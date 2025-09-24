Нічна атака РФ: у Харкові - проблеми з водою і світлом, у Запоріжжі - пожежі

Харків зазнав атаки 18 дронами-камікадзе. По Запоріжжю росіяни завдали два удари, попередньо - ФАБами.

Наслідки атаки РФ на Харків і Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ вдарила ФАБами по Запоріжжю

Харків атакували 18 дронів

Виникли пожежі в будинках і на об'єктах інфраструктури

У ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Україні з повітря. У Харківській та Запорізькій областях спалахнули пожежі. Є жетви та постраждалі.

Про наслідки атаки повідомила місцева влада.

Атака на Запоріжжя

У ніч на 24 вересня російська окупаційна армія атакувала місто Запоріжжя. Унаслідок обстрілу виникла пожежа та пошкоджено приватні будинки.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни завдали два удари, попередньо ФАБами, по Запоріжжю.

"У результаті атаки сталося загоряння. Станом на даний момент пожежу локалізовано підрозділами ДСНС", - написав Федоров у Telegram о 01:08.

Удар по Запоріжжю спровокував пожежу / Фото: ДСНС

Удар по Запоріжжю спровокував пожежу / Фото: ДСНС

Удар по Запоріжжю / Фото: ДСНС

Варто зазначити, що жителів Запоріжжя попереджали не лише про загрозу застосування КАБів. У напрямку міста було зафіксовано рух щонайменше одного дрона. Надалі стало відомо про наслідки.

"Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному з районів міста. Попередньо, без постраждалих. Наслідки встановлюються", - написав Федоров о 00:21.

Будинок після удару РФ / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Уранці в середу Федоров уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя двоє людей загинули, п'ятнадцять - поранені.

За добу окупанти завдали 698 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

Зокрема, війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Малокатеринівці, Веселянці, Степногірську, Кам'янському, Лук'янівському, Білогір'ю, Успенівці.

Один ракетний удар завдано по Запоріжжю.

484 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Краснодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Долинку, Малу Токмачку і Чарівне.

Три обстріли з РСЗВ завдано по території Полтавки та Ольгівського. Також окупанти завдали 199 артилерійських ударів по населених пунктах.

Загалом надійшло 105 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів соціальної і промислової інфраструктури.

ФАБ-3000 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Атака на Харків

Минулої ночі Харків зазнав атаки 18 дронами-камікадзе. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, основний удар ворога припав на об'єкт енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла городянам.

Крім того, пошкоджено житлові будинки, магазини та кілька автомобілів. На щастя, постраждалих серед людей немає.

"Над ліквідацією наслідків зараз працюють фахівці Харківобленерго та міські комунальні служби. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити світло і допомогти людям", - написав Терехов.

За його словами, у деяких районах може бути відсутня гаряча вода - над вирішенням таких проблем уже працюють фахівці.

Через ворожу атаку на енергетичний об'єкт, у частинах Холодногірського та Шевченківського районів є певні проблеми з рухом наземного електротранспорту. Але на зміну трамваям і тролейбусам на їхні маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси", - додав Терехов.

На Харківщині спалахнули пожежі / Фото: t.me/dsns_telegram

За даними ДСНС, унаслідок російських ударів БпЛА сталися численні пожежі, є постраждалі.

У Холодногірському районі Харкова виникло чотири пожежі. Горіла будівля магазину, господарська будівля та інші об'єкти. Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі. Постраждала людина.

У с. Бугаївка Чугуївського району загорівся житловий будинок і господарські будівлі.

У м. Чугуєві за двома адресами горіли житловий будинок, гараж і легкові автомобілі. Постраждала людина.

До робіт із ліквідації наслідків залучали рятувальників і техніку ДСНС.

РФ атакувала Харківщину дронами / Фото: t.me/dsns_telegram

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері 23 вересня Харків зазнав атаки ворожих безпілотників. У місті прогриміла серія вибухів.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Під удар потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та місто Запоріжжя.

Загалом окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" і 115 ударних БпЛА. На шести локаціях зафіксовано "прильоти".

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по місту. Влучання зафіксовано на території приватного домоволодіння. Зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа. Загинув чоловік.

З вибухів і пожеж розпочався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.

Інші новини:

