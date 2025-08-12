Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 13 серпня
- Де температура повітря підвищиться до +32 градусів
- Коли в Україні підвищиться температура повітря
Погода в Україні 13 серпня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про південні, Хмельницьку, Сумську, Дніпропетровську, Житомирську, Чернігівську, Рівненську та Полтавську області.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13 серпня Україну буде під впливом антициклону. У цей день опади малоймовірні. Температура повітря підвищиться до +30 градусів тепла.
Така погода буде до кінця тижня. У неділю та понеділок посилиться спека. Однак вночі температура повітря не буде більше +20 градусів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 13 серпня
В Україні 13 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"В більшості областей вночі температура буде освіжаюча — 11-16°, вдень повітря прогріється до 23-28°. Лише на півдні та Закарпатті, де вночі буде тепліше — 14-19°, вдень очікується спекотна погода з температурою 27-32°", - йдеться у повідомленні.
Антициклон забезпечить в Україні погоду без опадів.
В Україні вдарить +32
За даними meteoprog, 13 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +17...+32 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів.
Погода 13 серпня у Києві
У Києві 13 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.
Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
Читайте також:
- В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років
- Україну заливатимуть дощі: синоптики назвали дату похолодання
- Спека посилиться: стала відома дата підвищення температури повітря в Україні
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред