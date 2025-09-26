РФ вдарила КАБом по житловому сектору на Сумщині: можливі перебої з газом і світлом

Коротко:
- У Сумській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через запуск дронів
- Уранці 26 вересня окупанти вдарили по житловому сектору
- Пошкоджено житлові будинки
Уранці в п'ятницю, 26 вересня, російські військові вдарили по житловому сектору на Сумщині КАБом. Пошкоджено житлові будинки.
"Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору в Стецьківському старостинському окрузі", - повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнка в Telegram.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки.
У військовій адміністрації попередили про можливі перебої з електро- та газопостачанням.
За попередньою інформацією від місцевої влади, обійшлося без постраждалих.
Повітряна тривога у зв'язку із запуском ворожих БПЛА в ніч на 26 вересня оголошувалася в різних районах Сумської області кілька разів. Зокрема, у Шосткинському, Роменському, Конотопському, Охтирському та Сумському районах.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 25 вересня армія країни-агресора РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінницької області. Зафіксовано влучання в об'єкти енергетики.
У ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Україні з повітря. У Харківській та Запорізькій областях спалахнули пожежі. Є жертви та постраждалі.
У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Під удар потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та місто Запоріжжя.
Загалом окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" і 115 ударних БпЛА. На шести локаціях зафіксовано "прильоти".
У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по Запоріжжю.
З вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.
