"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

У ВР відреагували на слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ.

https://glavred.net/ukraine/dazhe-na-referendume-stefanchuk-skazal-mozhet-li-ukraina-otkazatsya-ot-territoriy-10689233.html Посилання скопійоване

Стефанчук сказав, чи може Україна відмовитися від територій/ колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, скрін з відео

Коротко:

Спікер ВР Стефанчук відреагував на слова Трампа про "обмін територіями" з РФ

Стефанчук заявив, що це неможливо навіть шляхом референдуму

Україна не може відмовитися від своїх територій, "обмін територіями" з країною-агресоркою Росією неможливий навіть шляхом референдуму.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ. Спікер ВР сказав про це на Українському молодіжному форумі "Молодь тут", пише Укрінформ.

відео дня

Стефанчук наголосив, що обмін територіями заборонений як і на конституційному, так і на законодавчому рівнях. Зокрема, шляхом референдуму так зробити також не вийде.

"Хочу нагадати, коли ми прописали закон про референдум, то основне положення, яке ми закладали, що навіть на референдумі не можна порушувати територіальну цілісність України. Це річ, яка не може бути ніким зруйнована. І це чітка позиція українського законодавства, чітка позиція Української республіки. І тому ми дуже хочемо, щоб хто б не говорив, про що б не говорили, вони мали на увазі, що саме Конституція України, законодавство України забороняє будь-які дії, пов'язані з так званими якимись обмінами українських територій на українських територіях", – пояснив він.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – останні новини

Раніше у Financial Times зазначили, що Путін готовий віддати Херсонську та Запорізьку області, але за умови. Українські чиновники розглядають цю пропозицію як чергову спробу Кремля вийти з міжнародної ізоляції.

Також, як раніше повідомляв Главред, Пентагон підтвердив обмін територіями між РФ і Україною. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. Однак будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений. За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями.

В ISW сказали, які території Трамп може повернути Україні на переговорах із Путіним. Під час переговорів США, ймовірно, прагнутимуть повернути Україні певні ключові регіони.

У Bloomberg зазначили, що у Путіна на зустріч із Трампом дві мети, одна з них – території. Одне з ключових завдань Росії – не допустити участі Зеленського у перемовинах.

Нагадаємо, Зеленський здивував заявою про саміт на Алясці – він сказав, що рішень щодо України не буде. Президент щиро сподівається, що Трамп розуміє позицію Києва.

Читайте також:

Про персону: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред