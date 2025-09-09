Удари по мавзолею і "Білому дому" РФ: прогноз ракетної "відповіді" по Москві

Важливе із заяв Жданова:
- Україні необхідно мати на озброєнні балістичні ракети для ударів у відповідь
- Бити потрібно по мавзолею і Будинку уряду РФ
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував масовані удари РФ по Україні.
Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Україні необхідно мати на озброєнні балістичні ракети для ударів у відповідь по території країни-агресора РФ.
"Ось чому так важливо Україні володіти балістикою. Без балістики ми не розвалимо російську економіку", - зазначив експерт.
Він нагадав про те, що нещодавно третій людині в політичній ієрархії України прем'єру Юлії Свириденко Росія розбомбила робоче місце.
"При цьому Мішустін чомусь не ходить по руїнах свого кабінету в Будинку уряду РФ на набережній у Москві. А чому? Скільки ракет полетіло у відповідь на удари по Києву? Жодної! А має бути дзеркальна відповідь, причому бити потрібно по всьому, починаючи від мавзолею і закінчуючи Будинком уряду РФ", - вважає співрозмовник.
Він упевнений у тому, що адекватні удари у відповідь по об'єктах у Москві мають відбутися після варварських обстрілів РФ українських міст.
"Коли в Росії це розумітимуть, коли балістика рватиметься в районі "Москва-Сіті", коли в Москві відбуватиметься те саме, що і в Києві, тільки тоді росіяни скажуть своїй владі: "Ви що, очманіли?!", - додав Жданов.
Цілі ударів РФ: думка експерта
Росія не припиняє використовувати тактику комбінованих ударів із застосуванням ракет і дронів, спрямованих насамперед проти мирного населення та об'єктів енергетики України. Про це розповів військовий аналітик, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.
За його словами, внаслідок нічної атаки постраждала не тільки столиця, а й низка інших областей країни.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва. США планують більш жорсткі заходи проти Москви, щоб змусити припинити військові дії в Україні.
Як повідомлялося раніше, у Трампа погрожують Путіну після удару РФ. Захід може об'єднати зусилля в спробі "обрушити" російську економіку, каже Скотт Бессент.
Раніше Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.
Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
