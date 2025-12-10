Рус
У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

Віталій Кірсанов
10 грудня 2025, 09:39оновлено 10 грудня, 10:47
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України - умисне вбивство.
У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка
У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка

Коротко:

  • Мати Дмитра Каденюка виявила тіло свого 41-річного сина
  • Характер поранень більше нагадує боротьбу, ніж спробу самогубства

У Києві знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, який є сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

У середу вранці, 10 грудня, у квартирі на площі Лесі Українки в Києві мати Дмитра Каденюка, Віра Каденюк, вдова космонавта, виявила тіло свого 41-річного сина, повідомили джерела видання.

За словами знайомих сім'ї, Дмитра знайшли біля вхідних дверей. Чоловік був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі були численні порізи.

Передсмертної записки, попередньо, не виявили, а характер поранень, теж за попередніми даними, більше нагадує боротьбу, ніж спробу самогубства.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України - умисне вбивство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

З відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини, зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську.

Віра Каденюк також розповідала журналістам, що вона та її син отримували погрози від іншого сина космонавта від першого шлюбу, Володимира, який також претендує на майно.

За даними джерел УНІАН, наразі на місці працює поліція, встановлюються обставини смерті чоловіка в Печерському районі столиці.

"Це повідомлення ми отримали сьогодні близько 8:00, що виявлено тіло 40-річного киянина з ножовими пораненнями. Зараз на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група, оперативники, судово-медичний експерт і вирішується питання про правову кваліфікацію події", - зазначив співрозмовник.

Джерела УНІАН також підтвердили, що мова йде про сина Каденюка – Дмитра.

Поліція Києва також підтвердила інформацію про виявлене тіло чоловіка з ножовими ранами. Проте не назвали ім'я загиблого.

"Сьогодні, близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

На місці пригоди тепер працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт, додали правоохоронці.

Джерела УП додали, що чоловік мав певні психічні розлади і захворювання і відвідував лікаря.

Інформації про життя Дмитра Каденюка є досить мало. Відомо, що він закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка та був провідним спеціалістом державного космічного агентства України.

Кримінальна хроніка

Раніше в Хмельницькому було виявлено тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Юнак був першокурсником Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Як писав Главред, в Угорщині знайшли мертвим громадянина України - водія-далекобійника. За даними правоохоронців, його було вбито.

У Києві у власній квартирі знайшли тіло мертвої колишньої заступниці генпрокурора України Ольги Колінько. Її мертву доньку Ярославу знайшли у квартирі поруч.

Читайте також:

Про персону: Леонід Каденюк

Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України, льотчик-випробувач, генерал-майор авіації, доктор біологічних наук. У 1997 році він став першим громадянином незалежної України, який здійснив політ у космос на американському космічному кораблі Space Shuttle Columbia. Під час польоту він проводив наукові експерименти з біології та фізики в умовах невагомості. Леонід Каденюк був одружений, виховував двох синів.

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Чернівецької області в родині вчителів. Мрія про космос зародилася у Каденюка у віці 10 років після польоту Юрія Гагаріна.

Закінчив Чернівецьке авіаційно-спортивне училище, згодом - Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків. Працював льотчиком-випробувачем у радянській космічній програмі.

Після розпаду Радянського Союзу він увійшов до групи космонавтів Національного космічного агентства України. Коли з'явилася програма україно-американського космічного співробітництва і шанс польоту українця на борту американського космічного корабля, написав заяву про бажання взяти участь у конкурсі. І знову він став найкращим серед претендентів - це визнала як українська комісія, так і американська.

У 1997 році став першим космонавтом незалежної України. Під час польоту проводив біологічні експерименти та наукові дослідження.

Завдяки йому в космосі вперше було розгорнуто державний прапор України та пролунав український гімн. Також він узяв із собою в політ томик "Кобзаря".

Леонід Каденюк досконало знав різні типи космічних кораблів і літав на понад 50 типах літаків різного призначення, здебільшого - винищувачах. Загалом провів у небі понад 2 400 годин.

Повернувшись в Україну, генерал-майор Леонід Каденюк проходив службу в лавах ЗСУ: обіймав посади начальника авіації військ ППО України, помічника президента України з питань авіації та космонавтики, заступника генерального інспектора Генеральної військової інспекції при президенті України, радника президента України з питань авіації та космонавтики2.

Помер 31 січня 2018 року від раптової зупинки серця під час традиційної ранкової пробіжки. Похований на Байковому кладовищі.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

