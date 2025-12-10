Польща може передати Україні МіГ-29: що Варшава хоче натомість

Переговори з Києвом спрямовані не лише на компенсацію техніки, а й на спільний розвиток оборонних компетенцій і виробництва.

Переговори про передачу Україні польських винищувачів МіГ-29 тривають / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, x.com/SztabGenWP

Коротко:

Польща розглядає передачу Україні винищувачів МіГ-29

Варшава хоче отримати натомість доступ до українських безпілотних і ракетних технологій.

Передача літаків розглядається як елемент посилення східного флангу НАТО

Польща хоче отримати доступ до окремих безпілотних і ракетних технологій України в обмін на літаки МіГ-29. На даний момент тривають переговори з українською стороною. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил Польщі, остаточного рішення ще не ухвалено.

"Передача літаків пов'язана з досягненням ними кінцевого експлуатаційного ресурсу і відсутністю перспективи їхньої подальшої модернізації у Збройних Силах Республіки Польща. Водночас повідомляємо, що остаточне рішення ще не ухвалено", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗС Польщі в мережі Х.

У польському відомстві додають, що передача "літаків стане елементом союзницької політики підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО".

У Польщі завдання літаків МіГ-29, що виводяться з експлуатації, виконуватимуть літаки F-16 і FA-50.

"Одночасно у зв'язку з передачею літаків ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі доступу до окремих безпілотних і ракетних технологій. Метою є не лише компенсація за передане обладнання, а й, перш за все, придбання і спільний розвиток нових оборонних і промислових компетенцій", - додали в Генштабі ЗС Польщі.

Як писав Главред, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Україна розраховує на нові партії винищувачів. Крім американських F-16 і французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.

17 листопада під час візиту до Парижа президент Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання оборонного обладнання, у межах якої йшлося, зокрема, про можливість отримання Україною 100 літаків та оновленої системи ППО SAMP/T.

