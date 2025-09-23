Армія РФ скинула на Запоріжжя шість авіабомб: загинув чоловік, у місті - пожежі

Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя.

РФ завдала удару по Запоріжжю 23 вересня / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Коротко:

Росіяни вночі авіабомбами вдарили по Запоріжжю

Під удар потрапили житлові будинки та цивільна інфраструктура

Загинув чоловік

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала масованого удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Загинув чоловік.

Як повідомили в ДСНС, влучання зафіксовано на території приватного домоволодіння. Зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа.

Рятувальники ліквідовують загоряння та проводять пошуково-рятувальну операцію. За попередньою інформацією, під завалами зруйнованих конструкцій будівлі може перебувати людина.

"Кількість постраждалих уточнюється. На місці обстрілу працюють усі екстрені служби міста", - зазначили в ДСНС.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що ворог завдав масованого авіаудару по Запоріжжю.

"Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя. Під ударом цивільна інфраструктура та житло людей. Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав Федоров у Telegram.

"Попередньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами", - заявив голова Запорізької ОВА.

ФАБ-3000 / Інфографіка: Главред

За його словами, окупанти влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури.

Уранці у вівторок Федоров уточнив, що загинув чоловік - його тіло рятувальники дістали з-під завалів.

Атаки РФ на Запоріжжя - останні новини

Як писав Главред, з вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія направила на місто не менше п'яти авіабомб. Загинули люди.

З вечора 15 вересня і вночі 16 вересня в Запоріжжі прогриміли вибухи. Повітряні сили України повідомляли про пуски крилатих ракет на Запорізьку область. У місті постраждали автомобілі, вибито вікна та пошкоджено фасади, а в одному з районів виникло загоряння.

Пізніше стало відомо, що росіяни били КАБами, балістикою та з РСЗВ. По Запоріжжю було завдано щонайменше 10 ударів. Відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей 4 і 17 років. Вони перебувають під наглядом медиків. Одна людина - 41-річний чоловік - загинула.

У серпні російські окупанти атакували фугасними авіаційними бомбами базу відпочинку в Запорізькому районі. Поранення дістали 12 осіб, серед них - четверо дітей.

