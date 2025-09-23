РФ вдарила балістикою по місту на Одещині, є жертви: всі подробиці атаки

Загалом, під удар минулої ночі потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та Запоріжжя.

Внаслідок атаки на Одеську область спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Під удар РФ потрапили кілька областей України

Сили ППО збили/придушили 103 ворожих БпЛА

Іскандери збити не вдалося

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами та ракетами. Під удар потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та місто Запоріжжя.

Загалом окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" і 115 ударних БпЛА. На шести локаціях зафіксовано "прильоти".

Атака на Одеську область

Армія РФ укотре завдала удару по Одеській області. Відомо про жертву та постраждалих.

Згідно з даними ДСНС, під час російської атаки загинула одна жінка, ще троє людей постраждали.

Унаслідок атаки виникла пожежа в п'яти торгових кіосках - пожежники оперативно ліквідували її. Пошкоджено будівлі готелю, "Укрпошти", "Укртелекому", будинку культури, центру надання адмінпослуг і кілька автомобілів.

Зазначимо, що ввечері 22 вересня в Одесі та області було оголошено тривогу - спочатку через загрозу "Шахедів", а потім через загрозу балістики. Мер Одеси повідомив про вибухи в місті.

О 8:50 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ вдарили по місту Татарбунари Білгород-Дністровського району балістичними ракетами. За даними ОВА, ЗС РФ цілеспрямовано атакували об'єкт інфраструктури: який саме не вказано.

За даними моніторингових каналів, західним районам Одеської області могли загрожувати щонайменше дві швидкісні цілі — йшлося про можливі балістичні ракети, пізніше — про "Шахеди".

Внаслідок влучення по Татарбунарам спалахнули кіоски в центрі, загинула жінка, а ще троє людей отримали поранення.

Татарбунари - місто, розташоване на березі озера Сасик на перетині трьох трас - М15, Т1627 і Т1610. Відстань до окупованого Криму – близько 200 км.

Атака на Дніпропетровщину

У ніч на 23 вересня російські окупанти атакували Дніпропетровщину.

Під ударами опинилися громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів, повідомили в ДСНС.

У Криворізькому районі внаслідок артобстрілу загорівся житловий будинок.

У Нікопольському районі рятувальники ліквідували пожежу в будинку.

По Синельниківському району ворог вдарив безпілотниками - горіли приватний будинок, господарська будівля та будівлі на території фермерського господарства.

На місцях працювали підрозділи ДСНС. Усі пожежі ліквідовано.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що по Нікопольському застосовував FPV-дрони і важку артилерію. Під удар потрапив райцентр, Марганецька та Покровська громади. Постраждав 19-річний молодий чоловік. Він отримує необхідну допомогу. Загорівся приватний будинок. Загалом постраждали три будинки місцевих жителів.

По Кривому Рогу російські війська вдарили БпЛА. Пошкоджено підприємство. По Зеленодольській громаді району здійснили артобстріл. Виникла пожежа в будинку.

На Синельниківщині внаслідок атаки безпілотниками виникли пожежі. Горіли приватний будинок і господарська будівля, а ще фермерське господарство.

За словами Лисака, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Запоріжжя - нові подробиці

У ДСНС повідомили, що в Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи після масованого авіаудару.

Унаслідок ворожої атаки загинув 49-річний чоловік. Рятувальники деблокували його тіло з-під завалів будинку.

Ворожа авіабомба зруйнувала приватний одноповерховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі та спричинила пожежу. Надзвичайники ліквідували загоряння будинку та господарської будівлі на загальній площі 130 кв.м.

Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів.

На місці події працювали всі екстрені служби. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як писав Главред, другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя.

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по місту. Влучання зафіксовано на території приватного домоволодіння. Зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа. Загинув чоловік.

Атака на Кіровоградську область

Також у ніч на 23 вересня російські ударні безпілотники атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. На місці "прильоту" спалахнула пожежа.

Інформація про постраждалих не надходила.

Потяги УЗ їдуть із затримкою.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 23 вересня (з 21:00 22 вересня) російська армія атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" і 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 60 із них - "шахеди", повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00 вівторка, протиповітряною обороною збито/пригнічено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет і 12 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

РФ будує "імперію дронів": думка аналітиків

Як пише американська газета The New York Times, зараз країна-агресор РФ виробляє близько 30 тисяч Шахедів на рік, а до 2026 року показник може подвоїтися.

Москва буквально мобілізувала державні та приватні ресурси для створення "імперії з виробництва безпілотників".

"Передусім, безпілотники сіють жах, переносячи війну в далекі від лінії фронту міста вночі. Це практично позбавляє українців можливості спати під час масштабних атак. Мета - деморалізувати людей та підірвати їхню волю до боротьби", - пояснив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Інші новини:

