удар по найбільш захищеному кварталу Києва.

Удар по Кабміну - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Росія у ніч на 7 вересня вперше під час масованої комбінованої атаки на Україну пошкодила будівлю Уряду, а саме дах і верхні поверхи.

Згодом, керівник Офісу президента Андрій Єрмак після розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, офіційно заявив, що росіяни били по уряду балістичною ракетою "Іскандер".

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомляла, що росіяни вдарили по будівлі Кабінету Міністрів, де працює урядова команда. Жертв немає, пожежу ліквідували, і робота Уряду продовжується, а пошкодження буде відновлено.

Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк - український адвокат, діючий радник голови Офісу президента України, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Ексгендиректор Директорату з прав людини Міністерства юстиції (2017-2019), обіймав керівні посади у Департаменті патрульної поліції (2015-2016), пише "Рух ЧЕСНО".

Кабмін Искандер новини України
