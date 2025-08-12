Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках

Україна зробила важливі кроки, сказав Володимир Зеленський.

Ситуація на Добропільському та Покровському напрямках виправляється - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 66-та ОМБр

Головне:

Ситуація на Донбасі виправляється

ЗСУ тримають оборону і на інших фронтах

Військові доповіли про обстановку на Добропільському та Покровському напрямках у Донецькій області. Вжито кроків, щоб поліпшити там ситуацію. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Зроблено кроки для виправлення ситуації"

У своєму Telegram-каналі глава держави написав, що вжито кроків, щоб виправити ситуацію.

"Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблено там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта", - зазначив Зеленський.

"Намагаємося забезпечити захист"

Також президент уточнив, що проводиться робота і на інших напрямках фронту.

"Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині - скрізь намагаємося забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно", - сказав Зеленський.

Нові кроки у співпраці з партнерами

Крім того, президент анонсував нові кроки щодо співпраці з партнерами.

"Провів сьогодні нараду з нашою дипломатичною командою: Офіс і Міністерство закордонних справ. Готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами - це один із лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів.

Дякую всім, хто з нами, хто з нашою державою! Дякую кожному, хто воює заради України, хто працює заради держави та людей, і кожному, хто нам допомагає", - наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, в оперативно-стратегічному угрупованні Дніпро сказали, що окупанти РФ на Добропільському та Покровському напрямках намагаються малими групами проникнути за першу лінію українських позицій. Але це не означає взяття ворогом територій під контроль.

12 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони вживають заходів, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках. За відомостями Генштабу, ворог кількома нечисленними групами потрапив до декількох населених пунктів. Військові відбивають ворожі атаки.

"Ситуація непроста та динамічна, проте Сили оборони вживають усіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили та засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі", - зазначено в повідомленні.

Війська Росії намагаються прорвати українську оборону, використовуючи малі піхотні групи, розповіли в ОТГ Донецьк. Проте більшість із них знищуються бійцями Сил оборони.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

