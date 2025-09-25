Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

Європейські дипломати на зустрічі в Москві попередили Кремль, що НАТО готове збивати російські літаки, які порушують повітряний простір, зазначає ЗМІ.

Країни НАТО пригрозили збивати російські літаки / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Представники НАТО провели неанонсовані переговори з росіянами у Москві

Країни готові збивати російські літаки в разі порушень повітряного простору

Європейські дипломати цього тижня попередили Кремль, що НАТО готове жорстко реагувати на нові порушення повітряного простору, зокрема збивати російські літаки. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновників, обізнаних з перебігом переговорів.

"На напруженій зустрічі в Москві британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість щодо вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 над Естонією минулого тижня", - наводить Bloomberg слова чиновників, які забажали залишитись анонімними. відео дня

За підсумками переговорів дійшли висновку, що такі інциденти були свідомою тактикою, на яку давали наказ російські командири.

У Москві ж заперечили факт порушень, наполягаючи, що їхні літаки не перетинали повітряний простір Естонії й не перевіряли реакцію НАТО. Щодо інциденту з безпілотниками над Польщею російська сторона пояснила його помилкою. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що польоти російської авіації здійснюються у відповідності до міжнародних правил.

"Звіт про зустріч у Москві показує, що Путіну було висловлено більш рішуче попередження щодо вторгнення літаків і безпілотників у повітряний простір Східної Європи, і дає уявлення про ризиковану політику обох сторін", - йдеться у матеріалі.

Під час переговорів російський дипломат пояснив європейським колегам, що вторгнення стали відповіддю на українські удари по Криму. У Кремлі також наголосили, що такі дії були б неможливі без допомоги НАТО, тому Росія розглядає ситуацію як вже існуючу конфронтацію за участі європейських держав.

За словами чиновників, російська делегація ретельно фіксувала всі деталі розмови, що дало європейській стороні підстави припустити — дипломатам доручили підготувати докладний звіт для керівництва про позицію НАТО.

В уряді Німеччини підтвердили факт зустрічі та зазначили, що посли вимагали від Москви припинення вторгнень. Канцлер Фрідріх Мерц додав, що координує кроки з Парижем, Лондоном і Варшавою та підтримує усі необхідні заходи.

Для чого Росія провокує НАТО - думка експерта

Як писав Главред, Росія продовжує порушувати повітряний простір держав-членів НАТО. Так, дрони залітали до Польщі та Румунії, а літаки МіГ-31 та гелікоптер Мі-8 — до Естонії. Експерти вважають, що це не випадковість, а сплановані дії. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук у коментарі для 24 Каналу зазначив, що за цими інцидентами стоїть розвідувальна діяльність Кремля. На його думку, таким чином Росія намагається з’ясувати обстановку та перевірити реакцію систем протиповітряної оборони.

Лакійчук наголосив, що всі подібні випадки в Польщі, Естонії та Румунії слід розглядати саме як розвідку. Коли ж російські дрони проникли на територію Польщі, вся система військового управління "світилася, як новорічна ялинка".

"Німці хвалилися, що не планували застосовувати наше ЗРК Patriot для відбивання пенопластових "Гераней", але радіолокація їхніх комплексів працювала. Українські ППОшники схопилися за голову, коли б це почули", — зазначив Лакійчук.

Російські провокації проти НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія знову вдалася до прямих погроз на адресу НАТО. Посол РФ у Франції Олексій Мєшков заявив, що якщо літаки Альянсу зіб’ють російський військовий борт, Кремль розцінить це як початок війни.

У США пояснили, що літаки РФ, які порушують повітряний простір НАТО, не збиватимуть, якщо вони не проявляють агресії. Про це повідомив держсекретар Марко Рубіо.

Водночас президент США Дональд Трамп наголосив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки у випадку вторгнення в їхній повітряний простір, і підтвердив журналістам, що підтримує таку позицію.

