Вінничину атакували дрони: є "приліт" в об'єкти енергетики

Анна Ярославська
25 вересня 2025, 06:48
Було знеструмлено частину міста і зупинено рух поїздів.
Дрон, шахед, спасатель
У Вінницькій області дрони атакували об'єкти енергетики / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

  • Вінницьку область атакували дрони
  • Був "приліт" по об'єкту енергетики
  • Постраждалих немає

У ніч на 25 вересня армія країни-агресора РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінницької області. Зафіксовано влучання в об'єкти енергетики.

З 01:40 ночі в кількох районах Вінниччини оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударними БПЛА. Через дві години почали надходити повідомлення про відбій тривоги.

Як повідомила в Telegram перша заступниця голови Вінницької ОДА Наталя Заболотна, було знеструмлено частину міста та зупинено рух поїздів. Наразі електропостачання та рух поїздів відновлено.

Звернень про пошкодження житлових будинків не надходило, постраждалих серед людей немає.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

"Станом на 5:30 пожежу ліквідовано. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - додала вона.

Загалом залучено 76 осіб особового складу та 24 одиниці техніки.

Дивіться відео - У Вінницькій ОДА розповіли про наслідки обстрілу:

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Україні з повітря. У Харківській та Запорізькій областях спалахнули пожежі. Є жертви і постраждалі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Під удар потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та місто Запоріжжя.

Загалом окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" і 115 ударних БпЛА. На шести локаціях зафіксовано "прильоти".

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по місту. Потрапляння зафіксовано на території приватного домоволодіння. Зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа. Загинув чоловік.

З вибухів і пожеж розпочався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.

16:54

Катя Олос і Марк Куцевалов стали ведучими нового шоу "Місія впоратися" на ТЕТ: вони випробують себе в різних професіях

16:50

Одна валюта рвучко полетіла вгору: коли зміниться курс долара, євро і злотого

16:45

"До кордонів 1991-го і далі": розкрито новий план Трампа щодо війни і роль США

