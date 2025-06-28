РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

Путін навряд чи зупинитися на Україні, він може продовжити свою агресію і спрямувати її проти країн Заходу, вважають експерти.

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Аналітики розкрили підступний план окупантів/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, kremlin.ru

Основні тези аналітиків ISW:

Росія нарощує виробництво озброєння і військової техніки

Окупанти можуть робити це для розширення наступу в Україні або агресії проти країн НАТО

Країна-агресорка Росія нарощує виробництво дронів, бойових машин піхоти (БМП), авіаційної техніки і кораблів. Саме на ці типи озброєнь РФ робитиме наголос у разі майбутньої війни з НАТО.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили про це у своєму звіті.

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Аналітики звернули увагу, що, згідно з інформацією Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, афілійованого з Міністерством оборони Росії, у період від квітня до травня 2025 року промислове виробництво в країні зросло на 2,6%.

"Ці дані центру свідчать про прагнення РФ розширити стратегічну промислову інфраструктуру в середньо- та довгостроковій перспективі. Вказані заходи можуть бути частиною процесу реорганізації та відновлення бойових спроможностей збройних сил Росії з огляду на можливість затяжного конфлікту з країнами НАТО", – вважають експерти.

Із супутникових знімків окремих російських заводів з ремонту бронетехніки видно, що РФ нарощує виробництво бойових машин піхоти.

Також аналітики зазначили, що Росія розширює виробництво танків Т-90М і досягла певного прогресу в цьому процесі. В ISW зазначають, що це ще більше підтверджує, що росіяни роблять ставку на довгострокове виробництво важкої бронетехніки.

"Наразі незрозуміло, чи ці заходи спрямовані на підготовку до нового масштабного наступу проти України в коротко- або середньостроковій перспективі, чи ж ідеться про відновлення потенціалу для можливого більш широкого протистояння з НАТО", – зазначили аналітики.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Путін висловився про третій раунд переговорів з Україною. Очільник Кремля повідомив, чи вже призначені дата і час перемовин.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили на аеродромі у Волгоградській області два Су-34. Багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань України.

Нагадаємо, експерт здивував відповіддю, чи підуть росіяни на Чернігів за аналогією із Сумами. У потенційної загрози завжди є певний рівень.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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