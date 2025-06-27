ЗСУ знищили на аеродромі у Волгоградській області два Су-34

Багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань України.

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Україна "рознесла" літаки в РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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ССО ЗСУ та СБУ провели спільну спецоперацію

По винищувачах відпрацювали за допомогою далекобійних дронів

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій за допомогою далекобійних дронів знищили два російські літаки Су-34 на аеродромі Маринівка (Волгоградська область, РФ), ще два пошкодили. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"ССО ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, в результаті якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та ще два пошкодили", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидання УАБ.

"По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали за допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також почалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об'єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи", - зазначили в СБУ.

Своєю чергою Генштаб ЗСУ додає, що "за попередньою інформацією, вражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де відбувається обслуговування та ремонт різних бойових літаків", "ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються".

Російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях і населених пунктах. У повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовується, зокрема, для скидання керованих авіабомб, зокрема з модулями планування і корекції (МПК).

Інші спецоперації СБУ:

Нагадаємо, 1 червня Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

За попередніми оцінками, вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації внаслідок удару становлять 41 одиницю.

Ключові елементи операції "Павутина", під час якої було уражено близько 34% усієї стратегічної авіації Росії, були відпрацьовані ще 2023 року під час атак у Криму.

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