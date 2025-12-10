Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін не обмежиться Донбасом: The Times розкрило особисті мотиви, що рухають диктатором

Віталій Кірсанов
10 грудня 2025, 08:21
161
Російська армія контролює майже всю Луганську область і понад 80 відсотків Донецької.
ЗСУ можуть не погодитися на поступки для Кремля
ЗСУ можуть не погодитися на поступки для Кремля / Колаж: Главред, фото: фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Про що йдеться в матеріалі The Times:

  • ЗСУ можуть не погодитися на поступки для Кремля
  • Навіть якщо Україна поступиться Донбасом, Кремль навряд чи припинить вторгнення
  • Зеленський відкинув звинувачення в тому, що "чіпляється за владу"

Донбас постраждав найбільше з усіх регіонів після того, як російський диктатор Володимир Путін уперше відправив війська в Україну у 2014 році, а потім через вісім років почав повномасштабне вторгнення. Багато міст зруйновано, тільки в портовому Маріуполі, за даними президента України Володимира Зеленського, російські бомбардування вбили щонайменше 20 000 мирних жителів. Про це пише The Times.

У спробі укласти мирну угоду, яка вислизає від нього вже майже рік, президент США Дональд Трамп намагається натиснути на Київ, щоб передати Москві весь Донбас, щоб до Різдва набуло чинності припинення вогню.

відео дня

Кремль заявляє, що бойові дії не припиняться, поки Україна не виведе війська, включно з укріпленими містами Краматорськ і Слов'янськ у Донецькій області.

ЗСУ можуть не погодитися на поступки для Кремля

Навіть якби Зеленський хотів поступитися землею Росії, Конституція України говорить, що територія може бути віддана тільки після загальнонаціонального референдуму - а провести його під час війни вкрай складно, якщо не неможливо, йдеться в матеріалі. Однак референдум не знадобився б, якби Київ просто вивів війська, формально не визнаючи російську владу, пише ЗМІ.

Водночас провідний аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков вважає, що частина військових могла б не підкоритися наказу відступити з Донбасу - з непередбачуваними наслідками для національної єдності.

"Коли українців змушують іти на невиправдані поступки, це пахне національним приниженням - особливо для тих, хто воює вже понад 11 років", - сказав він.

Російська армія контролює майже всю Луганську область і понад 80 відсотків Донецької. Путін заявляє, що Росія захопить весь Донбас, якщо Україна не здасться. Але, як зазначає Бєлєсков, бої за Краматорськ і Слов'янськ коштували б Москві десятків тисяч життів.

"Навіть якщо в підсумку ви втратите територію, краще змусити ворога заплатити високу ціну, а не створювати умови для його наступного наступу. Відступ без бою - політично важкий і воєнним чином небезпечний", - наголосив він.

Він також зазначив, що навіть якщо Україна поступиться Донбасом, Кремль навряд чи припинить вторгнення.

"З точки зору Росії, всі ці плани (підтримані США) - це не про реальне врегулювання, а про створення і використання розколів в Україні, щоб потім продовжити наступ і ще більше зміцнити свої позиції на переговорах", - ідеться в повідомленні.

Тиск на Україну та позиція Києва

Хоча Зеленський і отримав демонстрацію підтримки від європейських союзників під час зустрічі на Даунінг-стріт цього тижня, його позиції ослаблені корупційним скандалом, який призвів минулого місяця до відставки Андрія Єрмака - впливового радника, якого вважали другою людиною в країні, пише ЗМІ.

Хоча звільнення глави ОП, безумовно, стало ударом для Зеленського, поки що немає ознак, що це вплинуло на переговори зі США.

"Багато хто починає розуміти, що реальний політичний вплив Єрмака було значно перебільшено", - написав політолог Володимир Фесенко, близький до президентської адміністрації.

План, підтримуваний США, також передбачав проведення президентських виборів в Україні протягом 100 днів. Перший термін Зеленського мав закінчитися минулого року, але вибори перенесли через воєнний стан, запроваджений після вторгнення Росії 2022 року. Через це в інтерв'ю Politico Трамп нещодавно заявив, що Україна "більше не демократія".

Зеленський відкинув звинувачення в тому, що "чіпляється за владу", і заявив, що Україна готова провести вибори протягом найближчих 60-90 днів, якщо Європа і США допоможуть забезпечити безпеку. "Я готовий до виборів", - сказав він.

Трамп же розраховує завершити війну до Різдва, давши Києву лічені дні, щоб відповісти на пропозицію. Зеленський, зі свого боку, розповів європейським лідерам, що на нього чинять тиск, вимагаючи швидкого рішення щодо територіальних поступок.

ЗМІ пише, що Москва багаторазово давала зрозуміти, що її вторгнення в Україну - не тільки про території. Головна мета - усунути так звані "корінні причини" війни - це російське позначення прозахідного уряду в Києві. Кремль також вимагає не допустити вступу України до НАТО та обмежити розмір її армії.

Однак перший прем'єр-міністр Путіна, який нині живе в еміграції, Михайло Касьянов зазначив, що російський лідер одержимий ідеєю домогтися визнання Заходом російського контролю над усім Донбасом.

"Це питання поваги до нього і його влади - щоб ніхто не міг подумати, що він слабкий", - сказав експерт.

Експерт назвав умову завершення війни

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив у коментарі Главреду, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, США, Україна і Росія не досягли єдиного бачення в переговорах. Ключовим "каменем спотикання" залишається питання Донбасу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

8 грудня Зеленський заявив, що радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану". Він підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання - територій, післявоєнного відновлення і гарантій безпеки - поки не вирішено.

За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

вимозі Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);

прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

При цьому президент У Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.

Інші новини:

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський the Times новини України та світу мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

09:21Світ
У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну

09:00Інтерв'ю
Путін не обмежиться Донбасом: The Times розкрило особисті мотиви, що рухають диктатором

Путін не обмежиться Донбасом: The Times розкрило особисті мотиви, що рухають диктатором

08:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Китайський гороскоп на сьогодні 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль

Китайський гороскоп на сьогодні 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

Останні новини

09:30

Вічно молоді: астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які виглядають нестаріючими

09:26

Гороскоп на завтра 11 грудня: Терезам - неочікувана зустріч, Водоліям - брехня

09:21

Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 грудня (оновлюється)

09:00

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:57

"Дірку від бублика отримаєте": Мельник жорстко відкинув пропозиції капітуляції УкраїниВідео

08:52

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:31

Весна стане для України часом важкого похмілляПогляд

08:21

Путін не обмежиться Донбасом: The Times розкрило особисті мотиви, що рухають диктатором

Реклама
08:10

Трампу вже не терпиться оголосити, що "ще одна війна закінчена"Погляд

08:05

Польща може передати Україні МіГ-29: що Варшава хоче натомість

08:02

Дружина співака Ніколаєва більше не хоче бути його дружиною

07:59

Вдова Оззі Осборна вперше розкрила останні слова музиканта

07:31

Оперного співака знайшли понівеченим у своєму будинку: заарештували сина

07:00

Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

07:00

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік КоняВідео

06:22

Дружина популярної голлівудської акторки вагітна: "Малюк на підході"

06:15

Є кілька дат у грудні: коли потрібно спалити лавровий листок і що це принесеВідео

06:10

Переговори в глухому куті. Що далі?Погляд

05:50

Зірвуть справжній куш: трьом знакам зодіаку доля подарує феєричне багатство

Реклама
05:30

Снігопади, ожеледиця та туман: названо регіони, які накриє зимовий шторм

05:10

"Проплачена історія": наречена Дмитра Кулеби жорстко відповіла на нападки

04:28

"Розпад цілком реальний": Тука сказав, чому Заходу не варто рятувати Росію

04:02

Влупив майже 7-бальний шторм: як довго "труситиме" посилена магнітна буря

03:43

Пʼять знаків зодіаку ось-ось казково розбагатіють: до кого йдуть великі гроші

03:07

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

02:28

Кримінальний мікрорайон Харкова, який оминає навіть поліція: справжня історія локаціїВідео

01:59

Розкол між Трампом і Європою зростає: Кремль уже рахує бонуси — CNN

01:33

Які авто найменше втрачають у ціні при перепродажі - визначено 10 моделей

00:51

Перехід ЗСУ на корпуси завершено: Сирський розповів, що змінилося у війську

09 грудня, вівторок
23:51

Зеленський зробив заяву щодо призначення нового керівника ОП: розкрито подробиці

23:45

Кінець бойкоту: які види спорту дозволять атлетам РФ виступати під своїм прапором

23:12

"У нас немає сил": Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати виборів

22:09

Тарас Тополя несподівано заговорив про романтику: "Я не з тих"

21:54

Пробіг не вирок: ТОП-5 седанів із дизельними двигунами, які не підведуть

21:36

Ігор Коломойський неодноразово пропонував забезпечити конвойну службу автомобілями, - адвокат

21:33

Зеленський готовий провести вибори під час війни, але є умова: що сказав президент

21:28

Зрадниця Ані Лорак показала дорослу доньку-копію на тлі свого будинку

21:19

Українська балістика в дії: Зеленський зробив заяву, яка не сподобається ворогу

21:04

"Утримання недоцільне": Сирський зробив важливу заяву про Покровськ

Реклама
20:27

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

20:17

Омолодження старих плодових дерев: три прості кроки, які повернуть врожайністьВідео

20:07

"Ми готові збивати ворожі дрони": президент Румунії зробив заяву

19:59

"Близькі до угоди": Стубб розкрив три документи, які розглядають на переговорах

19:08

Світло вимикатимуть по всій Україні: з'явились графіки відключень на 10 грудня

19:06

Графіки відключень затягнуться: експерт озвучив реальні строки відновлення енергетики

18:31

Як позбутися запаху смаженої риби з квартири: хитрість, про яку мало хто знає

18:27

Зеленський висловив готовність провести вибори в Україні - що відомо

18:24

Українці масово розкуповують старі авто: названо найбажаніші моделі листопада

18:10

У партнера екс-чиновника ДПЗКУ Андрія Задираки, який переховується в Греції, знайшли "бізнес в росії" - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти