Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

ЗСУ перекидають додаткові сили на схід, щоб зупинити подальше просування ворога та не допустити оточення стратегічних міст.

Українські військові стримують ворога на Донеччині, зміцнюючи позиції / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Як прорив вплине на оборону та логістику України

Чому ЗСУ терміново перекидають війська на схід

Що кажуть військові експерти про ризики для фронту

Російський прорив на східному фронті України викликав занепокоєння в Києві напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Це посилює припущення, що Кремль може вимагати від України додаткових поступок у мирних переговорах.

Оцінка Financial Times та ситуація в районі Покровська

Financial Times проаналізували ситуацію на фронті, зібравши думки експертів та останні заяви українського військового командування. За інформацією видання, російські війська просунулися майже на 15 км вузьким коридором у Донецькій області, практично оточивши Покровськ. Це створює загрозу перерізання дороги, що з’єднує Добропілля з Краматорськом, що дозволить ворогу обходити українські оборонні позиції.

У виданні підкреслюють, що цей прорив є одним із найзначніших успіхів Росії за останній рік. Також зазначається, що США чинять тиск на Україну з метою досягнення мирної угоди, що викликає побоювання у Володимира Зеленського щодо можливого використання Путіним цієї зустрічі для посилення військових позицій.

"Ситуація доволі хаотична: ворог просувається вглиб нашої території, виявивши проломи в обороні, а потім зміцнює свої позиції і збирає сили для нових наступів", — йдеться в заяві українського моніторингового проєкту DeepState.

Командування оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" спростувало інформацію про прорив, зазначивши, що ворог прорвався лише за першу лінію оборони.

У Генеральному штабі ЗСУ також не підтвердили прориву, але повідомили, що за наказом головнокомандувача Олександра Сирського на Добропільський і Покровський напрямки перекидають додаткові сили.

Ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку ворог здійснив 25 спроб просунутися в районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямках Родинського та Променя. Втім, сили оборони вже відбили 24 атаки, що свідчить про високий рівень підготовки та стійкість наших підрозділів.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону 13 разів у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.

Наразі чотири бойові зіткнення тривають, що вказує на інтенсивність бойових дій і напруженість ситуації на цьому напрямку. Загалом, ці дані свідчать про активність противника, але й про ефективність української оборони.

Як писав Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається складною та динамічною. Кілька днів тому 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" зайняв певну смугу оборони. Російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни прорвали фронт на Донеччині.

Крім того, Сили оборони не вийдуть з Донбасу, адже це незаконно окуповані території України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

