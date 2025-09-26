Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ вдарила КАБом по житловому сектору на Сумщині: можливі перебої з газом і світлом

Анна Ярославська
26 вересня 2025, 06:46
98
Унаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки. Про постраждалих не повідомляють.
ППО, рятувальник
У МВА розповіли про наслідки удару РФ по Сумщині / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ДСНС

Коротко:

  • У Сумській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через запуск дронів
  • Уранці 26 вересня окупанти вдарили по житловому сектору
  • Пошкоджено житлові будинки

Уранці в п'ятницю, 26 вересня, російські військові вдарили по житловому сектору на Сумщині КАБом. Пошкоджено житлові будинки.

"Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору в Стецьківському старостинському окрузі", - повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнка в Telegram.

відео дня

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки.

У військовій адміністрації попередили про можливі перебої з електро- та газопостачанням.

За попередньою інформацією від місцевої влади, обійшлося без постраждалих.

РФ вдарила КАБом по житловому сектору на Сумщині: можливі перебої з газом і світлом
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Повітряна тривога у зв'язку із запуском ворожих БПЛА в ніч на 26 вересня оголошувалася в різних районах Сумської області кілька разів. Зокрема, у Шосткинському, Роменському, Конотопському, Охтирському та Сумському районах.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 25 вересня армія країни-агресора РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінницької області. Зафіксовано влучання в об'єкти енергетики.

У ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Україні з повітря. У Харківській та Запорізькій областях спалахнули пожежі. Є жертви та постраждалі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Під удар потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та місто Запоріжжя.

Загалом окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" і 115 ударних БпЛА. На шести локаціях зафіксовано "прильоти".

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по Запоріжжю.

З вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумы новини Сум війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп виходить з процесу, США та Китай дали Путіну час до кінця року

Трамп виходить з процесу, США та Китай дали Путіну час до кінця року

09:15Погляди
Афіпський НПЗ - у вогні: вночі Росію атакували дрони

Афіпський НПЗ - у вогні: вночі Росію атакували дрони

08:55Війна
Радіти рано: Туск сказав, що може ховатись за зміною позиції Трампа

Радіти рано: Туск сказав, що може ховатись за зміною позиції Трампа

08:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відео

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відео

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Останні новини

09:16

Гороскоп на завтра 27 вересня: Ракам - розваги, Терезам - важливе рішення

09:15

Трамп виходить з процесу, США та Китай дали Путіну час до кінця рокуПогляд

09:00

Одеський припортовий завод готують до продажу після тривалого простою - ЗМІ

08:55

Афіпський НПЗ - у вогні: вночі Росію атакували дрони

08:39

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна ВакуленкоЯкщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко
08:32

Радіти рано: Туск сказав, що може ховатись за зміною позиції Трампа

08:23

"Котиться в пекло": Трамп жорстко розкритикував Росію і ПутінаВідео

07:27

Нічний переполох у Данії: в Ольборзі закривали аеропорт через невідомі дрони

07:10

Де три відмінності між жінками з дорожньою сумкою: тільки найуважніші їх помітять

Реклама
06:46

РФ вдарила КАБом по житловому сектору на Сумщині: можливі перебої з газом і світлом

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з каратистом за 19 секунд

05:30

Рвучкий потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фортуна 26 вересня

05:30

Жінки цих 6 знаків зодіаку приносять удачу своїм партнерам

04:35

Як висушити одяг без сушарки за лічені хвилини: геніально простий методВідео

04:09

Що насправді думає кіт протягом дня, коли господар йде з дому – відповідь здивуєВідео

03:30

Куди подіти опале листя і коли воно стає вбивцею саду

03:00

"Приречена на все життя": путіністка Волочкова загриміла в рехаб

02:30

Перша людина на Марсі: у NASA обрали нових кандидатів в астронавти

01:55

Градус напруги на фронті зростає: у Генштабі повідомили останні новини

01:14

РФ пішла в активний наступ на Дніпропетровщину: у ЗСУ попередили українців

Реклама
00:41

Настільна гра, яка передувала шахам: у що насправді грали в Київській РусіВідео

25 вересня, четвер
23:26

Пентагон терміново скликає генералів з усього світу: до чого готуються США

23:13

З'їдає чи заощаджує: експерти розповіли про всі "підводні камені" круїз-контролю

22:50

Викопував себе з ями: Барак Обама розповів про шлюб із Мішель

22:18

Флот уже пішов, а хто наступний: експерт зробив прогноз щодо ситуації в Криму

21:24

Ді Капріо зробив відверте зізнання про своє ім'я: артиста просили взяти псевдонім

21:23

Йти в ТЦК більше не потрібно: як стати та знятися з військового обліку автоматично

21:20

Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

21:02

Еліксир для землі: як оздоровити ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного рокуВідео

20:55

Георгій Судаков став батьком вдруге - як назвали дівчинку

20:54

Відповідь на атаки: Австострада передала дрони для захисту неба на Запоріжжі та Київщині

20:36

Трамп зробив пропозицію Ердогану щодо війни в Україні - що передбачається

20:15

Ікони стилю в світі дипломатії: Олена Зеленська особисто зустрілась з першою леді США

19:55

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

19:48

"Піти не можна залишитися": експерт розкрив, чи може Ребров покинути збірну

19:37

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності: Україну атакує сильна холоднеча

19:10

Коли ми перестали бути РосієюПогляд

19:04

Чому насправді Трамп змінив позицію щодо України - розкрито три головні причини

18:57

"Санкції власними руками": як Україна вставляє палиці в плани Кремля

18:55

Буде тільки дорожчати: в Україні зафіксували шалений стрибок цін на один продукт

Реклама
18:54

Більшість членів виконкому УЄФА виступають за відсторонення Ізраїлю - The Times

18:37

Гривня різко почала падати: новий курс валют на 26 вересня

18:23

Чому атака дронів РФ на Польщу стала вигідною для Трампа - з'явився новий нюансВідео

18:13

Що обов'язково потрібно зробити в церкві: велике свято 26 вересня

18:05

Українська акторка в Гаррі Поттері: якого персонажа вона втілить у серіаліВідео

18:00

"Мама засмутилася": відомий український актор мобілізувався до ЗСУ

17:35

"Якщо війська зіб’ють літак": посол РФ злісно пригрозив НАТО війною

17:32

Історичний момент для "Ліги Сміху": зіркова тренерка Маша Єфросиніна стала ведучою ювілейного сезонуВідео

17:24

Експерти назвали найнадійніші та найгірші телефони: результати дослідження

17:16

Рютте жорстко "проїхався" по Лаврову, згадавши Ісуса Христа і допомогу УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти