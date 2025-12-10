Польща може передати Україні МіГ-29: що Варшава хоче натомість

Коротко:
- Польща розглядає передачу Україні винищувачів МіГ-29
- Варшава хоче отримати натомість доступ до українських безпілотних і ракетних технологій.
- Передача літаків розглядається як елемент посилення східного флангу НАТО
Польща хоче отримати доступ до окремих безпілотних і ракетних технологій України в обмін на літаки МіГ-29. На даний момент тривають переговори з українською стороною. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил Польщі, остаточного рішення ще не ухвалено.
"Передача літаків пов'язана з досягненням ними кінцевого експлуатаційного ресурсу і відсутністю перспективи їхньої подальшої модернізації у Збройних Силах Республіки Польща. Водночас повідомляємо, що остаточне рішення ще не ухвалено", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗС Польщі в мережі Х.
У польському відомстві додають, що передача "літаків стане елементом союзницької політики підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО".
У Польщі завдання літаків МіГ-29, що виводяться з експлуатації, виконуватимуть літаки F-16 і FA-50.
"Одночасно у зв'язку з передачею літаків ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі доступу до окремих безпілотних і ракетних технологій. Метою є не лише компенсація за передане обладнання, а й, перш за все, придбання і спільний розвиток нових оборонних і промислових компетенцій", - додали в Генштабі ЗС Польщі.
Як писав Главред, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Україна розраховує на нові партії винищувачів. Крім американських F-16 і французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.
17 листопада під час візиту до Парижа президент Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання оборонного обладнання, у межах якої йшлося, зокрема, про можливість отримання Україною 100 літаків та оновленої системи ППО SAMP/T.
Інші новини:
- На кону солідна сума: ЄС готує нову схему допомоги Україні - Reuters
- Українським біженцям у Польщі припиняють надання допомоги - усі подробиці
- Іспанія готує новий пакет допомоги Україні на відчутну суму - що в списку
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред