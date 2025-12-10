Оперного співака знайшли понівеченим у своєму будинку: заарештували сина

Коротко:
- Що трапилося зі співаком
- Кого підозрюють у вбивстві
Номінований на премію "Греммі" оперний співак Джубілант Сайкс був зарізаний у своєму будинку в Лос-Анджелесі в понеділок, і, за даними поліції, його сина заарештували у зв'язку з убивством.
Поліція повідомила, що в понеділок увечері вони відреагували на повідомлення про "напад" у будинку Сайкса в Санта-Моніці після дзвінка в службу 911 від невідомої особи, пише TMZ.
Поліція повідомила, що його 31-річний син Міка був у будинку і був заарештований у зв'язку з убивством, після чого поміщений до в'язниці округу Лос-Анджелес за підозрою у вбивстві. Він утримується під вартою під заставу в 2 мільйони доларів.
Поліція Санта-Моніки передасть справу прокурорам Лос-Анджелеса для розгляду питання про пред'явлення кримінальних звинувачень. Мотив убивства поки що не розголошується.
Повідомляється, що за свою блискучу кар'єру Джубілант виступав на найзнаковіших майданчиках країни, включно з Карнегі-холлом, Голлівудською чашею і Центром Кеннеді. Йому був 71 рік.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська відома співачка Марія Яремчук, яка відмовилася від публічного способу життя і рідко з'являється в соцмережах, зробила виняток і вийшла на зв'язок.
Раніше також російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але мовчить про терористичний напад РФ на її рідну країну, показала, як прикрасила ялинку до свят.
Вас також може зацікавити:
- Помер популярний голлівудський актор, зірка "Мортал Комбат"
- Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми
- Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"
Про персону: Джубілант Сакс
Джубілант Сакс - був американським оперним співаком-баритоном.
Він виконав роль Священика в номінованому на премію Греммі записі 2009 року "Меси" Леонарда Бернштейна з хором Університету Моргана і Балтиморським симфонічним оркестром під керуванням Марін Олсоп для лейбла Naxos Records.
Сайкса знайшли зарізаним у своєму будинку в Санта-Моніці після ймовірної сімейної сварки 8 грудня 2025 року. Його син був заарештований і звинувачений. Сайксу був 71 рік.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред