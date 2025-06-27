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Чи підуть росіяни на Чернігів за аналогією із Сумами: експерт здивував відповіддю

Сергій Кущ
27 червня 2025, 20:25
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У потенційної загрози завжди є певний рівень.
ВСУ, Путин
Чи підуть росіяни на Чернігів за аналогією із Сумщиною / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скриншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Чи підуть росіяни на Чернігівщину
  • Які сили окупанти зосередили в Білорусі

Спроба нового наступу росіян з території Білорусі восени, за аналогією із Сумською областю, малоймовірна, але можлива.

В інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що треба спостерігати, який російський контингент накопичується на території Білорусі.

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"Те, що Білорусь була, є і буде зоною небезпеки для України, є фактом. Поки Лукашенко при владі, поки Білорусь продовжує залишатися залежною від Росії, і поки на білоруській території перебуває російський контингент, нехай зараз і незначний - близько 2 тисяч особового складу, Білорусь буде потенційною загрозою для нас", - зазначив експерт.

За його словами, у потенційної загрози завжди є певний рівень, як в американців - код жовтий, код червоний, код синій, код зелений тощо. Рівень загрози з боку Білорусі зараз для нас жовтий.

"Тому що загроза є, але вона не настільки критично велика, щоб остерігатися спроби захоплення Києва 2.0. Оскільки ворожого контингенту відповідної чисельності на білоруській території немає. Будемо спостерігати, як змінюватиметься накопичення особового складу і техніки російських військ під час спільних російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025", і залежно від цього зможемо робити відповідні висновки", - пояснив експерт.

Також Коваленко зазначив, що створити буферну зону на півночі України російським окупаційним військам буде дуже складно.

"Для цього Росії знадобиться контингент чисельністю 40-50 тисяч осіб. Якщо говорити про наступ на Київ 2.0 або вихід на інший обласний центр і початковий етап операції для його захоплення у форматі міських боїв, ворогу знадобиться контингент чисельністю близько 150 тисяч. Чи зможуть вони таку кількість розмістити в Білорусі - у мене є величезні сумніви. У 2022 році вони якось розмістили 40 тисяч і почали наступ на Київ, і ми знаємо, чим усе це через місяць закінчилося", - підсумував експерт.

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Ситуація в Сумській області - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська наблизилися до Сум на відстань 20 км і контролюють близько 250 км² у Сумській області. Зростає загроза масованих ударів по місту.

Також реальна загроза існує з півночі та північного заходу від Сум. Експерт Іван Ступак стверджує, що ситуація там "дуже сумна", її розвиток ще оцінюється.

Крім цього, тривають запеклі бої біля Юнаківки - важливого логістичного вузла. Ситуація там складна, але не критична. Обстріли міста не припиняються, рівень тривоги серед жителів зростає.

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