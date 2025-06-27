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ЗСУ знищили на аеродромі у Волгоградській області два Су-34

Віталій Кірсанов
27 червня 2025, 20:14
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Багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань України.
Україна "рознесла" літаки в РФ
Україна "рознесла" літаки в РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • ССО ЗСУ та СБУ провели спільну спецоперацію
  • По винищувачах відпрацювали за допомогою далекобійних дронів

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій за допомогою далекобійних дронів знищили два російські літаки Су-34 на аеродромі Маринівка (Волгоградська область, РФ), ще два пошкодили. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"ССО ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, в результаті якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та ще два пошкодили", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидання УАБ.

"По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали за допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також почалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об'єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи", - зазначили в СБУ.

Своєю чергою Генштаб ЗСУ додає, що "за попередньою інформацією, вражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де відбувається обслуговування та ремонт різних бойових літаків", "ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються".

Російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях і населених пунктах. У повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовується, зокрема, для скидання керованих авіабомб, зокрема з модулями планування і корекції (МПК).

Інші спецоперації СБУ:

Нагадаємо, 1 червня Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

За попередніми оцінками, вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації внаслідок удару становлять 41 одиницю.

Ключові елементи операції "Павутина", під час якої було уражено близько 34% усієї стратегічної авіації Росії, були відпрацьовані ще 2023 року під час атак у Криму.

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