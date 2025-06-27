Є нюанс: Путін висловився про третій раунд переговорів з Україною

Що сказав Путін:
- Меморандуми Росії та України абсолютно різні
- Третій раунд переговорів може відбутися після закінчення обміну полоненими
- Росія сподівається на посередництво Туреччини
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що меморандуми України та країни-агресорки Росії щодо встановлення можливого перемир'я прямо протилежні.
Як повідомляють росЗМІ, диктатор не вдавався у подробиці, адже, за його словами, "це шкідливо для перемовин". Путін додав, що після закінчення обміну полоненими Україна і Росія продовжать подальші контакти та можна буде провести ще один раунд перемовин.
"І домовлялися таким чином, що після завершення цієї стадії ми проведемо третій раунд переговорів. Загалом ми до цього готові. Потрібно узгодити місце, час", - сказав він.
Очільник Кремля наголосив, що сподівається на продовження посередництва Туреччини та безпосередньо Реджепа Ердогана у переговорах.
Переговори Росії і України - останні новини
Раніше в ОП повідомили, що Україна готова до припинення вогню і переговорів із Росією. До прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним готовий навіть Володимир Зеленський. Однак Кремль зневажливо ставиться до міжнародних ініціатив і нарощує агресію.
Напередодні стало відомо, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що РФ прагне до завершення війни проти України "якомога швидше". За його словами, він готовий до переговорів із Володимиром Зеленським, однак відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод.
Нагадаємо, Главред писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, завданням якої була розробка стратегії тиску на країну-агресорку Росію, щоб прискорити мирні переговори з Україною.
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Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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