Оперного співака знайшли понівеченим у своєму будинку: заарештували сина

Олена Кюпелі
10 грудня 2025, 07:31
Повідомляється, що напередодні в будинку співака була сварка.
Убито легендарного оперного співака
Убито легендарного оперного співака / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

  • Що трапилося зі співаком
  • Кого підозрюють у вбивстві

Номінований на премію "Греммі" оперний співак Джубілант Сайкс був зарізаний у своєму будинку в Лос-Анджелесі в понеділок, і, за даними поліції, його сина заарештували у зв'язку з убивством.

Поліція повідомила, що в понеділок увечері вони відреагували на повідомлення про "напад" у будинку Сайкса в Санта-Моніці після дзвінка в службу 911 від невідомої особи, пише TMZ.

відео дня

Поліція повідомила, що його 31-річний син Міка був у будинку і був заарештований у зв'язку з убивством, після чого поміщений до в'язниці округу Лос-Анджелес за підозрою у вбивстві. Він утримується під вартою під заставу в 2 мільйони доларів.

У смерті співака підозрюють його сина
У смерті співака підозрюють його сина / Фото Вікіпедія

Поліція Санта-Моніки передасть справу прокурорам Лос-Анджелеса для розгляду питання про пред'явлення кримінальних звинувачень. Мотив убивства поки що не розголошується.

Повідомляється, що за свою блискучу кар'єру Джубілант виступав на найзнаковіших майданчиках країни, включно з Карнегі-холлом, Голлівудською чашею і Центром Кеннеді. Йому був 71 рік.

Про персону: Джубілант Сакс

Джубілант Сакс - був американським оперним співаком-баритоном.

Він виконав роль Священика в номінованому на премію Греммі записі 2009 року "Меси" Леонарда Бернштейна з хором Університету Моргана і Балтиморським симфонічним оркестром під керуванням Марін Олсоп для лейбла Naxos Records.

Сайкса знайшли зарізаним у своєму будинку в Санта-Моніці після ймовірної сімейної сварки 8 грудня 2025 року. Його син був заарештований і звинувачений. Сайксу був 71 рік.

новини шоу бізнесу
