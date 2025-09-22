РФ скинула на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертви

Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі прогриміли вибухи

РФ вдарила по місту авіабомбами

З вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб.

Як повідомили в Запорізькій ОВА о 06:14, загинула жінка.

"Такі попередні трагічні наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Інформація про поранених встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Знищено та пошкоджено автомобіль.

Станом на 06:39 відомо, що в Запоріжжі внаслідок атаки РФ двоє людей загинули, двоє - поранені.

Один із поранених у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Оновлено. Станом на 07:50 стало відомо про третю жертву російського удару.

"На жаль, дива не сталося. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки", - повідомив Федоров.

За даними ДСНС, у Запоріжжі окреме влучання спричинило пожежу на парковці: горіла двоповерхова будівля та п’ять авто на площі 100 кв. м.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики, психологи та піротехніки ДСНС.

Як писав Главред, з вечора 15 вересня і вночі 16 вересня в Запоріжжі прогриміли вибухи. Повітряні сили України повідомляли про пуски крилатих ракет на Запорізьку область. У місті постраждали автомобілі, вибито вікна і пошкоджено фасади, а в одному з районів виникло загоряння.

Пізніше стало відомо, що росіяни били КАБами, балістикою та з РСЗВ. По Запоріжжю було завдано щонайменше 10 ударів. Відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей 4 і 17 років. Вони перебувають під наглядом медиків. Одна людина - 41-річний чоловік - загинула.

У серпні російські окупанти атакували фугасними авіаційними бомбами базу відпочинку в Запорізькому районі. Поранення дістали 12 осіб, серед них - четверо дітей.

