Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

Російський прорив на східному фронті України викликав занепокоєння в Києві напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Це посилює припущення, що Кремль може вимагати від України додаткових поступок у мирних переговорах.
Оцінка Financial Times та ситуація в районі Покровська
Financial Times проаналізували ситуацію на фронті, зібравши думки експертів та останні заяви українського військового командування. За інформацією видання, російські війська просунулися майже на 15 км вузьким коридором у Донецькій області, практично оточивши Покровськ. Це створює загрозу перерізання дороги, що з’єднує Добропілля з Краматорськом, що дозволить ворогу обходити українські оборонні позиції.
У виданні підкреслюють, що цей прорив є одним із найзначніших успіхів Росії за останній рік. Також зазначається, що США чинять тиск на Україну з метою досягнення мирної угоди, що викликає побоювання у Володимира Зеленського щодо можливого використання Путіним цієї зустрічі для посилення військових позицій.
"Ситуація доволі хаотична: ворог просувається вглиб нашої території, виявивши проломи в обороні, а потім зміцнює свої позиції і збирає сили для нових наступів", — йдеться в заяві українського моніторингового проєкту DeepState.
Командування оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" спростувало інформацію про прорив, зазначивши, що ворог прорвався лише за першу лінію оборони.
У Генеральному штабі ЗСУ також не підтвердили прориву, але повідомили, що за наказом головнокомандувача Олександра Сирського на Добропільський і Покровський напрямки перекидають додаткові сили.
Ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку ворог здійснив 25 спроб просунутися в районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямках Родинського та Променя. Втім, сили оборони вже відбили 24 атаки, що свідчить про високий рівень підготовки та стійкість наших підрозділів.
На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону 13 разів у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.
Наразі чотири бойові зіткнення тривають, що вказує на інтенсивність бойових дій і напруженість ситуації на цьому напрямку. Загалом, ці дані свідчать про активність противника, але й про ефективність української оборони.
Ситуація на Донбасі - новини за темою
Як писав Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається складною та динамічною. Кілька днів тому 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" зайняв певну смугу оборони. Російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни прорвали фронт на Донеччині.
Крім того, Сили оборони не вийдуть з Донбасу, адже це незаконно окуповані території України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.
Про джерело: Financial Times
Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.
