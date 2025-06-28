Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

Альона Вороніна
28 червня 2025, 09:22оновлено 28 червня, 10:13
127
Путін навряд чи зупинитися на Україні, він може продовжити свою агресію і спрямувати її проти країн Заходу, вважають експерти.
Путин, армия РФ
Аналітики розкрили підступний план окупантів/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, kremlin.ru

Основні тези аналітиків ISW:

  • Росія нарощує виробництво озброєння і військової техніки
  • Окупанти можуть робити це для розширення наступу в Україні або агресії проти країн НАТО

Країна-агресорка Росія нарощує виробництво дронів, бойових машин піхоти (БМП), авіаційної техніки і кораблів. Саме на ці типи озброєнь РФ робитиме наголос у разі майбутньої війни з НАТО.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили про це у своєму звіті.

відео дня

Аналітики звернули увагу, що, згідно з інформацією Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, афілійованого з Міністерством оборони Росії, у період від квітня до травня 2025 року промислове виробництво в країні зросло на 2,6%.

"Ці дані центру свідчать про прагнення РФ розширити стратегічну промислову інфраструктуру в середньо- та довгостроковій перспективі. Вказані заходи можуть бути частиною процесу реорганізації та відновлення бойових спроможностей збройних сил Росії з огляду на можливість затяжного конфлікту з країнами НАТО", – вважають експерти.

Із супутникових знімків окремих російських заводів з ремонту бронетехніки видно, що РФ нарощує виробництво бойових машин піхоти.

Також аналітики зазначили, що Росія розширює виробництво танків Т-90М і досягла певного прогресу в цьому процесі. В ISW зазначають, що це ще більше підтверджує, що росіяни роблять ставку на довгострокове виробництво важкої бронетехніки.

"Наразі незрозуміло, чи ці заходи спрямовані на підготовку до нового масштабного наступу проти України в коротко- або середньостроковій перспективі, чи ж ідеться про відновлення потенціалу для можливого більш широкого протистояння з НАТО", – зазначили аналітики.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Путін висловився про третій раунд переговорів з Україною. Очільник Кремля повідомив, чи вже призначені дата і час перемовин.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили на аеродромі у Волгоградській області два Су-34. Багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань України.

Нагадаємо, експерт здивував відповіддю, чи підуть росіяни на Чернігів за аналогією із Сумами. У потенційної загрози завжди є певний рівень.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія намагається взяти велике місто у напівкільце: чи є успіхи в солдат Путіна

Росія намагається взяти велике місто у напівкільце: чи є успіхи в солдат Путіна

10:23Війна
В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

09:24Економіка
РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

09:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

Ридала: зрадниця Тодоренко дізналася стать майбутньої дитини

Ридала: зрадниця Тодоренко дізналася стать майбутньої дитини

Китайський гороскоп на сьогодні 28 червня: Зміям - стрес, Кроликам - турбота

Китайський гороскоп на сьогодні 28 червня: Зміям - стрес, Кроликам - турбота

Тест на характер за формою великого пальця: які ваші сильні та слабкі сторони

Тест на характер за формою великого пальця: які ваші сильні та слабкі сторони

Температура скотиться до +11: які області атакує похолодання

Температура скотиться до +11: які області атакує похолодання

Останні новини

10:23

Росія намагається взяти велике місто у напівкільце: чи є успіхи в солдат Путіна

10:21

Число 255 знайде лише геній: на загадку дається всього 11 секунд

09:24

В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

09:23

Гороскоп на завтра 29 червня: Левам - незабутній час, Дівам - негаразди

09:22

РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

Євро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долараЄвро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долара
08:57

Гороскоп на липень 2025 для Овнів: знайомство, багато плутанини та важливі новиниВідео

07:57

З-під завалів дістали тіла подружжя: дрон влучив по 21-поверхівці в Одесі – які наслідкиФотоВідео

06:37

Хитрий план Трампа: що буде з допомогою Україні та до чого варто готуватисяПогляд

06:10

Саміт НАТО: підсумки для УкраїниПогляд

Реклама
05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з наручним годинником за 19 с

05:30

Штраф світить не завжди: чи можна їхати прямо, якщо горить стрілка світлофора

04:35

Чому ми кажемо "розарій", якщо там ростуть троянди: вчителька здивувала поясненнямВідео

03:30

Операція в Білорусі або зачистка "ПМР": несподіваний прогноз нового плану для ЗСУВідео

03:00

Прихований "подарунок" від поліції: як відеореєстратор може призвести до штрафу

02:30

Ціни підуть угору: які товари можуть подорожчати в Україні через вартість нафти

01:43

4 знаки зодіаку, які в липні почнуть новий етап життя

01:30

Найромантичніші й найвірніші: 4 дати народження, які приносять щастя в коханні

00:13

Прірва: експерти порівняли ціни на малину в Україні та Сербії

00:11

Кабмін призначив нового голову Інституту національної пам'яті - хто ним став

00:01

Одного сина втратив: путініст Басков готується стати батьком

Реклама
00:01

Палають багатоповерхівки: Росія вдарила по Одесі

27 червня, п'ятниця
23:14

У Європі введуть обов'язкові роботи для біженців: за відмову каратимуть

22:48

Кидок, що змусив заговорити світ: як український атлет став головною зіркою чемпіонатуВідео

22:27

"Для захисту міст": Зеленський провів "технологічну" Ставку, що вирішили

22:25

Сердючку передумали карати за російську мову: мовний омбудсмен назвав причину

21:35

Названо 100 найкращих фільмів XXI століття: які стрічки потрапили до переліку

21:32

Весілля переносили через Путіна: син хворого Кадирова одружується

21:30

Дослідження насторожило: яку ціну готовий заплатити ШІ, щоб не бути вимкненим

20:51

Рахунки за світло зменшаться на 40%: яке налаштування потрібно змінити у пралці

20:25

Чи підуть росіяни на Чернігів за аналогією із Сумами: експерт здивував відповіддюВідео

20:25

Більше, ніж легенда: що приховує таємнича постать козака МамаяВідео

20:14

ЗСУ знищили на аеродромі у Волгоградській області два Су-34

19:58

Чи можна християнам носити вишиванку: священник заявив про "перекреслення віри"Відео

19:58

Чинив опір і травмував правоохоронця: друга Назарія Гусакова затримано, деталі

19:39

Кияни можуть отримувати 20 тис грн на оплату оренди житла через атаки РФ

19:35

"Ось такий захист ваших грошей": у клієнтів ПриватБанку зникають кошти

19:31

Зеленський доручив збільшити виплати військовим: коли та кому піднімуть зарплати

19:10

Як Трамп загубився між Нетаньягу і ПутінимПогляд

19:04

Ключ до солодких плодів: простий інгредієнт змінює правила гри для вашого перцюВідео

18:50

Є нюанс: Путін висловився про третій раунд переговорів з Україною

Реклама
18:46

Як відмити кухню від жиру — прості засоби без шкоди для меблів

18:33

Демографічна катастрофа: депутати Івано-Франківська просять заборонити аборти

18:32

Вводить водіїв у ступор: для чого потрібен синій дорожній знак у формі літери ТВідео

18:29

Який камінь приносить щастя кожному знаку зодіаку: як обрати свій амулет

18:16

На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

18:11

Над донькою Кіркорова знову знущаються в мережі: вона не витримала

17:44

Мама-дизайнерка: доросла донька Кошового покрасувалася у сміливій вечірній сукні

17:42

Читати їх ніхто й не думав: розкрито секрет великих шаф з книгами в СРСРВідео

17:35

На Netflix вийшов фінал "Гри в кальмара-3" - як подивитися серіал в Україні

17:34

Як одягнутися на похорон жінці — гід з етикету та поваги

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти