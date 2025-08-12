Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

https://glavred.net/synoptic/neskolko-dney-ukraina-budet-pod-vliyaniem-anticiklona-kakoy-budet-pogoda-10689194.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні н 13 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 13 серпня

Де температура повітря підвищиться до +32 градусів

Коли в Україні підвищиться температура повітря

Погода в Україні 13 серпня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про південні, Хмельницьку, Сумську, Дніпропетровську, Житомирську, Чернігівську, Рівненську та Полтавську області.

відео дня

Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13 серпня Україну буде під впливом антициклону. У цей день опади малоймовірні. Температура повітря підвищиться до +30 градусів тепла.

Така погода буде до кінця тижня. У неділю та понеділок посилиться спека. Однак вночі температура повітря не буде більше +20 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 13 серпня

В Україні 13 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"В більшості областей вночі температура буде освіжаюча — 11-16°, вдень повітря прогріється до 23-28°. Лише на півдні та Закарпатті, де вночі буде тепліше — 14-19°, вдень очікується спекотна погода з температурою 27-32°", - йдеться у повідомленні.

Антициклон забезпечить в Україні погоду без опадів.



В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 13 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +17...+32 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / фото: meteoprog

Погода 13 серпня у Києві

У Києві 13 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред