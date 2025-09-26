РФ вдарила КАБом по житловому сектору на Сумщині: можливі перебої з газом і світлом

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки. Про постраждалих не повідомляють.

У МВА розповіли про наслідки удару РФ по Сумщині / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ДСНС

Коротко:

У Сумській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через запуск дронів

Уранці 26 вересня окупанти вдарили по житловому сектору

Пошкоджено житлові будинки

Уранці в п'ятницю, 26 вересня, російські військові вдарили по житловому сектору на Сумщині КАБом. Пошкоджено житлові будинки.

"Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору в Стецьківському старостинському окрузі", - повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнка в Telegram.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки.

У військовій адміністрації попередили про можливі перебої з електро- та газопостачанням.

За попередньою інформацією від місцевої влади, обійшлося без постраждалих.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Повітряна тривога у зв'язку із запуском ворожих БПЛА в ніч на 26 вересня оголошувалася в різних районах Сумської області кілька разів. Зокрема, у Шосткинському, Роменському, Конотопському, Охтирському та Сумському районах.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 25 вересня армія країни-агресора РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінницької області. Зафіксовано влучання в об'єкти енергетики.

У ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Україні з повітря. У Харківській та Запорізькій областях спалахнули пожежі. Є жертви та постраждалі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Під удар потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та місто Запоріжжя.

Загалом окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" і 115 ударних БпЛА. На шести локаціях зафіксовано "прильоти".

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по Запоріжжю.

З вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.

