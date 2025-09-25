Чому насправді Трамп змінив позицію щодо України - розкрито три головні причини

Зміну риторики Трампа щодо війни в Україні спричинили провокаційні дії Путіна, виборчий цикл у США та вплив Китаю на глобальну політику, вказує Подоляк.

https://glavred.net/war/pochemu-tramp-izmenil-poziciyu-po-ukraine-raskryty-tri-glavnye-prichiny-10701281.html Посилання скопійоване

Розкрито три головні причини зміни позиції Трампа щодо війни РФ проти України / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Чому Трамп змінив позицію щодо війни РФ проти України

Як політика Китаю впливає на Трампа

Зміну риторики президента США щодо війни Росії проти України зумовили кілька чинників. Серед них — брехливі заяви та дії Володимира Путіна, спрямовані на дискредитацію і приниження США. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, російський диктатор говорить одне, робить протилежне і ще й демонстративно цим пишається. До цього додається його провокаційна поведінка під час візиту до Китаю. Водночас важливим фактором є вибори до Конгресу та тиск усередині американського електорату, який не бачить сенсу у поступках тому, хто відверто принижує Сполучені Штати.

відео дня

"Трамп дуже активний користувач соціальних мереж, він дуже активний комунікатор, він уважно стежить і чуйно реагує на суспільні настрої", — пояснив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента відзначив ефективну роботу дипломатичної команди Володимира Зеленського та європейських лідерів, які координують свої дії з Україною та доповнюють її позицію, наголошуючи на різних ризиках.

Він підкреслив, що важливим чинником є і чітка позиція Китаю, адже заяви пролунали не лише від міністра закордонних справ, а й від самого Сі Цзіньпіна. Пекін прагне нової системи глобального управління й безпеки та претендує на значно вагомішу роль у світовій політиці — як лідера або співлідера. Це безпосередньо впливає на позиції США на світових ринках, а отже, на економіку, фінанси, регіональний вплив і здатність впливати на перебіг конфліктів.

"Тобто лідерство протягом довгих десятиліть Сполучених Штатів може бути поставлено під сумнів зараз Китаєм", — сказав він.

Водночас Подоляк закликав уважно стежити за подальшими кроками США, зокрема за тим, чи продовжиться постачання американської зброї Україні.

/ Інфографіка: Главред

Чи зможе Україна повернутись до кордонів 1991 року - думка експерта

Як писав Главред, саме під час президентства Дональда Трампа Україна має реальні можливості повернути всі свої території. Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній в інтерв’ю 24 каналу.

За його словами, неочікувана заява Трампа після зустрічі з Володимиром Зеленським, у якій він наголосив на важливості підтримки ЄС та НАТО, стала потужним сигналом і підтвердженням посилення суб’єктності України.

Він також зауважив, що приїзд Кіта Келлога був невипадковим, адже він провів низку зустрічей, вивчав настрої в Україні, ознайомлювався з розробками вітчизняного ВПК і робив відповідні звіти. Це продемонструвало, що Україна не зламається, а отже, Захід вимушений буде будувати співпрацю.

Зміна позиції Трампа щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у серпні російський дрон завдав серйозних пошкоджень будівлі представництва ЄС у Києві. У відповідь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не стала чекати на формальні дипломатичні процедури і безпосередньо зв’язалася з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє Politico, під час розмови, за словами двох європейських чиновників, фон дер Ляєн наголосила Трампу, що цей інцидент наочно демонструє, на що здатен Путін, і що він не стримує своїх обіцянок.

Водночас заяви Трампа про повернення України до кордонів 1991 року виглядають оптимістично, але можуть приховувати ризики. CNN зазначає, що позиція президента США щодо України змінюється настільки часто, що це стало звичною тенденцією.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що якщо Росія не припинить війну, кремлівські посадовці повинні знати, де розташоване найближче бомбосховище. За його словами, Трамп дозволив Україні відповідати на удари РФ, зокрема по критичній енергетичній інфраструктурі.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред