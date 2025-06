РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

Основні тези аналітиків ISW:

Країна-агресорка Росія нарощує виробництво дронів, бойових машин піхоти (БМП), авіаційної техніки і кораблів. Саме на ці типи озброєнь РФ робитиме наголос у разі майбутньої війни з НАТО.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили про це у своєму звіті.

Аналітики звернули увагу, що, згідно з інформацією Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, афілійованого з Міністерством оборони Росії, у період від квітня до травня 2025 року промислове виробництво в країні зросло на 2,6%.

Із супутникових знімків окремих російських заводів з ремонту бронетехніки видно, що РФ нарощує виробництво бойових машин піхоти.

Також аналітики зазначили, що Росія розширює виробництво танків Т-90М і досягла певного прогресу в цьому процесі. В ISW зазначають, що це ще більше підтверджує, що росіяни роблять ставку на довгострокове виробництво важкої бронетехніки.

"Наразі незрозуміло, чи ці заходи спрямовані на підготовку до нового масштабного наступу проти України в коротко- або середньостроковій перспективі, чи ж ідеться про відновлення потенціалу для можливого більш широкого протистояння з НАТО", – зазначили аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.