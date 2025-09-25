Рус
Читати російською
Польща готується збивати російські цілі в небі над Україною - ЗМІ розкрили деталі

Юрій Берендій
25 вересня 2025, 15:09оновлено 25 вересня, 15:42
Польща готує зміни до закону про розгортання військ за кордоном, щоб дозволити своїм військовим без погодження з НАТО чи ЄС збивати російські цілі.
Польща готується збивати російські цілі в небі над Україною / Колаж Главред, фото: US Army, скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Польща готується змінити закон щодо використання власних збройних сил за межами держави
  • Після ухвалення змін, Польща зможе збивати російські цілі над Україною без погодження з НАТО

Польща планує внести зміни до закону про розгортання своїх військ за кордоном, щоб дозволити збивати російські дрони та інші об’єкти над територією України без необхідності попереднього погодження з НАТО чи ЄС. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza, передає Euractiv.

Міністерство оборони подало відповідний проєкт ще в червні, і його мають розглянути у пришвидшеному порядку.

відео дня

"Спочатку закон дозволяв президенту санкціонувати розгортання військ на прохання уряду в таких випадках, як збройний конфлікт, миротворча діяльність, боротьба з тероризмом або евакуація. Але у 2022 році - за день до повномасштабного вторгнення Росії - уряд PiS вніс до нього поправки, які вимагають схвалення НАТО, ЄС та іноземної держави, на території якої будуть діяти польські збройні сили", - нагадали у виданні.

Водночас комісія з розслідування російського впливу виступила проти змін, наголосивши, що вони фактично позбавили Польщу можливості діяти самостійно проти безпілотників, які перетинають кордон з України чи Білорусі.

Нинішня правляча коаліція має намір зняти ці обмеження, застосувавши принцип "спочатку діяй, а потім питай", щоб надати військовим більше свободи у реагуванні на загрози.

"Польща збила підозрілі російські безпілотники, які вторглися в її повітряний простір на початку вересня. Це перший випадок, коли член НАТО відкрив вогонь по російських об'єктах під час конфлікту", - зауважили в Euractiv.

Чи реально створити безпольотну зону над Україною - думка експерта

Як писав Главред, після інциденту з російськими дронами, що порушили повітряний простір Польщі, влада країни запропонувала союзникам по НАТО запровадити безпольотну зону над Україною та допомагати у знищенні дронів типу "Шахед". Водночас навіть у разі ухвалення такого рішення постане питання ефективності цієї підтримки, зауважив авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, Європа практично не має належних засобів для протидії "Шахедам" — вони є лише в України, тож її можливості в цьому питанні значно перевищують європейські.

"Використовувати для цього літаки-винищувачі – повна дурість. Адже збивати "Шахеди" дорогими ракетами, які доступні в Європі і коштують від 350-400 тис. доларів за одиницю (наприклад, Sidewinder останніх версій), або кулеметами, коли швидкість їхньої роботи часто менша за швидкість "Шахеда", - малоефективно", - пояснив Криволап.

/ Інфографіка: Главред

Вторгнення російських дронів до Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після того, як Росія порушила повітряний простір кількох держав ЄС, серед європейських лідерів активно обговорюється ініціатива створення так званої "стіни дронів". Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що вже протягом року ЄС зможе суттєво посилити спроможності з виявлення безпілотників. Водночас для повноцінного запуску оборонної системи як на суходолі, так і на морі знадобиться більше часу.

РФ завдала ударів дронами по Польщі та Румунії, і, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ці атаки є свідомим кроком Кремля на ескалацію. У країнах-членах НАТО наголошують, що такі вторгнення не могли бути випадковими та підкреслюють їх небезпечний характер.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у свою чергу назвав проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі неприйнятним, хоч і прогнозованим.

Про джерело: Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza - польська щоденна політична газета з головним офісом у Варшаві. Головний редактор — Адам Міхнік. Постійним автором газети є відомий польський політик українського походження Мирослав Чех, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Польщі новини України
