Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ вдарила балістикою по місту на Одещині, є жертви: всі подробиці атаки

Анна Ярославська
23 вересня 2025, 09:50
302
Загалом, під удар минулої ночі потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та Запоріжжя.
Атака на Одеську область
Внаслідок атаки на Одеську область спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Під удар РФ потрапили кілька областей України
  • Сили ППО збили/придушили 103 ворожих БпЛА
  • Іскандери збити не вдалося

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами та ракетами. Під удар потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та місто Запоріжжя.

Загалом окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" і 115 ударних БпЛА. На шести локаціях зафіксовано "прильоти".

відео дня

Атака на Одеську область

Армія РФ укотре завдала удару по Одеській області. Відомо про жертву та постраждалих.

Згідно з даними ДСНС, під час російської атаки загинула одна жінка, ще троє людей постраждали.

Унаслідок атаки виникла пожежа в п'яти торгових кіосках - пожежники оперативно ліквідували її. Пошкоджено будівлі готелю, "Укрпошти", "Укртелекому", будинку культури, центру надання адмінпослуг і кілька автомобілів.

Зазначимо, що ввечері 22 вересня в Одесі та області було оголошено тривогу - спочатку через загрозу "Шахедів", а потім через загрозу балістики. Мер Одеси повідомив про вибухи в місті.

О 8:50 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ вдарили по місту Татарбунари Білгород-Дністровського району балістичними ракетами. За даними ОВА, ЗС РФ цілеспрямовано атакували об'єкт інфраструктури: який саме не вказано.

За даними моніторингових каналів, західним районам Одеської області могли загрожувати щонайменше дві швидкісні цілі — йшлося про можливі балістичні ракети, пізніше — про "Шахеди".

Внаслідок влучення по Татарбунарам спалахнули кіоски в центрі, загинула жінка, а ще троє людей отримали поранення.

Татарбунари - місто, розташоване на березі озера Сасик на перетині трьох трас - М15, Т1627 і Т1610. Відстань до окупованого Криму – близько 200 км.

  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одещину 23 вересня 2025
    Атака на Одещину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA

Атака на Дніпропетровщину

У ніч на 23 вересня російські окупанти атакували Дніпропетровщину.

Під ударами опинилися громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів, повідомили в ДСНС.

У Криворізькому районі внаслідок артобстрілу загорівся житловий будинок.

У Нікопольському районі рятувальники ліквідували пожежу в будинку.

По Синельниківському району ворог вдарив безпілотниками - горіли приватний будинок, господарська будівля та будівлі на території фермерського господарства.

На місцях працювали підрозділи ДСНС. Усі пожежі ліквідовано.

  • Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025
    Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025
    Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025
    Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025
    Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025
    Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025
    Атака на Дніпропетровщину 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що по Нікопольському застосовував FPV-дрони і важку артилерію. Під удар потрапив райцентр, Марганецька та Покровська громади. Постраждав 19-річний молодий чоловік. Він отримує необхідну допомогу. Загорівся приватний будинок. Загалом постраждали три будинки місцевих жителів.

По Кривому Рогу російські війська вдарили БпЛА. Пошкоджено підприємство. По Зеленодольській громаді району здійснили артобстріл. Виникла пожежа в будинку.

На Синельниківщині внаслідок атаки безпілотниками виникли пожежі. Горіли приватний будинок і господарська будівля, а ще фермерське господарство.

За словами Лисака, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.

РФ вдарила балістикою по місту на Одещині, є жертви: всі подробиці атаки
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Запоріжжя - нові подробиці

У ДСНС повідомили, що в Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи після масованого авіаудару.

Унаслідок ворожої атаки загинув 49-річний чоловік. Рятувальники деблокували його тіло з-під завалів будинку.

Ворожа авіабомба зруйнувала приватний одноповерховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі та спричинила пожежу. Надзвичайники ліквідували загоряння будинку та господарської будівлі на загальній площі 130 кв.м.

Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів.

На місці події працювали всі екстрені служби. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як писав Главред, другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя.

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по місту. Влучання зафіксовано на території приватного домоволодіння. Зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа. Загинув чоловік.

  • Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 23 вересня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Кіровоградську область

Також у ніч на 23 вересня російські ударні безпілотники атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. На місці "прильоту" спалахнула пожежа.

Інформація про постраждалих не надходила.

Потяги УЗ їдуть із затримкою.

  • РФ вдарила дронами по Кіровоградщині
    РФ вдарила дронами по Кіровоградщині Фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • РФ вдарила дронами по Кіровоградщині
    РФ вдарила дронами по Кіровоградщині Фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • РФ вдарила дронами по Кіровоградщині
    РФ вдарила дронами по Кіровоградщині Фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • РФ вдарила дронами по Кіровоградщині
    РФ вдарила дронами по Кіровоградщині Фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • РФ вдарила дронами по Кіровоградщині
    РФ вдарила дронами по Кіровоградщині Фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • РФ вдарила дронами по Кіровоградщині
    РФ вдарила дронами по Кіровоградщині Фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 23 вересня (з 21:00 22 вересня) російська армія атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" і 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 60 із них - "шахеди", повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00 вівторка, протиповітряною обороною збито/пригнічено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет і 12 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

Звіт Повітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

РФ будує "імперію дронів": думка аналітиків

Як пише американська газета The New York Times, зараз країна-агресор РФ виробляє близько 30 тисяч Шахедів на рік, а до 2026 року показник може подвоїтися.

Москва буквально мобілізувала державні та приватні ресурси для створення "імперії з виробництва безпілотників".

"Передусім, безпілотники сіють жах, переносячи війну в далекі від лінії фронту міста вночі. Це практично позбавляє українців можливості спати під час масштабних атак. Мета - деморалізувати людей та підірвати їхню волю до боротьби", - пояснив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Одеська область Кіровоградська область Дніпропетровська область новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова

Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова

12:00Інтерв'ю
Замах на Трампа: пілота вертольота президента США намагалися засліпити лазером

Замах на Трампа: пілота вертольота президента США намагалися засліпити лазером

11:47Світ
Українські війська могли вразити "шишок" Кремля під час атаки на Крим - ISW

Українські війська могли вразити "шишок" Кремля під час атаки на Крим - ISW

11:17Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Кожен день це боротьба": Олена Мозгова розчулила зізнанням про важку хворобу

"Кожен день це боротьба": Олена Мозгова розчулила зізнанням про важку хворобу

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Росіяни оголосили про оточення Куп'янська - в ЗСУ зробили заяву

Росіяни оголосили про оточення Куп'янська - в ЗСУ зробили заяву

Останні новини

12:22

Київстар ТБ на Поляні ВДНГ: відбувся благодійний показ культової стрічки "Брудні танці"

12:02

Штраф до 25 тисяч доларів, або в'язниця: чому в Канаді не можна збирати гриби

12:00

Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова

12:00

До 30 годин автономної роботи – ноутбуки майбутнього від ASUS на базі Snapdragon новини компанії

11:56

Чи можна торкатися грибів у лісі та чим це загрожує: міфи та реальністьВідео

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
11:47

Замах на Трампа: пілота вертольота президента США намагалися засліпити лазером

11:41

Переможці Євробачення несподівано звернулися до українців: що вони повідомилиВідео

11:36

Україна ризикує повільно програти: німецький історик озвучив два сценарії війни

11:21

Максим Галкін опинився по вуха в боргах - що сталося

Реклама
11:17

Українські війська могли вразити "шишок" Кремля під час атаки на Крим - ISW

11:00

Путін придумав план зближення зі США, щоб "вибити" поступки у війні - ISW

10:44

Китайське вантажне судно тричі таємно швартувалося в Криму - FT

10:39

Проміняли на Шамана: в Росії публічно принизили путініста Кіркорова

10:32

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

10:21

Українців попередили про зміну пенсій: хто отримає надбавки вже у вересні

09:50

РФ вдарила балістикою по місту на Одещині, є жертви: всі подробиці атакиФото

09:48

Путін може відібрати армію замість мобілізації: експерт розкрив "план Б" Кремля

09:42

Дрони роблять війну доступною - і це найстрашніше, що могло статисяПогляд

09:34

Шість знаків зодіаку, які відомі як чудові маніпулятори

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 вересня (оновлюється)

Реклама
09:21

Дмитро Комаров вийшов на зв'язок і засвітив обручку - деталі

09:00

Нові удари РФ загрожують не лише Польщі, а десятку країн НАТО, вони будуть кривавішими – СвітанВідео

08:51

Автор хіта путініста SHAMAN розніс його виступ у пух і прах

08:38

Дрони РФ атакували інфраструктуру Кіровоградщини: поїзди УЗ їдуть із затримкамиФото

08:23

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

07:54

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Келлогом: про що говорили сторони

07:22

Ердоган повідомив "погану новину" про завершення війни в Україні

07:10

Де змія на картинці: треба мати уважність Шерлока Холмса, щоб відповісти

06:43

Армія РФ скинула на Запоріжжя шість авіабомб: загинув чоловік, у місті - пожежіФото

06:16

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

06:11

Як магнітом: чотири знаки зодіаку, які завжди привертають удачу

06:10

Чому розмови про ядерку є дуже важливою для України?Погляд

05:48

"Трошки з розбитим серцем": солістка KAZKA зробила зізнання про особисте життя

05:21

Навіть не Київ чи Харків: яке місто було найбільшим в Україні до 19 століттяВідео

05:00

Кохання поллється рікою: чотирьох знаків зодіаку накриють почуття 23 вересня

04:35

Чому не можна казати "накладений платіж": якої помилки варто уникатиВідео

04:04

Як приготувати буряк за 12 хвилин: секрет значної економії часу

03:30

Обвал російського рубля: з'явився катастрофічний прогнозВідео

02:33

Коли поліція може зупинити авто без порушення ПДР - неочевидні причини

Реклама
02:00

Зовсім не впізнати: з'явилися унікальні знімки Софії Ротару

01:29

Ворог атакував два міста: окупанти вдарили дронами та ФАБамиВідео

00:42

РФ готує новий плацдарм: є загроза нападу на Одеську область

00:12

Як перевірити амортизатори авто за хвилину: інженер розкрив простий гаражний тест

00:02

"Золотий м’яч" 2025: стало відомо, хто став героєм головної футбольної події рокуВідео

22 вересня, понеділок
23:30

Зеленський прибув до США: розкрито деталі запланованих зустрічейВідео

22:57

"Лінивий" спосіб: як перетворити листя на "чорне золото" лише за одну осіньВідео

21:31

"Вас попередили": на Путіна накинулись з погрозами під час засідання ООН

21:21

Під ударом одночасно три великі міста: Росія атакує Україну балістикою та дронами

21:17

В Білому домі анонсували переговори Зеленського і Трампа - коли вони відбудуться

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти