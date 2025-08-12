"Усик тримає мої пояси в оренді": несподіваний виклик для українського боксера

Нігерійський боксер називає Олександра Усика тимчасовим хранителем своїх поясів і планує забрати їх назад.

Айк Ібеабучі повертається в професійний бокс і готується здолати абсолютного чемпіона Усика / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk/photos

Коротко:

Айк Ібеабучі повертається в бокс після 26 років паузи

Планує побити рекорд Джорджа Формана і перемогти Усика

Перший бій відбудеться 23 серпня в Лагосі проти Ідріса Афіні

52-річний нігерійський боксер Айк Ібеабучі (20-0, 15 КО), відомий під прізвиськом "Президент" через свій потужний стиль та амбіції, оголосив про плани побороти абсолютного чемпіона у надважкій вазі — Олександра Усика (24-0, 15 КО) — і стати найстаршим чемпіоном-важковаговиком в історії. Свій довгоочікуваний камбек Ібеабучі розпочне 23 серпня в Лагосі. Про це повідомляє World Boxing News.

Перший бій після 26-річної паузи

Першим суперником боксера у його поверненні стане Ідріс "Фініто" Афіні, який замінив Денні Вільямса. Наприкінці 1990-х Ібеабучі вважався перспективною зіркою дивізіону — він здобув 20 перемог, зокрема над Девідом Туа, а також нокаутував Криса Берда. Проте у 1999 році він опинився за ґратами і втратив шанс на титул.

Боксер упевнений у своїй формі

Незважаючи на 26-річну перерву у професіональному ринзі, боксер впевнений у своїй формі і готовності до бою.

"Почуваюся відмінно. 26 років — довгий термін, але я готовий побити рекорд Джорджа Формена. Я в кращій формі, ніж тоді, коли перемагав Туа і нокаутував Берда. Весь цей час я тренувався фізично і ментально. Я найнебезпечніша людина в боксі, і 23 серпня ви це побачите", — сказав Ібеабучі в інтерв’ю World Boxing News.

Виклик абсолютному чемпіону

Щоб встановити новий рекорд, Ібеабучі потрібно здолати чинного абсолютного чемпіона Олександра Усика, який недавно нокаутував Даніеля Дюбуа. Сам боксер називає українця "тимчасовим хранителем" своїх чемпіонських поясів.

"Усик тримає мої пояси теплими. Вони на час у нього в оренді, і він не заплатив данегельд. Його не можна буде захистити", — наголосив Ібеабучі.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

